Неймар решил судиться с Софией Барклай из-за комментариев об однополой связи.

Летом инфлюэнсер-трансгендер во время ТВ-шоу Chupim заявила, что форвард занимался сексом с мужчиной на тайной вечеринке, организованной им во время пандемии коронавируса. Утверждалось, что речь идет про бразильского серфингиста Педро Скуби.

К половому акту якобы также присоединились неназванная женщина и сама Барклай.

Нападающий сборной и «Аль-Хилаля», как утверждала инфлюэнсер, предлагал заключить договор о неразглашении, нарушение которого влекло бы выплату 20 тысяч реалов.

Как передает UOL, подал на Барклай в суд Сан-Паулу за клевету. В заявлении содержится требование о выплате минимальной компенсации в размере 100 тысяч реалов.

Форвард считает, что заявления инфлюэнсера нанесли вред его образу, достоинству, репутации. В иске также отмечается, что одно из СМИ сняло с эфира интервью с Барклай из-за отсутствия «доказательств правдивости рассказанных событий».

Подчеркивается, что Неймар попросил не публиковать подробности дела, но пока такая мера одобрена не была.

Сама Барклай заявила UOL, что ничего не знает про обращение игрока в суд, а также признала, что не должна была раскрывать информацию, и попросила прощения у тех, кто был «вовлечен в это дело, ставшее достоянием общественности».

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