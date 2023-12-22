Роналду забил 51-й гол в 2023 году. Больше лишь у Кейна и Мбаппе – 52, у Холанда – 50

Теги Бавария ПСЖ Криштиану Роналду Манчестер Сити высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Харри Кейн Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Криштиану Роналду забил 51-й гол в 2023 году.

Нападающий «Аль-Насра» реализовал пенальти в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака».

Больше португальского футболиста забили Харри Кейн из «Баварии» и Килиан Мбаппе из «ПСЖ»– по 52 мяча.

50 голов в активе нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

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132 комментария
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Ответ Carlitto
Зачем считать каждый гол игрока в мусорном чемпионате?
Так никто и не считает голы Месси в барби лиге.
+72
-35
+37
Ответ Carlitto
Зачем считать каждый гол игрока в мусорном чемпионате?
Потому что это один из самых популярных людей в мире. Его голы будут упоминаться и публиковаться тут даже если это будет внутренний чемпионат его семьи с участием его сестер и детей.
+29
-12
+17
Ответ 4akyr
У Рона есть ещё один матч чтобы обогнать их
Что бы догнать Мбапе, Холанда и Кейна ему надо играть против топ5 лиги, они против всяких таксистов и сантехников.
Кто-то играет против Ливерпуля, Челси, Ман Юн, Тотенхем, Дортмунд, Байер, Лейпциг, Марсель, Лион, Лилль а кто-то играет против Аль Почино, Аль Пальто, Аль Кантара, Аль Днарина.
+45
-28
+17
Ответ Universal1000
Комментарий скрыт
бобслейный фигурист.
срез рядового персофана аргентинца
+28
-12
+16
У Рона есть ещё один матч чтобы обогнать их
+29
-17
+12
Ответ T622222
Скоро Гретцки догонит
Гретцки не играл в 193-й лиге)
+12
-4
+8
Зачем считать каждый гол игрока в мусорном чемпионате?
+43
-35
+8
Ответ Igor Shalamov
ты наверное так же во время карьеры Месси писал на протяжении 17 лет в сборной? Пока не стали ставить левые пенальти и проводить по 6 раз кубок Америки каждый год?
Олимпиада 2008 и Кубок Америки 2021. 2021 - 2008 = 13 лет. Где 17 лет ты увидел? У того же Роналду с момента дебюта в сборной в 2003 и первым трофеем в 2016 тоже 13 лет прошло.
+7
0
+7
За эти голы дадут ЗБ???? если нет почему его пихают в этот рейтинг??? или для него ЗД это и есть ЗБ???
+10
-3
+7
В 2019 году за ЗБ боролся Месси, Лева, Имобиле, Мбапе. Но в СА АБДЕРАЗАК ХАМДАЛЛА забил больше чем Месси который выиграл ЗБ ЕВРОПЫ, но почему тогда никто не говорил про его статистику????? Ответит ли мне редакторы которые сейчас накидывают всё это.
+10
-5
+5
Ответ 4akyr
У Рона есть ещё один матч чтобы обогнать их
А толку то? Я вот вообще не понимаю зачем ему это. Ведь все понимают, что эти голы не имеют того значения, которое имеют голы Холанда/Мбаппе/Кейна(не говоря о том, что за них ему не дадут ЗБ).
Вижу только одну причину - это возможность мелькать в новостях. То есть это попытка привлечь былое внимание. Так делают бывшие звезды вышедшие в тираж. Мне кажется он с трудом переживает свою футбольную старость, хотя не показывает это.
+6
-1
+5
Ответ Greatest Of All Time
В 2019 году за ЗБ боролся Месси, Лева, Имобиле, Мбапе. Но в СА АБДЕРАЗАК ХАМДАЛЛА забил больше чем Месси который выиграл ЗБ ЕВРОПЫ, но почему тогда никто не говорил про его статистику????? Ответит ли мне редакторы которые сейчас накидывают всё это.
Потому что генерация трафика
+4
0
+4
Ответ Михаил Ткаченко
Этак могут и в Интер Маями подписать...
