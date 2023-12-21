Чемпионат России по фигурному катанию-2024. Степанова и Букин, Худайбердиева и Базин, Леонтьева и Горелкин представят произвольные танцы

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22 декабря на чемпионате России дуэты выйдут на лед с произвольными танцами.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024

Челябинск

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.

Первая разминка

1. Ксения Краусова – Даниил Корочкин

2. Полина Усова – Михаил Антонов

3. Варвара Курносенко – Федор Варламов

4. Александра Прокопец – Александр Васькович

5. Софья Шевченко – Андрей Ежлов

Вторая разминка

6. Дарья Савкина – Александр Вахнов

7. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов

8. София Качушкина – Марк Волков

9. Софья Тютюнина – Матвей Грачев

10. Екатерина Миронова – Евгений Устенко

Третья разминка

11. Ирина Хавронина – Девид Нарижный

12. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд

13. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин

14. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин

15. Александра Степанова – Иван Букин

Положение после ритм-танца

1. Александра Степанова – Иван Букин – 86,90

2. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 83,29

3. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 77,45

4. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд – 76,79

5. Ирина Хавронина – Девид Нарижный – 75,93

6. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 73,78

7. Софья Тютюнина – Матвей Грачев – 72,28

8. София Качушкина – Марк Волков – 72,21

9. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 72,13

10. Дарья Савкина – Александр Вахнов – 71,65

11. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 71,40

12. Александра Прокопец – Александр Васькович – 69,84

13. Варвара Курносенко – Федор Варламов – 67,21

14. Полина Усова – Михаил Антонов – 66,54

15. Ксения Краусова – Даниил Корочкин – 62,02

Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2024 в Челябинске

3 комментария
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Хаврижным откатать чисто! Их эстетика на льду поражает просто!
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Ире с Давидом реабилитироваться, они просто прекрасные!!!!
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За Нарижных! Они единственные показывают танцы мирового уровня, без преувеличений. Ирина хороша нереально.

Дэвид, ты красавчик, не косячь больше! Ирине и Дэвиду- удачи завтра!
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