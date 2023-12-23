«Филадельфия» отыгралась с 1:5 в матче с «Детройтом», но в итоге уступила (6:7 Б). «Ред Уингс» прервали серию из 4 поражений

Теги Филадельфия Детройт Джон Торторелла НХЛ Дерек Лалонд Хоккей

«Филадельфия» отыгралась с 1:5 в матче с «Детройтом», но в итоге уступила (6:7 Б).

«Флайерс» набрали 1 очко в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ред Уингс». 

После первого периода команда Джона Тортореллы уступала со счетом 1:5. Во втором и третьем ей удалось забросить 5 шайб подряд и выйти вперед – 6:5. 

Капитан «Детройта» Дилан Ларкин сравнял счет на 56-й минуте – 6:6. В серии буллитов успех сопутствовал хозяевам – отличились Лукас Рэймонд и Патрик Кэйн. 

Таким образом, «Ред Уингс» прервали серию из 4 поражений подряд. С 36 очками в 33 играх команда под руководством Дерека Лалонда занимает 5-е место в Атлантическом дивизионе. 

«Филадельфия набрала 40 очков в 33 играх и идет на 2-м месте в Столичном дивизионе. 

Детройт – Филадельфия 7:6 (5:1, 0:2, 1:3, 0:0, по буллитам - 2:0)
Дата проведения
23 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Кэйн (Дебринкет, Ларкин)
2:0 – 8 Кэйн (Холл, Дебринкет)
2:1 – 9 Бринк (Замула, Фараби)
3:1 – 15 Спронг (Рэймонд, Зайдер)
4:1 – 15 Комфер (Рэймонд, Велено)
5:1 – 19 Гостисбеер (Дебринкет, Кэйн)
5:2 – 23 Кутюрье (Замула, Сэнхайм)
5:3 – 24 Фрост (Эткинсон, Сэнхайм)
5:4 – 45 Хэтэуэй (Йорк, Лоутон)
5:5 – 53 Лоутон (Фоерстер, Фараби)
5:6 – 54 Типпет (Ристолайнен, Конекны)
6:6 – 55 Ларкин (Зайдер, Петри)
Вратари: Раймер 37/43 – Харт 31/37.
1 комментарий
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Шикарный матч)
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