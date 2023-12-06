Единая лига ВТБ. «Енисей» – ЦСКА, УНИКС сыграет с «Нижним Новгородом» и другие матчи

Теги результаты ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Автодор Енисей БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Парма МБА Баскетбол

В среду, 6 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут четыре матча.

Красноярский «Енисей» примет московский ЦСКА, УНИКС в Казани сыграет с «Нижним Новгородом».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Енисей – ЦСКА
Дата проведения
6 декабря, 15.00, «Арена-Север»
Онлайн матча

Парма – Локомотив-Кубань
Дата проведения
6 декабря, 17.00, «УДС Молот»
Онлайн матча

УНИКС – Пари Нижний Новгород
Дата проведения
6 декабря, 19.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

МБА – Автодор
Дата проведения
6 декабря, 20.00, «Баскет Холл Москва»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 13-1, Зенит – 10-4, УНИКС – 9-4, Локомотив-Кубань – 9-5, Енисей – 9-5, Уралмаш – 7-7, Руна – 7-7, Самара – 7-7, Парма – 6-8, Астана – 6-8, МБА – 5-9, Автодор – 5-9, Нижний Новгород – 4-9, Минск – 0-14.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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