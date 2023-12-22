Рибальты не будет в «Спартаке». Клуб отказался от сотрудничества, так как хочет спортдиректора «с умением быть ремесленником» («Чемпионат»)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Чемпионат.com Хавьер Рибальта Футбол

Экс-директор «Зенита» Хавьер Рибальта не будет работать в «Спартаке».

Metaratings.ru сообщает, что Рибальта отказался от сотрудничества со «Спартаком». Он разошелся с руководством «Спартака» в видении развития клуба. Рибальту не устроила концепция, которую предложили в руководстве «Спартака».

Однако «Чемпионат» опровергает эти сведения и пишет, что Рибальта был готов работать в «Спартаке», и концепция развития клуба его устраивала.

«Спартак» сам отказался от сотрудничества с Рибалтой. У клуба есть желание назначить спортивным директором человека с чуть меньшим управленческим весом, но с умением быть ремесленником», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Рибальта был спортивным директором «Зенита» с июля 2018 года по апрель 2021-го.

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24 комментария
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формулировка просто божественная.
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Это как? Лобзиком должен уметь выпиливать загогулины опционально? Кто им формулировки выдумывает только.
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Пишут, что он просто отказался от работы с Абаскалем и требовал искать нового главного тренера. Клуб отказался от этой идеи, а Хавьер сказал им "прощайте" и уехал из России. Зря, от хорошего специалиста отказались
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Строгать буратин нужно будет, очевидно.
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Спартак даже без Федуна смехотворен
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Ещё нужен опыт работы в цирке
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Ответ Илья Савчук
формулировка просто божественная.
проще говоря нужен тот, кто не будет мешать заниматься откатами))
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Ответ Владимир Владимир
проще говоря нужен тот, кто не будет мешать заниматься откатами))
По откатам это в Питер. Строительство стадиона было золотым дном для данной финансовой махинации.
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Спартак - икона по подбору кадров!
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Там дровосек нужен
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Амарала назначили уже
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Типа физрук и трудовик в одном лице?
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ремесленником - это который доить олигархов из Лукойла сможет?. Ну,ну.
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Спартак и тренеров по такому принципу подбирает, сплошные ремесленники, зачем брать мэтров. Отсюда и игра, и результаты.
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Чего? Кем он должен быть, ремесленником? Там клуб или сувенирная лавка?
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Абаскаля прямо сейчас трогать не стоит, а вот обновить команду нужно...
Абаскаля либо убирать, либо выращивать из него местного Артету, но это ещё пара сезонов с турбулентностью
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