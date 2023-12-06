Единая лига ВТБ. «Енисей» – ЦСКА, УНИКС сыграет с «Нижним Новгородом» и другие матчи
В среду, 6 декабря, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут четыре матча.
Красноярский «Енисей» примет московский ЦСКА, УНИКС в Казани сыграет с «Нижним Новгородом».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 декабря, 15.00, «Арена-Север»
- Дата проведения
- 6 декабря, 17.00, «УДС Молот»
- Дата проведения
- 6 декабря, 19.00, «Баскет-холл»
- Дата проведения
- 6 декабря, 20.00, «Баскет Холл Москва»
Положение команд: ЦСКА – 13-1, Зенит – 10-4, УНИКС – 9-4, Локомотив-Кубань – 9-5, Енисей – 9-5, Уралмаш – 7-7, Руна – 7-7, Самара – 7-7, Парма – 6-8, Астана – 6-8, МБА – 5-9, Автодор – 5-9, Нижний Новгород – 4-9, Минск – 0-14.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.