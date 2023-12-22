Роналду забил 51-й гол в 2023 году. Больше лишь у Кейна и Мбаппе – 52, у Холанда – 50

Криштиану Роналду забил 51-й гол в 2023 году.

Нападающий « » реализовал пенальти в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака».

Больше португальского футболиста забили из «Баварии» и из «ПСЖ»– по 52 мяча.

50 голов в активе нападающего «Манчестер Сити» .

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