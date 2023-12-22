Украинской «Оболони» пришла групповая повестка в армию на 25 человек

Теги Чемпионат Украины по футболу Оболонь Политика Футбол

В украинский клуб пришли повестки из армии.

«Оболонь» получила групповую повестку из территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, аналог военкомата на Украине – Sports.ru) на 25 человек, сообщил журналист Михаил Спиваковский.

Не уточняется, о ком именно идет речь – футболистах, тренерах или персонале. В клубе из Киева информацию пока не прокомментировали.

«Оболонь» набрала 14 очков в 16 матчах чемпионата Украины и идет на 13-м месте.

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70 комментариев
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Футболистом можешь ты не быть но пушечным мясом быть обязан.

Вызывай позывной Волга украинец. Единственный шанс сохранить жизнь
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классно помайданили, конечно
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Жесть конечно...
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Мем смешной, ситуация страшная — пора заканчивать. Хочется мира
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Оболони срочно матч в еврокубках нужен.
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Следующая новость: Оболонь вступила в ФНЛ
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Интересные у них там конечно методы мотивации
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Ответ GibsonFlyingV
Жесть конечно...
А ведь если бы Зеленский выполнил Минские соглашения, как обещал на выборах, ничего этого бы не было
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Чемпионат на выбывание в армию получается.
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+16
Ответ Николай Бойко
А ведь если бы Зеленский выполнил Минские соглашения, как обещал на выборах, ничего этого бы не было
Вообще бы ничего не было, если бы Украина была суверенным государством и САМОСТОЯТЕЛЬНО принимала решения.

Им даже Донбас с Луганском вернули. Лишь бы войны не было. Но они не взяли, а начали ради интересов своих хозяев идти на рожон. Ума не приложу, как это так - действовать против своих интересов. Участь всех государств-марионеток
+27
-11
+16
Ответ Pigmalion
Мем смешной, ситуация страшная — пора заканчивать. Хочется мира
Они спонсорам обещали до последнего, к сожалению
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Ответ Иван Северюхин
Чемпионат на выбывание в армию получается.
серьёзная мотивация, что-то на уровне северной Кореи
+16
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+12
Детишек депутатов Рады, как я понимаю, могилизация не касается.
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Думаю, нужно вызывать Волгу
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Предвижу ситуации, похожие на ситуации с моряками. Когда украинские экипажи грузовых судов в полном составе отказывались возвращаться в украинские порты приписки, едва попав заграницу. Теперь и спортсмены, выехав в другие страны на соревнования, будут писать заявления на предоставление убежища. Как следствие, через некоторое время выезд из страны закроют и для спортсменов...
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Не так страшно вылететь в пердив, как отправиться в "контрнаступ".
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Теперь клуб, хуже всего выступивший в чемпе Украины будет автоматически отправлен на фронт
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Ответ dimkaa1
Комментарий скрыт
чел, мне лень объяснять тебе прописные истины. Результат упрямство украинских властей - 10 миллионов беженцев, черт знает сколько убитых солдат, уничтоженная экономика и промышленность. вы живёте на дотации от запада. если вас это устраивает- ок. "Нравится не нравится, терпи, моя красавица"
+10
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https://ic.pics.livejournal.com/hrono61/14012115/5005796/5005796_original.jpg
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Ответ Александр Русанов
Они спонсорам обещали до последнего, к сожалению
Спонсорам вроде уже плевать.
"Запад всегда тебя бросит, сынок", как говорится
+10
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+7
Ответ Groondler
Вообще бы ничего не было, если бы Украина была суверенным государством и САМОСТОЯТЕЛЬНО принимала решения. Им даже Донбас с Луганском вернули. Лишь бы войны не было. Но они не взяли, а начали ради интересов своих хозяев идти на рожон. Ума не приложу, как это так - действовать против своих интересов. Участь всех государств-марионеток
все верно. но они попытались "победить Россию на поле боя".
+11
-4
+7
Украине конец. Последних мужиков выгребают. Нечего было с Россией тягаться. Шансов ноль, даже с поддержкой всего запада.
+20
-14
+6
Зато не рабы. Твёрдо и чётко!
+7
-1
+6
Ответ Циник Петербургский
Предвижу ситуации, похожие на ситуации с моряками. Когда украинские экипажи грузовых судов в полном составе отказывались возвращаться в украинские порты приписки, едва попав заграницу. Теперь и спортсмены, выехав в другие страны на соревнования, будут писать заявления на предоставление убежища. Как следствие, через некоторое время выезд из страны закроют и для спортсменов...
как нам рассказывали небратья: "Захотим и этих скинем")))
+7
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по хорошему, могли бы начать и с дивизиона пониже... с львовских Карпат
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Ловко они придумали - боевое слаживание не придётся проходить
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Ответ Иосиф Сталин
Киборги! 🐖
Заполонили всю планету!
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Ответ Leon Petov
Комментарий удален модератором
ботом меня называет некто, зарегистрированный в октябре 2023))
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-6
+3
Написать просто "ахахахахах", было бы не совсем гуманно, но в духе авангардизма, чуть-ли не единственного вида художественного искусства присущего исключительно советскому союзу, от которого так рьяно пытаются открепиться украинские чиновникилюдиwhatever, так что считаю "ахахахахах" весьма уместным, хоть и до боли грустным.
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Ответ Orion_17
как нам рассказывали небратья: "Захотим и этих скинем")))
Если честно, ничего смешного в этом нет. Грустно это всё.
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