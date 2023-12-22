«Ман Сити» стал 1-м английским клубом, выигравшим АПЛ, ЛЧ, Кубок Англии, Суперкубок Европы и КЧМ за один год

Теги Флуминенсе Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Лига чемпионов УЕФА Суперкубок Европы Пеп Гвардиола чемпионат мира среди клубов рекорды Футбол

«Манчестер Сити» провел самый успешный год в своей истории.

Команда Пепа Гвардиолы сегодня завоевала пятый трофей в 2023-м, разгромив «Флуминенсе» (4:0) в финале чемпионата мира среди клубов.

Ранее «горожане» выиграли АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии и Суперкубок Европы. В игре за Суперкубок Англии они уступили «Арсеналу».

Еще ни разу «Манчестер Сити» не удавалось одержать столько побед в течение одного года.

К тому же ни одна английская команда до «горожан» не побеждала в АПЛ, ЛЧ, Кубке Англии, Суперкубке Европы и на клубном ЧМ за один год.

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82 комментария
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МС пишет историю. Не только свою, но и английскую.
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Гвардиола великий тренер
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Не хватает только Кубка равноправия.
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Фанатов Манчестер Сити поздравляю с очередным трофеем. Многие из вас долго к этому шли.
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скорее всего лучшая английская команда в истории,по достижениям уж точно
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Манчестер сити и Гвардиола ещё раз заткнули рты многим!!!!)
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Ответ ML26
Арсенал вставил палки в колеса, так бы 6 было
Пеп эту тарелку всем отдает 🤣🤣🤣
3 в ряд
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Ответ Рэд Уайт
скорее всего лучшая английская команда в истории,по достижениям уж точно
Если брать одного сезона нет английской команды более великой чем эта.
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Те кто говорят, что если бы не проигрыш Арсеналу, то было бы 6 трофеев. Да, было бы 6 трофеев. Но это был бы не 100% показатель, как у Барсы и Баварии. Потому что Манчестер Сити проиграл ещё кубок лиги - турнира, которого нет в Германии и Испании, хотя в своё время он был.
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Карсон, не играя за клуб, только и успевает вешать на себя медали.
Сорвал куш, перейдя в Сити, ещё и в таком возрасте.
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А кто на ветке всех минусует? Я фанат Реала, но Сити заслуженно выиграл все свои трофеи. Включая КЧМ.
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Первый и, скорее всего, последний. Вряд ли можно всерьез полагать, что хоть один клуб повторит это достижение. Так что, скорее всего, вечный рекорд.
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Арсенал вставил палки в колеса, так бы 6 было
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Фантастический Гвардиола, это факт
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Ответ mr kovalsky
>фанаты >манчестер сити
Средние количество посещаемости матчей посмотри, потом поговорим
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Надеюсь, что эта победа придаст Сити заряд энергии для победы в АПЛ.
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Ответ Илья Мурашов
МС пишет историю. Не только свою, но и английскую.
Просто им Зенит не попался в суперкубке
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Великое достижение, респект!
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Крутое достижение , арабы из Эмиратов очень хороши в управлении клубом
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Великая команда. Рекорды и достижения говорят об этом.
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Ну что сказать,молодцы
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У МС больше трофеев за сезон чем у соседа побед в Лч этого сезона
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Ответ Илья Мурашов
МС пишет историю. Не только свою, но и английскую.
Получается, что упустили они только Кубок английской лиги и Суперкубок Англии, которые выиграли Манчестер Юнайтед и Арсенал.
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Ответ DimaBayern
Те кто говорят, что если бы не проигрыш Арсеналу, то было бы 6 трофеев. Да, было бы 6 трофеев. Но это был бы не 100% показатель, как у Барсы и Баварии. Потому что Манчестер Сити проиграл ещё кубок лиги - турнира, которого нет в Германии и Испании, хотя в своё время он был.
В Англии нереально выиграть все трофеи за раз. По-любому, нужно пожертвовать каким-то трофеем. Например, МС в 2019 выиграл все внутренние трофеи, но вылетел из ЛЧ. Если бы не вылетели, то проиграли бы чемпионат. Тогда Сити на одно очко обошел Ливерпуль. 98 против 97.
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Барса и МС лучшие клубы 21 века
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Игра в одни ворота
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Не самые плохие турниры для пента-трика.
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Ответ Dexter Morgan
Фанатов Манчестер Сити поздравляю с очередным трофеем. Многие из вас долго к этому шли.
"мы пихали паровоз, я и трактор"
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отдельное спасибо Флумененсе!
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Ответ Максат Тобыш
Мощь великой Англии
это не может Великой Англии, это мощность арабских денег
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