КХЛ. «Металлург» примет «Амур», «Салават» сыграет с «Адмиралом», «Спартак» против минского «Динамо»

«Металлург» примет «Амур» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

« » сыграет с « », « » – с минским « », « » – с «Трактором».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