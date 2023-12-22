«Спартак» назначил спортивным директором Амарала. Он был ведущим скаутом «Бенфики»
Томаш Амарал – новый спортивный директор «Спартака».
Португальский специалист переходит в «Спартак» из лиссабонской «Бенфики», где он занимал должность ведущего скаута. Томаш приступит к работе в «Спартаке» с 1 января 2024 года.
Пол Эшуорт займет пост технического директора.
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Приятного просмотра.
Удачи в новой должности
С этого начнётся общения одного
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Смешно.
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