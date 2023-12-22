НХЛ. «Рейнджерс» примут «Эдмонтон», «Детройт» сыграет с «Филадельфией», «Бостон» – с «Виннипегом», «Чикаго» против «Монреаля»

Теги результаты матчей Рейнджерс Филадельфия Монреаль Бостон Детройт Чикаго Эдмонтон НХЛ Виннипег Хоккей

«Рейнджерс» примут «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Детройт» сыграет с «Филадельфией», «Бостон» – с «Виннипегом», «Чикаго» будет противостоять «Монреалю».

Регулярный чемпионат

Детройт – Филадельфия
Дата проведения
23 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео

 

Рейнджерс – Эдмонтон
Дата проведения
23 декабря, 03.30, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Виннипег – Бостон
Дата проведения
23 декабря, 04.00, «MTS Centre»
Онлайн матча Видео

 

Чикаго – Монреаль
Дата проведения
23 декабря, 04.30, «United Center (hoc)»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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3 комментария
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Ответ Сергей Носков
Комментарий удален модератором
Иранец сейчас впорядке 😎
+5
0
+5
Саня сегодня смотрит видосики с Ивлеевской вечеринки, и поэтому не сыграет.
+9
-5
+4
Ответ Дима Миронов
Кейн,с генеральным менеджером будут и дальше тащит Детройт на дно, драйз проснется и вынесет Рейнджерс Пастернак накидает шайб Виннипегу и выведет Бостон на первое место,а игра Чикаго и Монреале не интересно
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