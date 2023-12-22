КХЛ. «Металлург» примет «Амур», «Салават» сыграет с «Адмиралом», «Спартак» против минского «Динамо»
«Металлург» примет «Амур» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Салават Юлаев» сыграет с «Адмиралом», «Спартак» – с минским «Динамо», «Куньлунь» – с «Трактором».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 22 декабря, 17.00, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 22 декабря, 17.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 22 декабря, 19.30, «Арена-Мытищи»
- Дата проведения
- 22 декабря, 19.30, «ДС Мегаспорт»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.