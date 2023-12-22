«Ман Сити» стал 1-м английским клубом, выигравшим АПЛ, ЛЧ, Кубок Англии, Суперкубок Европы и КЧМ за один год

«Манчестер Сити» провел самый успешный год в своей истории.

Команда Пепа Гвардиолы сегодня завоевала пятый трофей в 2023-м, разгромив « » (4:0) в финале чемпионата мира среди клубов.

Ранее «горожане» выиграли АПЛ, чемпионов, и Суперкубок Европы. В игре за Суперкубок Англии они уступили «Арсеналу».

Еще ни разу « » не удавалось одержать столько побед в течение одного года.

К тому же ни одна английская команда до «горожан» не побеждала в , ЛЧ, Кубке Англии, Суперкубке Европы и на клубном ЧМ за один год.

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