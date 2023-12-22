«Спартак» назначил спортивным директором Амарала. Он был ведущим скаутом «Бенфики»

Томаш Амарал – новый спортивный директор «Спартака».

Португальский специалист переходит в « » из лиссабонской «Бенфики», где он занимал должность ведущего скаута. Томаш приступит к работе в «Спартаке» с 1 января 2024 года.

займет пост технического директора.

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