Гендиректор Суперлиги: «Собираемся предложить лучший футбол в мире, всегда бесплатно. Мы способны получать более 3 млрд евро в год от рекламы. Саудовских денег нет»

Теги премьер-лига Россия премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига УЕФА Суперлига Европы Бернд Райхарт Футбол

Бернд Райхарт считает, что Суперлига может получать три млрд долларов от рекламы.

«Мы собираемся предложить лучший футбол в мире совершенно бесплатно. Лучший футбол способен привлечь миллиарды болельщиков по всему миру.

И этот футбол имеет возможность финансирования в основном за счет рекламы. Мы способны получать от рекламы более трех миллиардов евро в год.

Деньги Саудовской Аравии не стоят за Суперлигой. Мы говорили с инвесторами из Европы и США. Я могу гарантировать деньги американского инвестиционного фонда. Это уже гарантировано.

У нас есть инвестиции и возможности для создания платформы, чтобы транслировать лучший футбол в прямом эфире и бесплатно. Не сомневайтесь в этом. Мы уверены в надежности этой модели.

Идея состоит в том, что это всегда будет бесплатно. Всегда. Что может быть, так это премиум-подписка для безумных фанатов. Мы упускаем много болельщиков, потому что футбол для многих непомерно дорог», – сказал генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

51 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лучший футбол в мире – абсолютно бесплатно это ФНЛ на Матч тв.
+66
-4
+62
Остапа понесло с межгалактическим шахматным турниром в Васюках
+41
-5
+36
— У нас в кассе только двадцать один рубль шестнадцать копеек. Этого, конечно, мы понимаем, далеко не достаточно...
Но гроссмейстер оказался покладистым организатором.
— Ладно, — сказал он, — давайте ваши двадцать рублей.
— А хватит? — спросил одноглазый.
— На первичные телеграммы хватит. А потом начнутся пожертвования, и денег некуда будет девать.
©
+25
0
+25
Ну теперь будем наслаждаться 38 классико в регулярном сезоне, а в конце еще финальную серию устроят :)
+24
-3
+21
Мы собираемся предложить лучший сыр в мире совершенно бесплатно. Лучший бесплатный сыр способен привлечь миллиарды болельщиков по всему миру.
+15
0
+15
jp Morgan вложит деньги, чтобы убить УЕФА , а потом начнет стричь деньги и зарабатывать. они не будут вкладывать, если нет плана как на этом заработать. капитализм, ничего личного (с)
+15
-1
+14
Ответ Тухель
Американцы предлагающие что то бесплатно? В это еще кто то в мире верит? Проще поверить в мирный Хамас или в мир между Россией и Украиной, чем в это.
для тебя трансляция бесплатна, но реклама на этом же канале окупает и твою трансляцию и дает прибыль - неужели такие далекие как ты в бизнес процессах люди еще есть?
+21
-7
+14
"Абсолютно бесплатно".
*Только на специальном стриминговом сервисе, который может не работать в некоторых странах.
**Бесплатно с неотключаемой рекламой.
***Премиум-подписка по цене обычной подписки скроет рекламу.

Кстати, сейчас Лигу чемпионов в хорошем объеме бесплатно показывает Матч ТВ. По некоторым комментам такое ощущение, что не все в курсе "беспредела" УЕФА)
+15
-5
+10
>Я могу гарантировать деньги американского инвестиционного фонда. Это уже гарантировано.

Ну так стартуйте с Пари НН втроём, раз деньги есть. Остальные посмотрят и подтянутся. Или всё-таки инвесторы выделяли деньги под топ-клубы, причём в основном английские?
+11
-2
+9
"Столица автоматически переходит в Васюки. Васюки переименовываются в Нью-Москву, Москва - в Старые Васюки! Футбольная мысль превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. В Васюках состоится первый в истории междупланетный футбольный турнир! Первый футбольный турнир между командами Васюков и Большой Медведицы закончится убедительной победой васюкинцев. Ура, товарищи!"
+6
-1
+5
Чем больше я читаю этого товарища, тем больши убеждаюсь, что Суперлигу надо запускать в России*. По части громких популистских высказываний, мы всем этим Райхартам, что очков вперед дадим. И какой будет контент: Реал, Барселона, Зенит и Аль-Насср. Осталось только найти, кто под это чудо даст три миллиарда.

*несмешная шутка про ФНЛ.
+5
-1
+4
Ответ TimD
для тебя трансляция бесплатна, но реклама на этом же канале окупает и твою трансляцию и дает прибыль - неужели такие далекие как ты в бизнес процессах люди еще есть?
Почему тогда все топовые спортивные трансляции, стоят очень немалых денег? Неужели все вокруг «далекие в бизнес процессах люди»? И один васян в комментах умный?

