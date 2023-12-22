Роналду забил 51-й гол в 2023 году. Больше лишь у Кейна и Мбаппе – 52, у Холанда – 50
Криштиану Роналду забил 51-й гол в 2023 году.
Нападающий «Аль-Насра» реализовал пенальти в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака».
Больше португальского футболиста забили Харри Кейн из «Баварии» и Килиан Мбаппе из «ПСЖ»– по 52 мяча.
50 голов в активе нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
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Кто-то играет против Ливерпуля, Челси, Ман Юн, Тотенхем, Дортмунд, Байер, Лейпциг, Марсель, Лион, Лилль а кто-то играет против Аль Почино, Аль Пальто, Аль Кантара, Аль Днарина.
срез рядового персофана аргентинца
Вижу только одну причину - это возможность мелькать в новостях. То есть это попытка привлечь былое внимание. Так делают бывшие звезды вышедшие в тираж. Мне кажется он с трудом переживает свою футбольную старость, хотя не показывает это.
вам бы перебороть комплекс с каверканием имен ещё, в детстве видимо вас в школе обзывали и обижали
Выглядит это как суперпрофессионализм и преданность футболу, но как по мне это суперинерция.