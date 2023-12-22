Павлюченко о «голой» вечеринке Ивлеевой: «Хэллоуин вроде бы прошел 🤦‍♂️»

Роман Павлюченко высказался о «голой» вечеринке Насти Ивлеевой.

Вечеринка, которую устроила телеведущая Настя Ивлеева, прошла в московском клубе «Мутабор» с дресс-кодом «almost naked» («почти голый»). Ее первый день прошел в ночь на четверг.

Вечеринку посетили Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Дима Билан, Ксения Собчак и другие знаменитости. На второй день в здание клуба с обысками пришли силовики.

Павлюченко выложил фото с мероприятия, на котором изображены Ивлеева, Собчак и Лолита, и написал: «Хэллоуин вроде бы прошел 🤦‍♂️».

Фото: инстаграм Романа Павлюченко

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