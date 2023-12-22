Клубный чемпионат мира. «Ман Сити» и «Флуминенсе» сыграют в финале, «Аль-Ахли» и «Урава Ред Даймондс» – за 3-е место

Теги Флуминенсе Манчестер Сити Урава Ред Даймондс результаты Аль-Ахли Каир чемпионат мира среди клубов Футбол

«Манчестер Сити» и «Флуминенсе» сыграют в финале клубного чемпионата мира.

Египетский «Аль-Ахли» и японский «Урава Ред Даймондс» разыграют 3-е место. 

Турнир проходит в Саудовской Аравии. 

Клубный чемпионат мира

Матч за 3-е место

Урава Ред Даймондс Япония – Аль-Ахли Египет
Дата проведения
22 декабря, 17.30, «Prince Abdullah al-Faisal Stadium, Jeddah»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Финал

Манчестер Сити Англия – Флуминенсе Бразилия
Дата проведения
22 декабря, 21.00, «King Abdullah Sports City»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика КЧМ

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6 комментариев
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Пеп к новому трофею с сити
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Ответ Direct free kick
Холланд сыграет?
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Ответ cektor
Пеп к новому трофею с сити
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