Кучеров набрал 1+1 в матче с «Питтсбургом», став 2-й звездой. У него 17+27 в 26 играх

Теги Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Никита Кучеров забил победный гол и сделал ассист в игре с «Питтсбургом» (3:1).

Форвард «Тампы» признан второй звездой этого матча.

Россиянин продлил результативную серию (6+15) до 11 игр.

Всего в 26 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 44 (17+27) очка.

Сегодня за 21:19 – лучший показатель среди форвардов «Лайтнинг» (5:15 – в большинстве) – у Кучерова 3 броска в створ ворот, 1 хит, полезность – «0».

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12 комментариев
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Идет по графику 137 (53+84) очков за сезон.
+12
-2
+10
Никита умница конечно, продолжай. Немного обидно за Василевского, минуты не хватило на сухарь :(
+9
-3
+6
11 матчей с ассистами подряд - рекорд Тампы! Куч зажигает!
+7
-2
+5
Никите пожелаю только Удачи!!!
+3
0
+3
переселить бы Никиту в тело усталой, разбитой Восьмерки
+2
0
+2
В этом сезоне Кучеров пока радует!
+3
-2
+1
Почему полезность 0 ? Кто подскажет
0
0
0
нажал на обзор с Тампой - порадовался
захотел глянуть как Вашик сыграл - да ну нафиг
0
0
0
Ответ Кино Музыка
Идет по графику 137 (53+84) очков за сезон.
Максимум 81 матч. Из-за пропуска. Правильно!)
+1
-1
0
Ответ rustam akhmetyanov
Почему полезность 0 ? Кто подскажет
Очки в большинстве не засчитываются.
0
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0
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