НХЛ. «Рейнджерс» примут «Эдмонтон», «Детройт» сыграет с «Филадельфией», «Бостон» – с «Виннипегом», «Чикаго» против «Монреаля»
«Рейнджерс» примут «Эдмонтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Детройт» сыграет с «Филадельфией», «Бостон» – с «Виннипегом», «Чикаго» будет противостоять «Монреалю».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 декабря, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 23 декабря, 03.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 23 декабря, 04.00, «MTS Centre»
- Дата проведения
- 23 декабря, 04.30, «United Center (hoc)»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.