Экс-хавбек «Динамо» Гришин о повестке в сентябре 2022-го: «Больше ко мне не приходили. Нас, обычных граждан, это все пока не касается, есть обученные люди»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Динамо Москва Сергей Гришин Политика Футбол

Сергей Гришин рассказал, что случилось после того, как ему пришла повестка.

В сентябре прошлого года бывший полузащитник «Динамо» и сборной России рассказал: «Повестку обнаружил в почтовом ящике. Мои действия? Жду дальше».

– В сентябре прошлого года вы рассказывали, что получили повестку. После этого – никаких новостей. Волнительно.

– Если кто-то подумал, что меня забрали в армию, то это не так (смеется). С этой повесткой вообще получилась непонятная история. В день, когда Путин объявил частичную мобилизацию, мы встретились с другом. Его жена пошутила: «Слышали, мобилизацию объявили? Завтра заберут вас».

– Многие так шутили.

– Дальше еще круче. Встал на следующий часов в 11 и пошел гулять с собакой. Открываю дверь квартиры, а на пороге лежит повестка. На ней написано: «Явиться в военкомат в 9 утра». Ну, как я явлюсь в 9 утра, если на часах почти полдень? Положил этот листочек в почтовый ящик и пошел дальше гулять с собакой. А что мне надо было сделать? Самому им позвонить – «Алло, вы меня вызывали?». Конечно, нет. На этом все закончилось, больше ко мне никто не приходил.

– Готовы были пойти в армию?

– Если бы ко мне пришли и сказали бы, что во мне нуждается родина, то, конечно, пошел бы. А кто не пошел бы за родину? Но нас, обычных граждан, это все пока не касается, есть обученные люди, – сказал Гришин.

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72 комментария
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Клоун просто. Просто не могу подобрать слов. Сколько там уже обычных.
+176
-9
+167
а кто не пошёл бы за Родину?
---------------------
В данной ситуации я бы не пошёл.
Как-то странно воевать за Родину, которая бесконтрольно запускает на эту же Родину, толпы чуждых ей людей в лице самых низкоквалифицированных мигрантов плодя преступные образования, а где-то в Чечне дети неприкасаемых чиновников избивают людей на камеру и ноль реакции от МВД.
Я уж молчу про то, что сами чиновники отправляющие людей на фронт живут припеваючи, обычной жизнью.
Люди собирают деньги на удобную амуницию солдатам, а тем временем жена Пескова вообще не скрываясь пилит очередной грант просто в открытую и таких моментов вокруг сотни.

Что-то как-то не видно стимула отдавать свою жизнь в таких условиях.
+167
-12
+155
Ответ Montenegro Serbian
а кто не пошёл бы за Родину? --------------------- В данной ситуации я бы не пошёл. Как-то странно воевать за Родину, которая бесконтрольно запускает на эту же Родину, толпы чуждых ей людей в лице самых низкоквалифицированных мигрантов плодя преступные образования, а где-то в Чечне дети неприкасаемых чиновников избивают людей на камеру и ноль реакции от МВД. Я уж молчу про то, что сами чиновники отправляющие людей на фронт живут припеваючи, обычной жизнью. Люди собирают деньги на удобную амуницию солдатам, а тем временем жена Пескова вообще не скрываясь пилит очередной грант просто в открытую и таких моментов вокруг сотни. Что-то как-то не видно стимула отдавать свою жизнь в таких условиях.
+++
Еще и то, что тут никакой защиты нет - есть нападение на соседнюю страну.
+84
-8
+76
Для таких людей есть один несложный вопрос. Военнообязанные граждане давали присягу защищать свою страну или идти в чужую для захвата территорий? Ответ очевиден. И если человек начинает нести ахинею типа «не всё так однозначно», то это явный признак умственной отсталости.
+64
-10
+54
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
А если какая-нибудь страна объявит Ростовскую область своей территорией и введет войска, чтобы ее "защищать", это тоже нормально будет?
+55
-7
+48
Ответ Montenegro Serbian
а кто не пошёл бы за Родину? --------------------- В данной ситуации я бы не пошёл. Как-то странно воевать за Родину, которая бесконтрольно запускает на эту же Родину, толпы чуждых ей людей в лице самых низкоквалифицированных мигрантов плодя преступные образования, а где-то в Чечне дети неприкасаемых чиновников избивают людей на камеру и ноль реакции от МВД. Я уж молчу про то, что сами чиновники отправляющие людей на фронт живут припеваючи, обычной жизнью. Люди собирают деньги на удобную амуницию солдатам, а тем временем жена Пескова вообще не скрываясь пилит очередной грант просто в открытую и таких моментов вокруг сотни. Что-то как-то не видно стимула отдавать свою жизнь в таких условиях.
За «Родину» ни в каких условиях не стоит отдавать свою жизнь, держу в курсе
+56
-8
+48
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
уважаемый, Т1000, вы сейчас из окопа защищаете страну на Sports?
+32
-3
+29
Мэт Ле Блан.
+29
-2
+27
"Если бы ко мне пришли и сказали бы, что во мне нуждается родина, то, конечно, пошел бы. А кто не пошел бы за родину?"
"Открываю дверь квартиры, а на пороге лежит повестка. На ней написано: «Явиться в военкомат в 9 утра». Положил этот листочек в почтовый ящик и пошел дальше гулять с собакой. А что мне надо было сделать? Самому им позвонить – «Алло, вы меня вызывали?». Конечно, нет. "
_____________________

