Украинской «Оболони» пришла групповая повестка в армию на 25 человек
В украинский клуб пришли повестки из армии.
«Оболонь» получила групповую повестку из территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, аналог военкомата на Украине – Sports.ru) на 25 человек, сообщил журналист Михаил Спиваковский.
Не уточняется, о ком именно идет речь – футболистах, тренерах или персонале. В клубе из Киева информацию пока не прокомментировали.
«Оболонь» набрала 14 очков в 16 матчах чемпионата Украины и идет на 13-м месте.
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Им даже Донбас с Луганском вернули. Лишь бы войны не было. Но они не взяли, а начали ради интересов своих хозяев идти на рожон. Ума не приложу, как это так - действовать против своих интересов. Участь всех государств-марионеток
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