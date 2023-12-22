«Ман Сити» стал 1-м английским клубом, выигравшим АПЛ, ЛЧ, Кубок Англии, Суперкубок Европы и КЧМ за один год
«Манчестер Сити» провел самый успешный год в своей истории.
Команда Пепа Гвардиолы сегодня завоевала пятый трофей в 2023-м, разгромив «Флуминенсе» (4:0) в финале чемпионата мира среди клубов.
Ранее «горожане» выиграли АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии и Суперкубок Европы. В игре за Суперкубок Англии они уступили «Арсеналу».
Еще ни разу «Манчестер Сити» не удавалось одержать столько побед в течение одного года.
К тому же ни одна английская команда до «горожан» не побеждала в АПЛ, ЛЧ, Кубке Англии, Суперкубке Европы и на клубном ЧМ за один год.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
3 в ряд
Сорвал куш, перейдя в Сити, ещё и в таком возрасте.