Единая лига ВТБ. «Енисей» – ЦСКА, УНИКС сыграет с «Нижним Новгородом» и другие матчи

В среду, 6 декабря, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ пройдут четыре матча.

Красноярский «Енисей» примет московский , в Казани сыграет с «Нижним Новгородом».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 13-1, Зенит – 10-4, УНИКС – 9-4, – 9-5, – 9-5, Уралмаш – 7-7, Руна – 7-7, Самара – 7-7, Парма – 6-8, Астана – 6-8, МБА – 5-9, Автодор – 5-9, Нижний Новгород – 4-9, Минск – 0-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.