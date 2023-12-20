Чемпионат России по фигурному катанию-2024. Валиева, Петросян, Муравьева, Горбачева, Синицына и Фролова выйдут на лед с короткими программами

22 декабря на чемпионате России фигуристки покажут короткие программы.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024

Челябинск

Женщины

Короткая программа



Начало – 17:00 по московскому времени (22 декабря), прямая трансляция – на сайте Первого канала, с 19:45 – в телеэфире Первого канала

Участницы

Екатерина Анисимова

Софья Важнова

Ксения Гущина

Людмила Фурсова

ПРИМЕЧАНИЕ: распределение по разминкам будет добавлено после жеребьевки.

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2024 в Челябинске

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