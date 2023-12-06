Прокуратура требует посадить фанатов «Атлетико», подвесивших куклу Винисиуса под мостом, на 4 года. Болельщики «идеологически относятся к крайне правым»

Теги Реал Мадрид Атлетико Ла Лига происшествия болельщики Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Фанатам, подвесившим куклу Винисиуса Жуниора под мостом, грозит тюрьма.

Как передает The Athletic, прокуратура Мадрида запросила 4 года тюрьмы для каждого из четырех представителей Frente Atletico (ультрас «Атлетико»). Им предъявлены обвинения в запугивании и действиях, направленных против основных прав и общественных свобод. Также их хотят оштрафовать суммарно на 6 тысяч евро.

Прокуратура отмечает, что обвиняемые совершили противоправные действия «в знак презрения и неприятия цвета кожи жертвы, а также из желания подорвать его ощущение благополучия».

Утверждается, что болельщики «идеологически относятся к крайне правым».

Кукла Винисиуса Жуниора была вывешена под мостом за несколько часов до встречи «Реала» с «Атлетико» в январе. Там же был размещен баннер «Мадрид ненавидит «Реал».

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13 комментариев
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Ответ .ru
четыре года за куклу... Мир как будто надвое расколот...
Ага, а в другой его части совсем по другому - всего лишь семь лет за антивоенный ценник в магазине...
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Ответ Overkiller
Ага, а в другой его части совсем по другому - всего лишь семь лет за антивоенный ценник в магазине...
с козырей зашёл))
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Вопрос: кто бОльшие идиоты?
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Обвиняемые так и сказали, что из-за цвета рожи фигурку именно Винисиуса повесили или это домыслы обвинения?
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Ответ QWertY
Лучше отправить Винисиуса на плантации
Болельщикам надо провести акцию - сделать в фотошопе огромный баннер с голым Винисиусом на плантациях и вывесить его вовремя матча!))
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Ответ Overkiller
Ага, а в другой его части совсем по другому - всего лишь семь лет за антивоенный ценник в магазине...
ну точно, расколот...
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