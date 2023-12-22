Татьяна Навка: «Если бы на месте Баха был Путин, он придерживался бы тех олимпийских правил, которые существовали всю жизнь»

Навка считает, что Путин в должности главы МОК не стал бы отстранять спортсменов.

Международный олимпийский комитет (МОК), который возглавляет Томас Бах, в феврале 2022 года рекомендовал федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в связи с ситуацией на Украине.

– Томаса Баха можно в чем-то понять?

– Если бы на его месте был такой, как Владимир Владимирович Путин...

– Тогда что было бы?

– Он придерживался бы тех олимпийских правил, которые существовали всю жизнь.

На время военных действий спортсменов бы не трогали, это не смешивали в одну кашу. Все было бы четче и строже, – сказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию в шоу «На два слова».

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