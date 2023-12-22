Тарасова о Талалайкиной: «Не хочется никого обижать, но надо производить контрольное взвешивание перед выходом на 5-тысячную публику»

Теги Татьяна Тарасова сборная России чемпионат России видео женское катание Мария Талалайкина Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что фигуристкам нужно «контрольное взвешивание».

Об этом заслуженный тренер СССР высказалась во время короткой программы Марии Талалайкиной на чемпионате России в Челябинске.

«Еще одно танго. Что-то сделано, что-то не сделано. Упала с первого элемента.

Не знаю, о чем говорить, потому что не хочется никого обижать. Но… надо производить контрольное взвешивание перед выходом на пятитысячную публику. На мой взгляд», – сказала Тарасова в эфире Первого канала.

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23 комментария
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Ещё тест на умственные способности, образование, наличие совести и манер перед допуском на комментаторскую позицию, Анатольна, но ты его не пройдёшь.
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Только ТАТ может шеймить фигуристок за вес на всю страну. Ох, лучше бы по телевизору ЧР смотрела
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Кого-то пустили в эфир без контрольного теста на интеллект
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в чем смысл такой новости без фото?
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Смотрела кубок Алины Кабаевой. там есть звезда российской гимнастики, которая почти везде и победила (имя называть не буду, все поймут, о ком я). Так она бы ни одно взвешивание не прошла у Тарасовой. Оооочень крупненькая стала с возрастом. Но ведь выступает и побеждает. И даже такая строгая Винер как-то терпит и выпускает...
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Ответ Fellina
А сама она взвесилась?!
У нее основной вес приходится на язык...
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Эта жаба себя в зеркало видела?
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ТАТ не права в том, что подобное прозвучало в эфире. Этика должна быть.
Правда состоит еще и в том, что она права по мысли, не по содержанию, на мой взгляд. Маша очень тяжелая. Ей самой было бы легче прыгать и показывать программу, скинув несколько килограмм. В спорте высоких достижений это важно. И эстетически выглядело бы привлекательнее, и судьи накинули бы пару баллов еще. Обычное человеческое нутро.
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«ФИФА, УЕФА и МОК пойдут в жопу, если мы после победы будем диктовать свои условия». Кавазашвили об отказе РФС от Азии.
Анзору Амберковичу 83 года, он бывший футболист Спартака, сборной СССР И бывший член комитета по этике.

Пономарев о матче с Кубой: «Ни во что себя не ставим! Оказывается, в Азии тоже с нами не будут играть, сволочи. Будем ковыряться в дерьме»
Владимир Пономарев экс игрок ЦСКА и сборной СССР по футболу. Ему так же 83 года.

Татьяне Анатольевне 76 лет и они позволяет себе такие замечания в эфире на всю страну.

Вопрос к спецам - на сколько возраст влияет на адекватность восприятия окружающего мира в целом и своей роли в нем в частности?))
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Хотя бы смотреть приятно и не к педофилам не причислят)))
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Одну видит, другую не видит.
Валиевой это тоже должно касаться, если в таком ключе повела разговор.
Вообще некрасиво прозвучало.
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А потом девочки из-за таких слов от авторитетов суют себе два пальца в рот после обеда.
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А сама она взвесилась?!
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Позорище...
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Чтобы такие комментарии не звучали на всю страну, сам спортсмен и его тренер должны как-то уже контролировать вес. Ну понятно же, что тяжело Марии прыгать при таких формах. Тут уж или спортом заниматься, или себя в питании не ограничивать. Совместить никак не получится.
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Ответ kono_aa@mail.ru
Смотрела кубок Алины Кабаевой. там есть звезда российской гимнастики, которая почти везде и победила (имя называть не буду, все поймут, о ком я). Так она бы ни одно взвешивание не прошла у Тарасовой. Оооочень крупненькая стала с возрастом. Но ведь выступает и побеждает. И даже такая строгая Винер как-то терпит и выпускает...
Художественная гимнастика как и фигурное катание это не спорт.
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Ответ kono_aa@mail.ru
Смотрела кубок Алины Кабаевой. там есть звезда российской гимнастики, которая почти везде и победила (имя называть не буду, все поймут, о ком я). Так она бы ни одно взвешивание не прошла у Тарасовой. Оооочень крупненькая стала с возрастом. Но ведь выступает и побеждает. И даже такая строгая Винер как-то терпит и выпускает...
Лала?
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Ответ GLW
в чем смысл такой новости без фото?
видео добавили, ну комплекция не для фигурного одиночного катания, похудение ничего не изменит
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Ну да, сама когда на помост выходила?
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