Чемпионат России по фигурному катанию-2024. Степанова и Букин, Худайбердиева и Базин, Леонтьева и Горелкин представят произвольные танцы
22 декабря на чемпионате России дуэты выйдут на лед с произвольными танцами.
Чемпионат России по фигурному катанию-2024
Челябинск
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 11:00 по московскому времени, прямая трансляция – сайт Первого канала.
Первая разминка
1. Ксения Краусова – Даниил Корочкин
2. Полина Усова – Михаил Антонов
3. Варвара Курносенко – Федор Варламов
4. Александра Прокопец – Александр Васькович
5. Софья Шевченко – Андрей Ежлов
Вторая разминка
6. Дарья Савкина – Александр Вахнов
7. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов
8. София Качушкина – Марк Волков
9. Софья Тютюнина – Матвей Грачев
10. Екатерина Миронова – Евгений Устенко
Третья разминка
11. Ирина Хавронина – Девид Нарижный
12. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд
13. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин
14. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин
15. Александра Степанова – Иван Букин
Положение после ритм-танца
1. Александра Степанова – Иван Букин – 86,90
2. Елизавета Худайбердиева – Егор Базин – 83,29
3. Софья Леонтьева – Даниил Горелкин – 77,45
4. Елизавета Шанаева – Павел Дрозд – 76,79
5. Ирина Хавронина – Девид Нарижный – 75,93
6. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 73,78
7. Софья Тютюнина – Матвей Грачев – 72,28
8. София Качушкина – Марк Волков – 72,21
9. Варвара Жданова – Тимур Бабаев-Смирнов – 72,13
10. Дарья Савкина – Александр Вахнов – 71,65
11. Софья Шевченко – Андрей Ежлов – 71,40
12. Александра Прокопец – Александр Васькович – 69,84
13. Варвара Курносенко – Федор Варламов – 67,21
14. Полина Усова – Михаил Антонов – 66,54
15. Ксения Краусова – Даниил Корочкин – 62,02
Расписание трансляций чемпионата России по фигурному катанию-2024 в Челябинске
Дэвид, ты красавчик, не косячь больше! Ирине и Дэвиду- удачи завтра!