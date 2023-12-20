Чемпионат России по фигурному катанию-2024. Валиева, Петросян, Муравьева, Горбачева, Синицына и Фролова выйдут на лед с короткими программами

Теги сборная России результаты чемпионат России женское катание Мария Талалайкина Ксения Синицына Камила Валиева Майя Хромых Анна Фролова Алина Горбачева Софья Муравьева Аделия Петросян Софья Важнова Дарья Садкова Елизавета Куликова Арина Кшецкая Вероника Яметова София Захарова Ксения Гущина Мария Агаева Людмила Фурсова Екатерина Анисимова Фигурное катание

22 декабря на чемпионате России фигуристки покажут короткие программы.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024

Челябинск

Женщины

Короткая программа

Начало – 17:00 по московскому времени (22 декабря), прямая трансляция – на сайте Первого канала, с 19:45 – в телеэфире Первого канала

Участницы

Мария Агаева

Екатерина Анисимова

Софья Важнова

Камила Валиева

Алина Горбачева

Ксения Гущина

София Захарова

Елизавета Куликова

Арина Кшецкая

Софья Муравьева

Аделия Петросян

Дарья Садкова

Ксения Синицына

Мария Талалайкина

Анна Фролова

Людмила Фурсова

Майя Хромых

Вероника Яметова

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено после жеребьевки.

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13 комментариев
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Ответ RusVector
Победы Хромых и Талалайкиной! Валиевой, Петросян и Муравьевой побороться за пятерку!
Гениально
+8
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+7
Хочется всех наших девушех посмотреть, дебют Садковой и Агаевой, Аделию с у-си, которую не видели дольше всех. Вообще всем хочется пожелать показать свое лучшее катание и исполнить то, что задумано. Пусть, наконец, Камиле покорится 4Т в программе.
+6
-1
+5
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Всем девочкам успехов. понятно, что разные группы болельщико буду болеть за своих, но пусть судейство будет честным, а победит сильнейший ( у кого нервы закаленные). все достойны.
+4
0
+4
Ответ RusVector
Победы Хромых и Талалайкиной! Валиевой, Петросян и Муравьевой побороться за пятерку!
Победы Хромых и Талалайкиной? Вы вообще фигурное катание смотрите? А вот Валиева, Петросян и Муравьёва - это уже более реальный вариант!
+2
0
+2
1 Петросян 2 Валиева 3 Садкова 😄
+4
-3
+1
Пожелаем девушкам удачи на Чемпионате России!
+1
0
+1
Ответ RusVector
Победы Хромых и Талалайкиной! Валиевой, Петросян и Муравьевой побороться за пятерку!
Ахаха, лучшее пожелание на сегодня. Прям вижу как Талалайкина становится новой ЧР))
+1
0
+1
Ответ Ирина С
Победы Хромых и Талалайкиной? Вы вообще фигурное катание смотрите? А вот Валиева, Петросян и Муравьёва - это уже более реальный вариант!
Не уловили юмора.
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0
+1
Победы Хромых и Талалайкиной! Валиевой, Петросян и Муравьевой побороться за пятерку!
+6
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Что, уже????
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