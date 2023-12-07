Кучеров набрал 1+1 в матче с «Питтсбургом», став 2-й звездой. У него 17+27 в 26 играх
Никита Кучеров забил победный гол и сделал ассист в игре с «Питтсбургом» (3:1).
Форвард «Тампы» признан второй звездой этого матча.
Россиянин продлил результативную серию (6+15) до 11 игр.
Всего в 26 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 44 (17+27) очка.
Сегодня за 21:19 – лучший показатель среди форвардов «Лайтнинг» (5:15 – в большинстве) – у Кучерова 3 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «0».
захотел глянуть как Вашик сыграл - да ну нафиг