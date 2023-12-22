Украинской «Оболони» пришла групповая повестка в армию на 25 человек

В украинский клуб пришли повестки из армии.

«Оболонь» получила групповую повестку из территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, аналог военкомата на – Sports.ru) на 25 человек, сообщил журналист Михаил Спиваковский.

Не уточняется, о ком именно идет речь – футболистах, тренерах или персонале. В клубе из Киева информацию пока не прокомментировали.

« » набрала 14 очков в 16 матчах чемпионата Украины и идет на 13-м месте.

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