Неужели потому, что хоть на рекламе и можно отбить стоимость производства контента, даже выйдя в некий плюс, но продажа самого контента, все равно принесёт на порядки больше?
+6
-2
+4
Ответ Writer 1
Идея в том, что в разы повысится кол-во топ матчей, что может спровоцировать огромный поток интереса глобального зрителя. По-факту в ЛЧ топовых матчей с интересом за весь сезон наберётся 7-8 , и то на стадии ПО. Ну играют уже 20 лет Барселона с Антверпенами, а Бавария с Копенгагенами и что это дало? Ничего. Разрыв между клубами продолжает расти, и это ещё ФФП не брали, который полностью провалился, а так хотя бы кол-во топ матчей вырастит. УЕФА построила такую систему что за пределами топ-5 лиг все остальные на капельнице, да и в топ-5 на самом деле тоже, кроме АПЛ. Порту, Аякс, Брюгге не имеют и не будут иметь шансов стать топ клубами при УЕФАшной ЛЧ и системой ФФП, а так хотя бы появилось окно для диалога
Можно поинтересоваться, как в Суперлиге станут топ-клубами Порту, Аякс и Брюгге?
Проект, допустим, выгорел, дали им много денег. Только топам, которые и генерируют весь контент, а соответственно и финансовые поступления Суперлиги, дали очень очень много денег. И что изменится, кроме роста футбольной инфляции и цен на рынке?
+3
0
+3
Ответ TimD
для тебя трансляция бесплатна, но реклама на этом же канале окупает и твою трансляцию и дает прибыль - неужели такие далекие как ты в бизнес процессах люди еще есть?
Бред. Ни один топ вид спорта так не работает. Реклама приносит деньги, но так же и все платят за трансляцию это огромный кусок заработка. И никто от него отказываться не будет. Да могут для привлечения сделать пол года год бесплатно, но потом начнут брать деньги 100%
+6
-3
+3
За такие деньги даже один МЮ не купить...
+5
-2
+3
Теперь топ-игроки будут каждый день круглый год играть, я так понимаю?
+2
0
+2
Футбольная программа: "Мы способны получать более 3 млрд евро в год от рекламы".
+2
0
+2
И сколько достанется клубу из Голубой лиги - 10 миллионов?
+2
0
+2
Ответ Тухель
Американцы предлагающие что то бесплатно? В это еще кто то в мире верит? Проще поверить в мирный Хамас или в мир между Россией и Украиной, чем в это.
Верить и знать - это совершенно разные вещи. Впрочем, иногда одно вытекает из другого.
Вот если бы ты знал, что примерно 95 % поставок американцами по ленд-лизу были бесплатны, то, очевидно, верил бы, что нет ничего невозможного в том, что американцы что-то предлагают не за деньги.
+4
-3
+1
Ответ Тухель
Бред. Ни один топ вид спорта так не работает. Реклама приносит деньги, но так же и все платят за трансляцию это огромный кусок заработка. И никто от него отказываться не будет. Да могут для привлечения сделать пол года год бесплатно, но потом начнут брать деньги 100%
Так естественно, им сейчас главное - убить УЕФА как конкурента, а потом все эти заявления будут благополучно забыты, а стоимость подписки будет повышаться строго пропорционально увяданию УЕФА.
+1
0
+1
Ответ Cearvm
"Абсолютно бесплатно". *Только на специальном стриминговом сервисе, который может не работать в некоторых странах. **Бесплатно с неотключаемой рекламой. ***Премиум-подписка по цене обычной подписки скроет рекламу. Кстати, сейчас Лигу чемпионов в хорошем объеме бесплатно показывает Матч ТВ. По некоторым комментам такое ощущение, что не все в курсе "беспредела" УЕФА)
Держу в курсе, что после событий 22 года в РБ ЛЧ вообще не показывают. Ни в каком виде. Хотя до этого ежегодно показывали без перерывов
+1
0
+1
Всё бесплатно, всё для людей.
Наконец-то проэкт "коммунизм" достроили..
+1
0
+1
Не совсем понятно почему он так чурается саудовских денег, как будто речь идет о какой-то мафии, это разве не расизм? И еще очень смущает посыл "всегда бесплатно", как слоган для рекламы сыра в мышеловке.
+1
0
+1
если бы обещали платить за просмотр футбола - это могло бы сработать
+1
0
+1
Деньги большие, но вот вряд ли этой суперлиге быть
+2
-1
+1
Смахивает на бред и авантюру!
0
0
0
Ответ Вечно в бане
Чем больше я читаю этого товарища, тем больши убеждаюсь, что Суперлигу надо запускать в России*. По части громких популистских высказываний, мы всем этим Райхартам, что очков вперед дадим. И какой будет контент: Реал, Барселона, Зенит и Аль-Насср. Осталось только найти, кто под это чудо даст три миллиарда. *несмешная шутка про ФНЛ.
хорошо там ,где нас нет.
0
0
0
Ответ Денис Забелин
Не совсем понятно почему он так чурается саудовских денег, как будто речь идет о какой-то мафии, это разве не расизм? И еще очень смущает посыл "всегда бесплатно", как слоган для рекламы сыра в мышеловке.
Сейчас "саудовские деньги" не нравятся всем, кто играет против команд с этими деньгами. В будущем ситуация изменится, плюс добавятся всякие "другие деньги", т.ч. можно будет спокойно принимать и их спонсорство.
0
0
0
Выглядит как отмывочная.
+1
-1
0
Что-то мне кажется что там, как почти в любых договорах будет приписываться малююююсенький пунктик "бесплатно первые три месяца,а потом плати". Слабо верится, что сподвижники суперлиги не хотят еще на трансляциях деньги поднимать и занимаются благотворительностью. Если только реклама 3 лярда, то от суммы за показ трансляций у них вообще должны все точки задымиться)
+3
-3
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий