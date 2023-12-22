Муравьева исполнила тройной аксель в короткой программе на ЧР. Она стала второй российской фигуристкой с ультра-си в сезоне

Теги сборная России чемпионат России женское катание Софья Муравьева Фигурное катание

Софья Муравьева выступила с короткой программой на чемпионате России в Челябинске.

Она чисто исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп во второй половине программы, но на дорожке шагов допустила падение. 

За прокат фигуристка набрала 78,33 балла.

Муравьева стала второй российской фигуристкой, исполнившей в текущем сезоне элемент ультра-си, ранее это удавалось только Аделии Петросян. 

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31 комментарий
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Молодчина Соня. Наглядно показала, что 3А у неё есть. Жаль, что на дорожке упала, но главное, что не боится рисковать и бороться
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Умница, Соня, переборола триксель.
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хспд! чуть вместе с Соней не легла, когда увидела это падение с шагов! за триксель уважение!
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Поздравляю Соню с исполненным трикселем!
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Ответ kate_ko
хспд! чуть вместе с Соней не легла, когда увидела это падение с шагов! за триксель уважение!
мне вся программа понравилась, прибавила во всем, стала увереннее, красивее, обидно за падение, но, если бы знал, где упал...
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Сонечка, умница!!!!
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Соня молодец, триксель есть.
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Браво Соне за триксель. Ну. а если уж суждено упасть. то лучше с дорожки, чем с трикселя
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Сердечный приступ после трикселя, тут же контрольный инсульт после крика "Сделано!" и заключительный инфаркт после дорожки. Дальше сидишь на морально-волевых.
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Девочка с трикселем и катит при этом. Все равно упаковывают под блатных.
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Молодчина Соня. Жаль, что только вторая в КП. Еще и под Валиеву упакуют, как пить дать.
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Это было потрясающе! Софья – надежда всего нашего фигурного катания. Самое обидное, что даже без падения на дорожке все равно бы упаковали под блатной "космос". Сколько уже можно это терпеть? Что ни год, то очередная несправедливость.
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Очень много потеряла на дорожке, как же жаль.
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интересно если б не падение, позволили бы ей стать первой в КП... думаю что нет
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Ответ Anastasia1990_
Молодчина Соня. Жаль, что только вторая в КП. Еще и под Валиеву упакуют, как пить дать.
Пусть с дорог не падает ...первой будет.
+10
-6
+4
Софья Муравьёва - богиня скольжения и компонентов! Аксель в 3,5 оборота не гарантирует победу, но очень радостно, что Софье удалось исполнить элемент ультра-си на соревнованиях в текущем сезоне. Надеюсь, это придаст уверенности в пп! Медаль завтра надо выигрывать!
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Почему так мало дали? Ну И чтож что упала С дорожки. С такой программа общая сумма не меньше полтинника за технику будет.
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Ответ vm68
Вторая Саша, говорю же. Делает сложные вещи, а потом ...
Не придумывайте. Саша на дорогах не падала, а Соня катается великолепно.
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+3
Удачи в произволке!
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Ответ Anastasia1990_
Молодчина Соня. Жаль, что только вторая в КП. Еще и под Валиеву упакуют, как пить дать.
спокойно упакуют
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Горбачёва случайно не на том же месте упала, как-будто в борозду Соня попала
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Эх, минус гое на дорожке плюс дедакшен за падение. То есть около 6 баллов потеряла. Получается, при чистом прокате судьи поставили бы 84 балла. Если честно, не так уж и много, если вспомнить, сколько ставили Косторной и Валиевой за программы с тройным акселем:(
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эх. ну как так. глупая ошибка в конце. ну ничего исправится потом.
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Ответ Мороженко
Очень много потеряла на дорожке, как же жаль.
сколько много? балла три максимум
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Ответ milena.staheeva
Почему так мало дали? Ну И чтож что упала С дорожки. С такой программа общая сумма не меньше полтинника за технику будет.
У нас и трикселя падали и выигрывали.
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Кто-то подставил ножку на дорожке. Бывает. завра будь внимательнее.
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Ответ k4rmazin2007
Молодчина Соня. Наглядно показала, что 3А у неё есть. Жаль, что на дорожке упала, но главное, что не боится рисковать и бороться
да сто процент стала бы первой в кп((
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Ответ Iligorska
« грустный котик» все таки на плече у Плюща повисла. Снова будут подавать протесты! Падение было-точка!
Когда они подавали протесты? Или вы имеете в виду тот балл в пользу Щ?
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