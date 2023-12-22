Клубный чемпионат мира. «Ман Сити» и «Флуминенсе» сыграют в финале, «Аль-Ахли» и «Урава Ред Даймондс» – за 3-е место

«Манчестер Сити» и «Флуминенсе» сыграют в финале клубного чемпионата мира.

Египетский «Аль-Ахли» и японский « » разыграют 3-е место.

Турнир проходит в Саудовской Аравии.

Клубный чемпионат мира

Матч за 3-е место

Финал

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика КЧМ

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам