«Манчестер Сити» – «Флуминенсе». Онлайн-трансляция начнется в 21:00

Теги Флуминенсе Манчестер Сити чемпионат мира среди клубов онлайны Футбол

«Манчестер Сити» и «Флуминенсе» сыграют в финале клубного чемпионата мира.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 21:00 по московскому времени. 

Турнир проходит в Саудовской Аравии. 

Манчестер Сити Англия – Флуминенсе Бразилия
Дата проведения
22 декабря, 21.00, «King Abdullah Sports City»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика КЧМ

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1 комментарий
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Не пойму зачем расширять Чемпионат мира среди клубов, если пара финалистов будет известна изначально😉
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