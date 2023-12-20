Чемпионат России по фигурному катанию-2024. Валиева, Петросян, Муравьева, Горбачева, Синицына и Фролова выйдут на лед с короткими программами
22 декабря на чемпионате России фигуристки покажут короткие программы.
Чемпионат России по фигурному катанию-2024
Челябинск
Женщины
Короткая программа
Начало – 17:00 по московскому времени (22 декабря), прямая трансляция – на сайте Первого канала, с 19:45 – в телеэфире Первого канала
Участницы
Екатерина Анисимова
Софья Важнова
Ксения Гущина
Людмила Фурсова
ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено после жеребьевки.
Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2024 в Челябинске
Полный расклад по чемпионату России: что изменилось у фигуристов за год?
Кого потерял фигурный ЧР за год: Акатьева с травмой, Туктик и Трусова на паузе, Самоделкина в Казахстане