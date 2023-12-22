Павлюченко о «голой» вечеринке Ивлеевой: «Хэллоуин вроде бы прошел 🤦‍♂️»

Теги Роман Павлюченко премьер-лига Россия соцсети Ксения Собчак Настя Ивлеева Футбол

Роман Павлюченко высказался о «голой» вечеринке Насти Ивлеевой.

Вечеринка, которую устроила телеведущая Настя Ивлеева, прошла в московском клубе «Мутабор» с дресс-кодом «almost naked» («почти голый»). Ее первый день прошел в ночь на четверг.

Вечеринку посетили Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Дима Билан, Ксения Собчак и другие знаменитости. На второй день в здание клуба с обысками пришли силовики.

Павлюченко выложил фото с мероприятия, на котором изображены Ивлеева, Собчак и Лолита, и написал: «Хэллоуин вроде бы прошел 🤦‍♂️».

Фото: инстаграм Романа Павлюченко

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78 комментариев
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Ответ Гроссмейстер Д
Извините, а какое отношение эти бесы имеют к спорту?
Это комментирует Павлюченко, экс —футболист, значит. Первый день на сайте?
+77
-3
+74
Извините, а какое отношение эти бесы имеют к спорту?
+89
-18
+71
А што стало с Ивлеевой? Она видать на чём-то очень тяжёлом сидит. Видок у неё кошмарный.
+54
-6
+48
Ригобер явно на Лолиту передернул)
+41
-8
+33
Спортс всегда был мастером в умении подвязать актуалочку к спортивной теме. Сколько бедных сов было натянуто на глобусы – не сосчитать.
+26
-1
+25
Ответ Ратмир Измайлов
Представил Киркорова голым, и чуть инфаркт не хватил
Богатая у вас фантазия. Я вот и представить не могу.
+20
-3
+17
Ответ Сикарио
Ригобер явно на Лолиту передернул)
Там у Лолиты такое выражение лица, как будто она в раздумьях насчёт Риго
+14
0
+14
Игорь Новиков снова возмущается от того, что нет ни одного голого мужика )
+17
-4
+13
Хоспади, ну и рожи, парад уродов каких-то 🤮
+14
-3
+11
Лолита и в одежде вызывает омерзение... а тут...
+15
-5
+10
Лолита какая то потерянная стоит... видимо начала понимать что голые вечеринки это уже не для неё
+9
-1
+8
фотка из дурки
+9
-2
+7
Ну и подборочка - Киркоров, Собчак, старушка Милявская, Джигурды и Тарзана нехватает, а то был бы полный шАбаш, ночь на Лысой горе.
+8
-1
+7
Представил Киркорова голым, и чуть инфаркт не хватил
+7
-1
+6
Ответ Антон Фалафель
А што стало с Ивлеевой? Она видать на чём-то очень тяжёлом сидит. Видок у неё кошмарный.
Согласен. Раньше была сочной девкой
+7
-1
+6
В мире животных круглый год
+9
-3
+6
наконец-то спортс нашел как подвязать
+6
0
+6
Это был Холуин
+4
0
+4
Ответ Игорь Новиков
Скрепно. Не то что на этом мерзком Западе, где один разврат.
Жаль,что гамасекав не разогнали, да? Был бы повод по кровавой диктатуре проехаться. А так чёрти чё)
+6
-2
+4
Ответ Сикарио
Ригобер явно на Лолиту передернул)
Странные у вас фантазии
+4
0
+4
Ответ Антон Фалафель
А што стало с Ивлеевой? Она видать на чём-то очень тяжёлом сидит. Видок у неё кошмарный.
на наркоте похоже
+3
0
+3
Типа «vip» это такие типа "богема-помойно"
+4
-1
+3
Подпись могла быть лучше: цирк уехал, клоуны остались. Например. По сути, итак всё понятно - кто-то умирает от голода, у кого-то пир. Пир во время чумы, сколько лет назад был написан? Что изменилось? Ну, кроме того, что появились смартфоны с камерами и интернет, чтобы нищие могли полайкать и посмотреть на утехи богачей. Мораль осталась прежней и грёзы певцов киберпанка - технологичность и варварство из фантазии всё больше обретают реальность. А основа древняя.
+6
-3
+3
некому показывать своё тело вот и завидует😂
+5
-2
+3
https://goo.su/bVXZ0v

Яркий пример того, как скандал резко повышает
то самое пресловутое количество просмотров.
+4
-1
+3
Можно же получить тяжёлую психологическую травму, необратимые последствия, если увидеть Киркоррва, Джигурду голыми. Вообще о людях не думают
+7
-5
+2
Может у нее взвешивание скоро ?
+2
0
+2
Ответ Антон Фалафель
А што стало с Ивлеевой? Она видать на чём-то очень тяжёлом сидит. Видок у неё кошмарный.
А это она в очках вышагивает, что ли?
+2
0
+2
Ответ Гроссмейстер Д
Извините, а какое отношение эти бесы имеют к спорту?
Понятное же дело, что никакого, но раз высказался бывший профессиональный футболист в соцсетях, это надо выложить для поднятия трафика, и аналогичные вам люди с аналогичными комментариями им с этим очень помогают. Вы получаете свои плюсики, спортс - трафик, так оно и работает
+2
0
+2
Ответ Гроссмейстер Д
Извините, а какое отношение эти бесы имеют к спорту?
Очень четкое описание) 👍🏻
+6
-4
+2
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