Тарасова о Талалайкиной: «Не хочется никого обижать, но надо производить контрольное взвешивание перед выходом на 5-тысячную публику»
Татьяна Тарасова считает, что фигуристкам нужно «контрольное взвешивание».
Об этом заслуженный тренер СССР высказалась во время короткой программы Марии Талалайкиной на чемпионате России в Челябинске.
«Еще одно танго. Что-то сделано, что-то не сделано. Упала с первого элемента.
Не знаю, о чем говорить, потому что не хочется никого обижать. Но… надо производить контрольное взвешивание перед выходом на пятитысячную публику. На мой взгляд», – сказала Тарасова в эфире Первого канала.
Правда состоит еще и в том, что она права по мысли, не по содержанию, на мой взгляд. Маша очень тяжелая. Ей самой было бы легче прыгать и показывать программу, скинув несколько килограмм. В спорте высоких достижений это важно. И эстетически выглядело бы привлекательнее, и судьи накинули бы пару баллов еще. Обычное человеческое нутро.
Анзору Амберковичу 83 года, он бывший футболист Спартака, сборной СССР И бывший член комитета по этике.
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Владимир Пономарев экс игрок ЦСКА и сборной СССР по футболу. Ему так же 83 года.
Татьяне Анатольевне 76 лет и они позволяет себе такие замечания в эфире на всю страну.
Вопрос к спецам - на сколько возраст влияет на адекватность восприятия окружающего мира в целом и своей роли в нем в частности?))
Валиевой это тоже должно касаться, если в таком ключе повела разговор.
Вообще некрасиво прозвучало.