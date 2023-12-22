Неймар подал в суд на инфлюэнсера-трансгендера, заявлявшую о сексе игрока с ней и серфингистом

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу лига 1 Франция светская хроника происшествия Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль контент Футбол

Неймар решил судиться с Софией Барклай из-за комментариев об однополой связи.

Летом инфлюэнсер-трансгендер во время ТВ-шоу Chupim заявила, что форвард занимался сексом с мужчиной на тайной вечеринке, организованной им во время пандемии коронавируса. Утверждалось, что речь идет про бразильского серфингиста Педро Скуби.

К половому акту якобы также присоединились неназванная женщина и сама Барклай.

Нападающий сборной Бразилии и «Аль-Хилаля», как утверждала инфлюэнсер, предлагал заключить договор о неразглашении, нарушение которого влекло бы выплату 20 тысяч реалов.

Как передает UOL, Неймар подал на Барклай в суд Сан-Паулу за клевету. В заявлении содержится требование о выплате минимальной компенсации в размере 100 тысяч реалов.

Форвард считает, что заявления инфлюэнсера нанесли вред его образу, достоинству, репутации. В иске также отмечается, что одно из СМИ сняло с эфира интервью с Барклай из-за отсутствия «доказательств правдивости рассказанных событий».

Подчеркивается, что Неймар попросил не публиковать подробности дела, но пока такая мера одобрена не была.

Сама Барклай заявила UOL, что ничего не знает про обращение игрока в суд, а также признала, что не должна была раскрывать информацию, и попросила прощения у тех, кто был «вовлечен в это дело, ставшее достоянием общественности».

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54 комментария
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Этим серфингистом был Мбаппе
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Ой. Всё прекрасно в этой новости!))
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+16
Типичная новость для Sports ru
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По заголовку можно подумать, что серфингист — это тоже какой-то кинк или ориентация
+10
0
+10
Что это футбольная новость делает на нашем трансгендерном сайте?!
+9
-2
+7
Как сказал Кирк Лазарус: "Один раз не п...с. Мы же в Голливуде"
+7
-1
+6
Пид**ы они все! (С)
+5
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+4
Ответ Антон Фалафель
Да видно, што Неймар этот типа Панина чувак.
Так может Панин и был серфенгистом))))))
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Ответ Илья Гнильчук
Этим серфингистом был Мбаппе
Поэтому Мбаппе пришлось научиться быстро бегать
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дудь ушел со спортса,а все его гомосятские темы остались...
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серфингиста-то за что?!
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во время пандемии... надеюсь они были в маске 😂
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клевета полюбому: не было там женщин в этой заварухе
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Ответ PIT-BUL
во время пандемии... надеюсь они были в маске 😂
А серфингист еще и в ластах)
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Эта новость не входит в список пропаганды ЛГБТ?
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Ответ Илья Мурашов
Как сказал Кирк Лазарус: "Один раз не п...с. Мы же в Голливуде"
Легенда
+3
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+2
АХАХАХАХА это лучшая новость в 2023м году.
+4
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+2
Да видно, што Неймар этот типа Панина чувак.
+2
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Ответ ShadyL
можешь тогда держать голову в песке и не выходить в интернет , это не спортс выдумал
трансгендоров?о чем вы уважаемый
+1
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+1
И этот шпёхал трансформера 🤦🏼‍♂️ от Мбаппе заразился
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Ответ Анастасия Лукьянова
По заголовку можно подумать, что серфингист — это тоже какой-то кинк или ориентация
серфингист - это постоянный клиент инфлюенсера
+1
0
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Неймар: "это все клевета, трансформеров на самом деле было два"
+1
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Скуби Ду как туда попал , бедный песель..
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https://www.youtube.com/watch?v=olVYChBQLCw&t=3s
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Ответ Биомеханоид
Да, люди умеют жить ))
Сношаться с трансгендерами и серфингистами? Ну так себе
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Ответ Илья Мурашов
Как сказал Кирк Лазарус: "Один раз не п...с. Мы же в Голливуде"
Ушёл пересматривать. Держу в курсе
+1
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Неймар-то шалун
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если прогнала, что не должна была рассказывать, то это 100% победа Неймара
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Инфлюэнсер-трансгендер это двойная немецкая фамилия? :)
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Серфингист Педро - прям по Гоголю
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