«Манчестер Сити» – «Флуминенсе». Онлайн-трансляция начнется в 21:00

«Манчестер Сити» и «Флуминенсе» сыграют в финале клубного чемпионата мира.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 21:00 по московскому времени.

Турнир проходит в Саудовской Аравии.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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