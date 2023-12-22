«Спартак» назначил спортивным директором Амарала. Он был ведущим скаутом «Бенфики»

Теги Спартак высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Россия Пол Эшуорт Футбол

Томаш Амарал – новый спортивный директор «Спартака».

Португальский специалист переходит в «Спартак» из лиссабонской «Бенфики», где он занимал должность ведущего скаута. Томаш приступит к работе в «Спартаке» с 1 января 2024 года.

Пол Эшуорт займет пост технического директора.

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120 комментариев
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Мостовой, игравший в Бенфике, скажет, что о нем в Португалии никто не слышал.

Приятного просмотра.
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Очень хочется верить, что наконец привели профессионала на эту должность.
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неплохой буст для солиста Отпетых мошенников
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Ответ Lukarelli
Однозначно лучше, чем вариант с Рибальтой! Руководство, наконец, приятно удивило
Чем лучше? Рибалта имеет хороший опыт, а Амарал ещё ни разу не был спортдиром.
+33
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+26
Ну на бумаге у Бенфики на должности ведущего скаута должен быть действительно профессионал, так что будем надеяться, что с Аморалом угадали.
Удачи в новой должности
+24
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+20
Ответ Spectra
Очень хочется верить, что наконец привели профессионала на эту должность.
Да впринципе,такие надежды всегда бывают в Спартаке.Но к сожалению,чаще всего всё заканчивается тихим ужасом
+19
-2
+17
Однозначно лучше, чем вариант с Рибальтой! Руководство, наконец, приятно удивило
+25
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Ответ Игорь Новиков
Мостовой, игравший в Бенфике, скажет, что о нем в Португалии никто не слышал. Приятного просмотра.
Я не знаю, что скажет Царь, но удивительно, что ты ещё не написал , что Россия - мордор
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У Амарала кстати, русская жена, так ,что не слишком он далек от России, как кажется.
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Ответ Игорь Новиков
Мостовой, игравший в Бенфике, скажет, что о нем в Португалии никто не слышал. Приятного просмотра.
Через часик,друг))Через часик...
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Ответ MustOilHelsinki
Чем лучше? Рибалта имеет хороший опыт, а Амарал ещё ни разу не был спортдиром.
У Рибалты многолетний опыт работы спортивным директором, плюс он ориентируется в РПЛ и хорошо себя здесь показал. Короче, Рибалта - это доказанно высокий для РПЛ уровень работы. А Амарал - это "кот в мешке", неизвестно, что он продемонстрирует в российских реалиях.
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Карл склонял Клару к Аморалу ....к а..лу ,к ор...лу и ко...л в кларнет
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Ответ Spartakus1984
Аморальный клуб -это зенит, все это давно знают.
Самый моральный -Спартак. С уголовником- капитаном.
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32 года всего лишь, для России - съедят
+7
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Ответ Артур Борш
Интересно только почему такой хороший специалист покинул Бенфику
ну тут предложили новую должность, всё таки спортдир - это не скаут, даже ведущий. И Спартак тоже не самый плохой клуб (даже учитывая все факторы)
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А он футбол играл?
С этого начнётся общения одного
эксперта—царя
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вы скажите,играл? не играл? у меня некий Александр М. интересуется)
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Ответ arspurs9
Часть новостей на спортсе, часть на других ресурсах. Сложив все полагаю, что он был запасным вариантом. Раз сложилось с Аморалом, то и Риабльта не нужен
Кто был запасным вариантом? Рибальта?
Смешно.
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Ответ Miron_8383
100% вектор развития на игроков из Латинской Америки будет
в нынешних условиях у всех ведущих (и не только) клубов РПЛ так, кто бы там спорт.директором или тренером
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У него жена вроде бы русскоязычная.
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Всё равно работать не дадут
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Ответ Ярик01
32 года всего лишь, для России - съедят
или сам пойдёт гудеть по ночной Москве
+1
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Ответ Cruel Snake
А он футбол играл? С этого начнётся общения одного эксперта—царя
Вопрос к Александру Мостовому, он Вам ответит не задумываясь.
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Ну Асмарал так Асмарал.
+2
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+1
Добро пожаловать!!! Удачи!!!
+2
-1
+1
Ответ lizardwizard
а про фамилию уже пошутили? да? ну ладно(
Ну подходит. Аморальный клуб и руководителей таких подбирают, специально наверное🤣
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Через "о" ведь пишется
+4
-3
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Жена у него русская.
Это поможет быстрой адаптации
+2
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скаут станет спортдиром? или они с немым эшом разделят обязанности?))
+2
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Ответ Spectra
Очень хочется верить, что наконец привели профессионала на эту должность.
Почему наконец-то. Каттани вот тоже норм работал...но не долго.
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