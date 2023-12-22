Татьяна Навка: «Если бы на месте Баха был Путин, он придерживался бы тех олимпийских правил, которые существовали всю жизнь»

Теги Владимир Путин МОК Томас Бах Политика Фигурное катание

Навка считает, что Путин в должности главы МОК не стал бы отстранять спортсменов.

Международный олимпийский комитет (МОК), который возглавляет Томас Бах, в феврале 2022 года рекомендовал федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в связи с ситуацией на Украине.

– Томаса Баха можно в чем-то понять?

– Если бы на его месте был такой, как Владимир Владимирович Путин...

– Тогда что было бы?

– Он придерживался бы тех олимпийских правил, которые существовали всю жизнь.

На время военных действий спортсменов бы не трогали, это не смешивали в одну кашу. Все было бы четче и строже, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию в шоу «На два слова».

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62 комментария
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Если бы на месте Овечкина был Путин, то рекорд Гретцки давно был бы побит.
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было бы круто если бы на месте Баха был Путин. значит на месте путина был бы кто-то другой
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Смешно об обещалкине, что все переписал
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Он Конституции придерживаться не может, не то что каких-то там спортивных правил.
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Ответ Oleg Olegov
Если бы на месте Овечкина был Путин, то рекорд Гретцки давно был бы побит.
А если на месте Грецки тоже был бы Путин, то была бы ничья
+32
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+32
Новый грант сам на себя не налижет
+26
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+26
Ответ Always_sam
было бы круто если бы на месте Баха был Путин. значит на месте путина был бы кто-то другой
Вы тоже не ожидали от Навки такого антивластного предложения?)
+25
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+25
Ответ Mbest77
А если на месте Грецки тоже был бы Путин, то была бы ничья
А каким идеальным было бы общество, если бы на месте каждого был бы Путин!
+24
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бред
+18
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+18
"Он придерживался бы тех олимпийских правил, которые существовали всю жизнь". Один из примеров - пенсионный возраст. «…Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет». А потом раз - и поменял.
+17
0
+17
Человек под себя Конституцию страны переписал. Об чем эта дамочка говорит вообще?
+15
0
+15
интересно, чтобы она щас пела, живя в Днепропетровске?
+14
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+13
Напомните этой ,за что МОК отстранял спортсменов Германии, Японии , ЮАР ....
И так поступал МОК , выполняя заветы Кубертена ....
+14
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+13
Ответ Melnikov1968
А если бы Бах был на месте Путина? Страшно представить:)
Крамолу пишешь) Так глядишь и цензуру уберут, свободу слова введут, а ватникам ведь думать не положено, что по телеку скажут,в то и верить надо. А там и до свободных выборов рукой, а хуже этого быть ничего не может же, когда русскому человеку во всей его истории позволяли себе власть выбирать? Тут жизнь среднестатистического русского Вани сводится к простой формуле: родился- потерпел - и умер. Никаких политических,ни экономических прав у него нет .
А с последними законами о мобилизации у него и главное право ( право на жизнь) отняли. "Сейчас ,Ваня, ты и права на даже жалкую жизнь не имеешь,- говорит ему государство. - Пойди помирай за наши дворцы, яхты, бабки .
+10
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+10
если бы на месте Баха был Путин, то на месте Путина был бы кто-то другой и такой ситуации не возникло бы в принципе
+9
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Ну-да,ну да
Вертикаль бы и там создал,а она у негоп работает без сбоев, наверх пробиваются исключительно трусы и моральные уроды. Вся современная элита- это воры, преступники и коррупционеры. Все до единого. Они годами сосут бюджет и обворовывают страну.
+9
0
+9
Что у этой "старой пилотки" в голове?
+6
-1
+5
Недолго Таня была бадекватной
+5
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Цитата про бабушку и дедушку от величайшего геополитика всех времен и народов.
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А если бы на месте Путина был Бах?
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Ответ Always_sam
а Дух бы вёл его статистику?:)
Конечно.
723-е Кхе-Кхе в регулярных чемпионатах
115-е меньшинство Володина
37 гол на первой секунде потому что времени на раскачку нет
4 часа 4 минуты в большинстве
+4
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+4
Ответ Oleg Olegov
Если бы на месте Овечкина был Путин, то рекорд Гретцки давно был бы побит.
если у овцы не попрет дальше, Путин ему со своей НХЛ голы перекинет и закрепят в конституции, что так можно было сделать.
+3
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Он бы сто раз эти правила переписал бы, а потом ещё и нарушил бы
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+3
всем любителям почетче и построже есть как раз специальные места для этого
+3
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+3
- Владимир Владимирович, что насчёт олимпийских правил?
- Их там нет.
- А как же Олимпийская Хартия?
- Она утонула.
+3
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Ответ Mbest77
Вы тоже не ожидали от Навки такого антивластного предложения?)
какая-то пятая колонна 😆
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А если бы на месте Баха был Моцарт? 🤡
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если бы путин был на месте баха, он бы уже эти правила под себя переписал
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Ничего себе!
Не ожидал от жены пресс-секретаря такое заявление против власти!
Это что ж получается? Если Путин вместо Баха, то Бах на место Путина?! Она что их хочет поменять местами? Ей что-то не нравится в работе Президента? 🤔🤔🤔
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Путин в морозилке с 26 октября. Навка очнись)
+2
0
+2
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