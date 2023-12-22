КХЛ. «Металлург» примет «Амур», «Салават» сыграет с «Адмиралом», «Спартак» против минского «Динамо»

Теги Салават Юлаев Металлург Мг Трактор Амур Спартак результаты матчей Динамо Минск КХЛ Адмирал Куньлунь Ред Стар Хоккей

«Металлург» примет «Амур» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Салават Юлаев» сыграет с «Адмиралом», «Спартак» – с минским «Динамо», «Куньлунь» – с «Трактором». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Салават Юлаев – Адмирал
Дата проведения
22 декабря, 17.00, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео

Металлург Мг – Амур
Дата проведения
22 декабря, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

Куньлунь – Трактор
Дата проведения
22 декабря, 19.30, «Арена-Мытищи»
Онлайн матча Видео

Спартак – Динамо Минск
Дата проведения
22 декабря, 19.30, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

2 комментария
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Только Салават Юлаев!Только победа!✊🏻
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За Салават Юлаев!!! 💚💚💚
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