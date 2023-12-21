Чемпионат России по фигурному катанию-2024. Дикиджи, Семененко, Алиев, Гуменник, Игнатов, Савосин выступят с произвольными программами

22 декабря на чемпионате России фигуристы представят произвольные программы.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024

Челябинск

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 13:45 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала (с 16:05 – ТВ).

Первая разминка

1. Федор Зонов

2. Александр Самарин

3. Матвей Ветлугин

4. Глеб Лутфуллин

5. Даниил Постарнаков

Вторая разминка

6. Андрей Мозалев

7. Марк Кондратюк

8. Григорий Федоров

9. Илья Яблоков

10. Даниил Самсонов

11. Семен Соловьев

Третья разминка

12. Роман Савосин

13. Макар Игнатов

14. Петр Гуменник

15. Дмитрий Алиев

16. Евгений Семененко

17. Владислав Дикиджи

Положение после короткой программы

1. Владислав Дикиджи – 102,70

2. Евгений Семененко – 101,19

3. Дмитрий Алиев – 99,20

4. Петр Гуменник – 91,84

5. Макар Игнатов – 89,73

6. Роман Савосин – 88,19

7. Семен Соловьев – 87,56

8. Даниил Самсонов – 86,97

9. Илья Яблоков – 83,99

10. Григорий Федоров – 81,47

11. Марк Кондратюк – 80,97

12. Андрей Мозалев – 80,71

13. Даниил Постарнаков – 77,54

14. Глеб Лутфуллин – 77,52

15. Матвей Ветлугин – 76,10

16. Александр Самарин – 71,95

17. Федор Зонов – 66,78

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2024 в Челябинске