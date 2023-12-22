Олег Матыцин: «Международный волейбол отстранен от российского, а не наоборот. То, что ЧМ не прошел в России, это не мы потеряли, а мировой волейбол»

Олег Матыцин заявил, что мировой волейбол отстранен от российского, а не наоборот.

На данный момент сборная России не участвует в международных соревнованиях.

«Волейбол в нашей стране – флагман развития командных видов спорта. Желаю, чтобы история развития волейбола была бесконечной. Волейбол в России создает все условия не только для достижения высоких результатов, но и для производства отечественных мячей, формы.

Я желаю МОК (Международному олимпийскому комитету) быть не только сильнее, но и быстрее в принятии решений. Международный волейбол отстранен от российского, а не наоборот. То, что чемпионат мира по волейболу не прошел в России, это не мы потеряли, а мировой волейбол», – сказал министр спорта Олег Матыцин на торжественном вечере, посвященном 100-летию отечественного волейбола.

В 2022 году Россия должна была принять чемпионат мира по волейболу, но турнир был перенесен в Польшу и Словению.