Прокуратура требует посадить фанатов «Атлетико», подвесивших куклу Винисиуса под мостом, на 4 года. Болельщики «идеологически относятся к крайне правым»

Фанатам, подвесившим куклу Винисиуса Жуниора под мостом, грозит тюрьма.

Как передает The Athletic, прокуратура Мадрида запросила 4 года тюрьмы для каждого из четырех представителей Frente Atletico (ультрас « »). Им предъявлены обвинения в запугивании и действиях, направленных против основных прав и общественных свобод. Также их хотят оштрафовать суммарно на 6 тысяч евро.

Прокуратура отмечает, что обвиняемые совершили противоправные действия «в знак презрения и неприятия цвета кожи жертвы, а также из желания подорвать его ощущение благополучия».

Утверждается, что болельщики «идеологически относятся к крайне правым».

Кукла Винисиуса Жуниора была вывешена под мостом за несколько часов до встречи «Реала» с «Атлетико» в январе. Там же был размещен баннер «Мадрид ненавидит «Реал».

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!