Гендиректор Суперлиги: «Собираемся предложить лучший футбол в мире, всегда бесплатно. Мы способны получать более 3 млрд евро в год от рекламы. Саудовских денег нет»

Бернд Райхарт считает, что Суперлига может получать три млрд долларов от рекламы.

«Мы собираемся предложить лучший футбол в мире совершенно бесплатно. Лучший футбол способен привлечь миллиарды болельщиков по всему миру.

И этот футбол имеет возможность финансирования в основном за счет рекламы. Мы способны получать от рекламы более трех миллиардов евро в год.

Деньги Саудовской Аравии не стоят за Суперлигой. Мы говорили с инвесторами из Европы и США. Я могу гарантировать деньги американского инвестиционного фонда. Это уже гарантировано.

У нас есть инвестиции и возможности для создания платформы, чтобы транслировать лучший футбол в прямом эфире и бесплатно. Не сомневайтесь в этом. Мы уверены в надежности этой модели.

Идея состоит в том, что это всегда будет бесплатно. Всегда. Что может быть, так это премиум-подписка для безумных фанатов. Мы упускаем много болельщиков, потому что футбол для многих непомерно дорог», – сказал генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт.

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