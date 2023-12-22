Рибальты не будет в «Спартаке». Клуб отказался от сотрудничества, так как хочет спортдиректора «с умением быть ремесленником» («Чемпионат»)

Экс-директор «Зенита» Хавьер Рибальта не будет работать в «Спартаке».

Metaratings.ru сообщает, что Рибальта отказался от сотрудничества со «Спартаком». Он разошелся с руководством «Спартака» в видении развития клуба. Рибальту не устроила концепция, которую предложили в руководстве « ».

Однако «Чемпионат» опровергает эти сведения и пишет, что был готов работать в «Спартаке», и концепция развития клуба его устраивала.

«Спартак» сам отказался от сотрудничества с Рибалтой. У клуба есть желание назначить спортивным директором человека с чуть меньшим управленческим весом, но с умением быть ремесленником», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Рибальта был спортивным директором «Зенита» с июля 2018 года по апрель 2021-го.

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