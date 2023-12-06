«Реал» попробует договориться с Мбаппе зимой – не только устно. «Мадрид» переключится на Холанда, если Килиан не даст согласие до 15 января
«Реал» вновь попытается подписать Килиана Мбаппе.
С 1 января, если француз до этого момента не продлит контракт с «ПСЖ», мадридский клуб активизирует усилия и попытается договориться о переходе.
«Реал» свяжется с Файзой Ламари, матерью и агентом Мбаппе, и даст футболисту 15 дней на принятие решения. Мадридцы больше не собираются вести долгие переговоры. До 15 января Мбаппе должен ответить, принимает он предложение или нет.
«Реал» также больше не будет полагаться на устные договоренности и намерен закрепить сделку документально. Вероятно, речь о предварительном контракте и бесплатном переходе летом.
Если Мбаппе не ответит на предложение до 15 января, «Реал» переключится на форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и будет пытаться его подписать. Отмечается, что норвежец дружит с полузащитником Джудом Беллингемом, с которым они вместе выступали за дортмундскую «Боруссию». Кроме того, у нападающего «Ман Сити» есть дом в испанской Марбелье.
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Его опять, опять, опять.
О, как намаялась я с тобой,
Моя попытка № 5.
Ага, расскажешь.
От Марбельи до Мадрида 600 км.)
От них мы этим летом вообще ничего не услышали по поводу Мбаппе.
Было очень предсказуемо, что ты вспомнишь Левандовского. Поляку было 33 года, он играл в Бундеслиге уже больше 10 лет, из которых 8-в Баварии. С Баварией всё выиграл и не по одному разу. Барселона была для него новым вызовом, которого у него давно не было. Я уже молчу, что Ла Лига престижнее Бундеслиги
Что из этого подходит под Холланда ? Ровным счетом ничего. Поищи примеры лучше
Эх, мечты...
за деньги
Реалу нужен Осимхен. единственный его недостаток перед Хааландом, это КАН, на который он уже скоро поедет.