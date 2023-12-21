Чемпионат России по фигурному катанию-2024. Дикиджи, Семененко, Алиев, Гуменник, Игнатов, Савосин выступят с произвольными программами

Теги сборная России результаты чемпионат России мужское катание Александр Самарин Дмитрий Алиев Петр Гуменник Роман Савосин Макар Игнатов Евгений Семененко Матвей Ветлугин Андрей Мозалев Даниил Самсонов Илья Яблоков Глеб Лутфуллин Владислав Дикиджи Семен Соловьев Марк Кондратюк Федор Зонов Григорий Федоров Даниил Постарнаков Фигурное катание

22 декабря на чемпионате России фигуристы представят произвольные программы.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024

Челябинск

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 13:45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала (с 16:05 – ТВ).

Первая разминка

1. Федор Зонов

2. Александр Самарин

3. Матвей Ветлугин

4. Глеб Лутфуллин

5. Даниил Постарнаков

Вторая разминка

6. Андрей Мозалев

7. Марк Кондратюк

8. Григорий Федоров

9. Илья Яблоков

10. Даниил Самсонов

11. Семен Соловьев

Третья разминка

12. Роман Савосин

13. Макар Игнатов

14. Петр Гуменник

15. Дмитрий Алиев

16. Евгений Семененко

17. Владислав Дикиджи

Положение после короткой программы

1. Владислав Дикиджи – 102,70

2. Евгений Семененко – 101,19

3. Дмитрий Алиев – 99,20

4. Петр Гуменник – 91,84

5. Макар Игнатов – 89,73

6. Роман Савосин – 88,19

7. Семен Соловьев – 87,56

8. Даниил Самсонов – 86,97

9. Илья Яблоков – 83,99

10. Григорий Федоров – 81,47

11. Марк Кондратюк – 80,97

12. Андрей Мозалев – 80,71

13. Даниил Постарнаков – 77,54

14. Глеб Лутфуллин – 77,52

15. Матвей Ветлугин – 76,10

16. Александр Самарин – 71,95

17. Федор Зонов – 66,78

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2024 в Челябинске

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8 комментариев
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Дикиджи победы, Пете собраться откатать чисто и обойти Семененко и Алиева( хотя разрыв большой) ну очень хочется. Роме подняться повыше сможет.
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Запомните этот порядок из заголовка. У девушек тоже можно запомнить их порядок.)
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Всем парням удачи и гладкого льда в ПП!
А то сегодня многие расстроили
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Ну что, падения вторая серия?)
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А как же жеребьёвка для произвольной программы? Или позже будет? Сейчас всех по КП расставили...
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Пусть ПП мужчин комментирует Тарасова с Гришиным. Может меньше фигуристы падать будут под серьёзным взглядом опытного тренера. А то у Транькова с Туктамышевой в роли комментаторов царит какая то расслабуха в выступлениях фигуристов.
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Надеюсь парни сегодня належались и завтра всё будет максимально чисто и хорошо! Всем удачи! Пусть победит сильнейший! И честного судейства!
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Ответ Н.Евдокимова
А как же жеребьёвка для произвольной программы? Или позже будет? Сейчас всех по КП расставили...
Отменили
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