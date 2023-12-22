Муравьева исполнила тройной аксель в короткой программе на ЧР. Она стала второй российской фигуристкой с ультра-си в сезоне

Софья Муравьева выступила с короткой программой на чемпионате России в Челябинске.

Она чисто исполнила тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц – тройной тулуп во второй половине программы, но на дорожке шагов допустила падение.

За прокат фигуристка набрала 78,33 балла.

Муравьева стала второй российской фигуристкой, исполнившей в текущем сезоне элемент ультра-си, ранее это удавалось только Аделии Петросян.