Это какой-то отдельный вид искусства. Если родина позовёт, то пойду - ну так родина позвала - не, не пошёл.
+28
-1
+27
На учёт возьмусь, а воевать - шиш с маслом ©
+26
-1
+25
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Ну может Вашингтон или Лондон теперь объявим «официально Россией» и полетим освобождать? На каких идиотов это рассчитано?
+20
-2
+18
Ответ Chernoy
Клоун просто. Просто не могу подобрать слов. Сколько там уже обычных.
Самовнушение, возможно.
+16
-1
+15
Ответ Montenegro Serbian
а кто не пошёл бы за Родину? --------------------- В данной ситуации я бы не пошёл. Как-то странно воевать за Родину, которая бесконтрольно запускает на эту же Родину, толпы чуждых ей людей в лице самых низкоквалифицированных мигрантов плодя преступные образования, а где-то в Чечне дети неприкасаемых чиновников избивают людей на камеру и ноль реакции от МВД. Я уж молчу про то, что сами чиновники отправляющие людей на фронт живут припеваючи, обычной жизнью. Люди собирают деньги на удобную амуницию солдатам, а тем временем жена Пескова вообще не скрываясь пилит очередной грант просто в открытую и таких моментов вокруг сотни. Что-то как-то не видно стимула отдавать свою жизнь в таких условиях.
меня больше поражает, что для вас нормально защищать родину, нападая на другую страну. это же сюр
+12
-1
+11
Ответ МАГА 123
Комментарий скрыт
По конституции также написано, что я могу свободно жить и перемещаться по стране. Но, требуют регистрации всякие и штрафы лепят.

По конституции написано, что митинги разрешены и своьода слова есть, а в реальности это запрещено.
+12
-2
+10
промытые🧠
+12
-2
+10
🤡
+10
-1
+9
Ответ Chernoy
Клоун просто. Просто не могу подобрать слов. Сколько там уже обычных.
Ну и правильно что не пошел. А что он должен говорить, правду что ли? И срок себе заработать?
+10
-2
+8
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Сказочный
+10
-2
+8
Ответ Ростовский
Комментарий скрыт
Очень спорная идея проводить референдум на части области во время боевых действий, вам так не кажется?
+9
-1
+8
Ответ Олег Акимов
Так тебе повестка пришла, «родина» позвала. Почему не пошёл то?
Так он в 11 утра встал, уставшим что ли на войну должен ехать? А повестку на 9 была, вот незадача...
+8
-1
+7
Так тебе повестка пришла, «родина» позвала. Почему не пошёл то?
+4
0
+4
Ответ Алешка Терминатор
Держу в курсе: родина дала тебе более 90% того, что у тебя есть хорошего в твоей жизни. Если ты считаешь, что ничего не должен - ок. Но тогда к родине не нужно иметь никакого отношения. В частности - навсегда её покинуть.
К твоей родине с первого канала я никакого отношения и не имею, не беспокойся. А вот гражданином РФ являлся, являюсь и буду. Поэтому задавать вопросы о целесообразности трат моих налогов на убийство других людей и постройку яхт, которые ты с пеной у рта защищаешь, я задавать обязан

P.S. Как тебя до сих пор за мультиаккаунтинг не забанили?
+3
0
+3
Ответ Arthurino
За «Родину» ни в каких условиях не стоит отдавать свою жизнь, держу в курсе
Ну это уж сам человек должен за себя решить, держу в курсе.
+6
-3
+3
Ответ Поцелуй Оздоева
Украинцы должны сдаться, я так понимаю?
Украинцы, вьетнамцы, советские солдаты сражались и сражаются за свои семьи и дома, а не за «Родину». У меня 3 из 4 прадедов были ветеранами ВОВ, когда я спрашивал, правда ли, что они за Сталина и совок сражались, они просто смеялись. Борьба за Родину это обычный элемент пропаганды
+4
-1
+3
Собаку жалко. До обеда терпела с идиотом
+3
-1
+2
Ответ Arthurino
За «Родину» ни в каких условиях не стоит отдавать свою жизнь, держу в курсе
Украинцы должны сдаться, я так понимаю?
+5
-3
+2
Ответ МАГА 123
Комментарий скрыт
Сейчас бы конституцию цитировать. Вот когда она станет единой для всех, и для меня и для дочерей несмываемого, а ее перестанут переписывать, как какие-нибудь дешевые фанфики, тогда пожалуйста. А сейчас с большим успехом можно цитировать скандинавскую мифологию Старшую Эду
+4
-2
+2
Ну у кого не было других дел, тот и поехал на войну. А человек занят был, с собачкой гулял, че пристали.
+1
0
+1
Ответ Биомеханоид
Самовнушение, возможно.
Любую глупость можно объяснить.
+1
0
+1
Ответ Алешка Терминатор
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Да, а минусы будут?
+2
-1
+1
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