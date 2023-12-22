«Манчестер Сити» – «Флуминенсе». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
«Манчестер Сити» и «Флуминенсе» сыграют в финале клубного чемпионата мира.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 21:00 по московскому времени.
Турнир проходит в Саудовской Аравии.
- Дата проведения
- 22 декабря, 21.00, «King Abdullah Sports City»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам