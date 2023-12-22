Клубный чемпионат мира. «Ман Сити» и «Флуминенсе» сыграют в финале, «Аль-Ахли» и «Урава Ред Даймондс» – за 3-е место
«Манчестер Сити» и «Флуминенсе» сыграют в финале клубного чемпионата мира.
Египетский «Аль-Ахли» и японский «Урава Ред Даймондс» разыграют 3-е место.
Турнир проходит в Саудовской Аравии.
Клубный чемпионат мира
Матч за 3-е место
- Дата проведения
- 22 декабря, 17.30, «Prince Abdullah al-Faisal Stadium, Jeddah»
Финал
- Дата проведения
- 22 декабря, 21.00, «King Abdullah Sports City»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам