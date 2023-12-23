«Филадельфия» отыгралась с 1:5 в матче с «Детройтом», но в итоге уступила (6:7 Б). «Ред Уингс» прервали серию из 4 поражений

«Филадельфия» отыгралась с 1:5 в матче с «Детройтом», но в итоге уступила (6:7 Б).

«Флайерс» набрали 1 очко в гостевом матче регулярного чемпионата с «Ред Уингс».

После первого периода команда уступала со счетом 1:5. Во втором и третьем ей удалось забросить 5 шайб подряд и выйти вперед – 6:5.

Капитан « » Дилан Ларкин сравнял счет на 56-й минуте – 6:6. В серии буллитов успех сопутствовал хозяевам – отличились Лукас Рэймонд и Патрик Кэйн.

Таким образом, «Ред Уингс» прервали серию из 4 поражений подряд. С 36 очками в 33 играх команда под руководством Дерека Лалонда занимает 5-е место в Атлантическом дивизионе.

«Филадельфия набрала 40 очков в 33 играх и идет на 2-м месте в Столичном дивизионе.