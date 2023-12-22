Тарасова о Талалайкиной: «Не хочется никого обижать, но надо производить контрольное взвешивание перед выходом на 5-тысячную публику»

Татьяна Тарасова считает, что фигуристкам нужно «контрольное взвешивание».

Об этом заслуженный тренер СССР высказалась во время короткой программы Марии Талалайкиной на чемпионате России в Челябинске.

«Еще одно танго. Что-то сделано, что-то не сделано. Упала с первого элемента.

Не знаю, о чем говорить, потому что не хочется никого обижать. Но… надо производить контрольное взвешивание перед выходом на пятитысячную публику. На мой взгляд», – сказала Тарасова в эфире Первого канала.