Олег Матыцин: «Международный волейбол отстранен от российского, а не наоборот. То, что ЧМ не прошел в России, это не мы потеряли, а мировой волейбол»

Теги чемпионат мира МОК Олег Матыцин Министерство спорта России Волейбол

Олег Матыцин заявил, что мировой волейбол отстранен от российского, а не наоборот.

На данный момент сборная России не участвует в международных соревнованиях.

«Волейбол в нашей стране – флагман развития командных видов спорта. Желаю, чтобы история развития волейбола была бесконечной. Волейбол в России создает все условия не только для достижения высоких результатов, но и для производства отечественных мячей, формы.

Я желаю МОК (Международному олимпийскому комитету) быть не только сильнее, но и быстрее в принятии решений. Международный волейбол отстранен от российского, а не наоборот. То, что чемпионат мира по волейболу не прошел в России, это не мы потеряли, а мировой волейбол», – сказал министр спорта Олег Матыцин на торжественном вечере, посвященном 100-летию отечественного волейбола.

В 2022 году Россия должна была принять чемпионат мира по волейболу, но турнир был перенесен в Польшу и Словению.

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14 комментариев
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Это не меня лишили колбасы! Это колбасу лишили чести быть съеденной мною!
+32
0
+32
Так я не понял. Это мировой спорт значит всеми способами пытается вернуться в Российский. А мне казалось что наоборот
+17
0
+17
Интересно, эти дешевые речи на кого-то работают еще?
+17
-1
+16
Санитары, работаем!
+10
0
+10
Ну конечно, они прям все в слезах крокодильих, как же им жить то теперь дальше
+10
-1
+9
А еще солнце крутится вокруг России.
+9
0
+9
как же они себя успокаивают.
+6
0
+6
Кринж🤦‍♂️
+5
0
+5
Всё патриоты так или иначе на зарплате у государства. Они ни в коем случае не представляют российское общество
+5
0
+5
Остановите мой ор
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+4
Титанический материал..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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это не она от меня ушла, это я от нее ушел, право, как дети
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Это Матыцин или Златан?
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Ответ Человек_Легенда
Интересно, эти дешевые речи на кого-то работают еще?
На тех кто минусы потом ставит:)))
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