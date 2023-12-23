«Филадельфия» отыгралась с 1:5 в матче с «Детройтом», но в итоге уступила (6:7 Б). «Ред Уингс» прервали серию из 4 поражений
«Филадельфия» отыгралась с 1:5 в матче с «Детройтом», но в итоге уступила (6:7 Б).
«Флайерс» набрали 1 очко в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ред Уингс».
После первого периода команда Джона Тортореллы уступала со счетом 1:5. Во втором и третьем ей удалось забросить 5 шайб подряд и выйти вперед – 6:5.
Капитан «Детройта» Дилан Ларкин сравнял счет на 56-й минуте – 6:6. В серии буллитов успех сопутствовал хозяевам – отличились Лукас Рэймонд и Патрик Кэйн.
Таким образом, «Ред Уингс» прервали серию из 4 поражений подряд. С 36 очками в 33 играх команда под руководством Дерека Лалонда занимает 5-е место в Атлантическом дивизионе.
«Филадельфия набрала 40 очков в 33 играх и идет на 2-м месте в Столичном дивизионе.
- Дата проведения
- 23 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
- 1:0 – 4 Кэйн (Дебринкет, Ларкин)
- 2:0 – 8 Кэйн (Холл, Дебринкет)
- 2:1 – 9 Бринк (Замула, Фараби)
- 3:1 – 15 Спронг (Рэймонд, Зайдер)
- 4:1 – 15 Комфер (Рэймонд, Велено)
- 5:1 – 19 Гостисбеер (Дебринкет, Кэйн)
- 5:2 – 23 Кутюрье (Замула, Сэнхайм)
- 5:3 – 24 Фрост (Эткинсон, Сэнхайм)
- 5:4 – 45 Хэтэуэй (Йорк, Лоутон)
- 5:5 – 53 Лоутон (Фоерстер, Фараби)
- 5:6 – 54 Типпет (Ристолайнен, Конекны)
- 6:6 – 55 Ларкин (Зайдер, Петри)