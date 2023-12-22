Татьяна Навка: «Если бы на месте Баха был Путин, он придерживался бы тех олимпийских правил, которые существовали всю жизнь»
Навка считает, что Путин в должности главы МОК не стал бы отстранять спортсменов.
Международный олимпийский комитет (МОК), который возглавляет Томас Бах, в феврале 2022 года рекомендовал федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в связи с ситуацией на Украине.
– Томаса Баха можно в чем-то понять?
– Если бы на его месте был такой, как Владимир Владимирович Путин...
– Тогда что было бы?
– Он придерживался бы тех олимпийских правил, которые существовали всю жизнь.
На время военных действий спортсменов бы не трогали, это не смешивали в одну кашу. Все было бы четче и строже, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию в шоу «На два слова».
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А с последними законами о мобилизации у него и главное право ( право на жизнь) отняли. "Сейчас ,Ваня, ты и права на даже жалкую жизнь не имеешь,- говорит ему государство. - Пойди помирай за наши дворцы, яхты, бабки .
Вертикаль бы и там создал,а она у негоп работает без сбоев, наверх пробиваются исключительно трусы и моральные уроды. Вся современная элита- это воры, преступники и коррупционеры. Все до единого. Они годами сосут бюджет и обворовывают страну.
723-е Кхе-Кхе в регулярных чемпионатах
115-е меньшинство Володина
37 гол на первой секунде потому что времени на раскачку нет
4 часа 4 минуты в большинстве
- Их там нет.
- А как же Олимпийская Хартия?
- Она утонула.
Не ожидал от жены пресс-секретаря такое заявление против власти!
Это что ж получается? Если Путин вместо Баха, то Бах на место Путина?! Она что их хочет поменять местами? Ей что-то не нравится в работе Президента? 🤔🤔🤔