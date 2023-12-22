Гендиректор Суперлиги: «Собираемся предложить лучший футбол в мире, всегда бесплатно. Мы способны получать более 3 млрд евро в год от рекламы. Саудовских денег нет»
Бернд Райхарт считает, что Суперлига может получать три млрд долларов от рекламы.
«Мы собираемся предложить лучший футбол в мире совершенно бесплатно. Лучший футбол способен привлечь миллиарды болельщиков по всему миру.
И этот футбол имеет возможность финансирования в основном за счет рекламы. Мы способны получать от рекламы более трех миллиардов евро в год.
Деньги Саудовской Аравии не стоят за Суперлигой. Мы говорили с инвесторами из Европы и США. Я могу гарантировать деньги американского инвестиционного фонда. Это уже гарантировано.
У нас есть инвестиции и возможности для создания платформы, чтобы транслировать лучший футбол в прямом эфире и бесплатно. Не сомневайтесь в этом. Мы уверены в надежности этой модели.
Идея состоит в том, что это всегда будет бесплатно. Всегда. Что может быть, так это премиум-подписка для безумных фанатов. Мы упускаем много болельщиков, потому что футбол для многих непомерно дорог», – сказал генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт.
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Но гроссмейстер оказался покладистым организатором.
— Ладно, — сказал он, — давайте ваши двадцать рублей.
— А хватит? — спросил одноглазый.
— На первичные телеграммы хватит. А потом начнутся пожертвования, и денег некуда будет девать.
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*Только на специальном стриминговом сервисе, который может не работать в некоторых странах.
**Бесплатно с неотключаемой рекламой.
***Премиум-подписка по цене обычной подписки скроет рекламу.
Кстати, сейчас Лигу чемпионов в хорошем объеме бесплатно показывает Матч ТВ. По некоторым комментам такое ощущение, что не все в курсе "беспредела" УЕФА)
Ну так стартуйте с Пари НН втроём, раз деньги есть. Остальные посмотрят и подтянутся. Или всё-таки инвесторы выделяли деньги под топ-клубы, причём в основном английские?
*несмешная шутка про ФНЛ.
Неужели потому, что хоть на рекламе и можно отбить стоимость производства контента, даже выйдя в некий плюс, но продажа самого контента, все равно принесёт на порядки больше?
Проект, допустим, выгорел, дали им много денег. Только топам, которые и генерируют весь контент, а соответственно и финансовые поступления Суперлиги, дали очень очень много денег. И что изменится, кроме роста футбольной инфляции и цен на рынке?
Вот если бы ты знал, что примерно 95 % поставок американцами по ленд-лизу были бесплатны, то, очевидно, верил бы, что нет ничего невозможного в том, что американцы что-то предлагают не за деньги.
Наконец-то проэкт "коммунизм" достроили..