Уже подписали форварда получше
+5
-1
+4
Ну дурость же сравнивать уровни чемпионатов🤣🤣🤣🤣
+5
-2
+3
Ответ Юсуф Тайсумов
ну 0+0 в плей-офф чм за 20 лет такое может лишь Кристинка
лол, и еще около 100000 других футболистов в мире))
вам бы перебороть комплекс с каверканием имен ещё, в детстве видимо вас в школе обзывали и обижали
+3
-1
+2
Ответ Антон Фалафель
А ведь все эти говноголы ему зачтутся как нормальные и он будет козырять этими 1000 мячами, которые наскребёт на помойке.
Жирный плюс, поэтому фейку и не любят те, кто любят футбол как игру.
+3
-1
+2
Фантики Месси ждут Нового Года сильнее детишек, в надежде что прекратится голевая атака Роналду.
+2
0
+2
А какой кофициен на гол в СА и в Европе???????
+4
-2
+2
Хоть и в пустыне но мужик 👍🏼
+15
-13
+2
Почему редакторы не покажите после каждого такого бреда КОФИЦИЕН на гол в каждой лиге. Вот тогда тут не будет ни у кого притензии.
+5
-3
+2
Этак могут и в Интер Маями подписать...
+3
-1
+2
Ответ Илья Мурашов
У него цель забить как можно больше голов, чтобы как-то компенсировать преимущество Месси по трофеям и индивидуальным наградам. Но он не понимает, что количество голов ничего не меняет. Марадона по голам далеко не первый, но что это меняет?
Он как будто в своем цикле сансары - просто продолжает делать то что делал всегда, даже когда это не имеет прежнего смысла.
Выглядит это как суперпрофессионализм и преданность футболу, но как по мне это суперинерция.
+2
0
+2
Ответ Greatest Of All Time
За эти голы дадут ЗБ???? если нет почему его пихают в этот рейтинг??? или для него ЗД это и есть ЗБ???
Золотая бутса только для игроков из европейских чемпионатов.
+2
0
+2
А ведь все эти говноголы ему зачтутся как нормальные и он будет козырять этими 1000 мячами, которые наскребёт на помойке.
+8
-6
+2
Ответ Илья Мурашов
Осталось мелочь - выиграть трофей. Хотя о чем это я? Третий год без трофеев. Статистика ради статистики.
Самое смешное, что в этой статистике они учитывают голы из товарищеского кубка арабов)) Просто смех))
+7
-5
+2
Ответ Иван Стажков
Просто он хочет играть и играет. Похвально,я считаю. Да,не в Европе, но в СА сейчас столько звезд играют так же. Зачем им все это??)))))
Типо они не ради денег приехать, а просто чтобы мячик попинать под солнышком? ахахаха Ты сам то в это веришь?
+1
0
+1
Ответ Iamliam
А толку то? Я вот вообще не понимаю зачем ему это. Ведь все понимают, что эти голы не имеют того значения, которое имеют голы Холанда/Мбаппе/Кейна(не говоря о том, что за них ему не дадут ЗБ). Вижу только одну причину - это возможность мелькать в новостях. То есть это попытка привлечь былое внимание. Так делают бывшие звезды вышедшие в тираж. Мне кажется он с трудом переживает свою футбольную старость, хотя не показывает это.
У него цель забить как можно больше голов, чтобы как-то компенсировать преимущество Месси по трофеям и индивидуальным наградам. Но он не понимает, что количество голов ничего не меняет. Марадона по голам далеко не первый, но что это меняет?
+1
0
+1
Ответ Антиглор17
Я за год почти 80 забил на любителях, почему саудовские любители считаются, а наши нет?! Уровень почти один и тот же.
Где ты забил то? Во сне? Или на тренировке без вратарей?
+2
-1
+1
Какая разница? Золотая Бутса ему всё равно не светит
+3
-2
+1
Ответ Юсуф Тайсумов
ты плачь плачь после финала чм
у вас вообще есть немножко остроумия и разнообразия в мышлении? одно и то же уже 38 лет с рождения Роналду пишете, это и тогда не было обидно, а сейчас подавно))
+2
-1
+1
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