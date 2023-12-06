«Реал» попробует договориться с Мбаппе зимой – не только устно. «Мадрид» переключится на Холанда, если Килиан не даст согласие до 15 января

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Джуд Беллингем Файза Ламари Футбол

«Реал» вновь попытается подписать Килиана Мбаппе.

С 1 января, если француз до этого момента не продлит контракт с «ПСЖ», мадридский клуб активизирует усилия и попытается договориться о переходе.

«Реал» свяжется с Файзой Ламари, матерью и агентом Мбаппе, и даст футболисту 15 дней на принятие решения. Мадридцы больше не собираются вести долгие переговоры. До 15 января Мбаппе должен ответить, принимает он предложение или нет.

«Реал» также больше не будет полагаться на устные договоренности и намерен закрепить сделку документально. Вероятно, речь о предварительном контракте и бесплатном переходе летом.

Если Мбаппе не ответит на предложение до 15 января, «Реал» переключится на форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и будет пытаться его подписать. Отмечается, что норвежец дружит с полузащитником Джудом Беллингемом, с которым они вместе выступали за дортмундскую «Боруссию». Кроме того, у нападающего «Ман Сити» есть дом в испанской Марбелье.

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65 комментариев
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Анонс нового фильма "В реал два раза не зовут: эпизод 20: Перец наносит ответный удар!"
+65
-13
+52
Ответ Anya Belova
наша песня хороша, начинай сначала))
А я простила, я простила
Его опять, опять, опять.
О, как намаялась я с тобой,
Моя попытка № 5.
+50
-3
+47
Ответ Grip
Воообще, при таком Джуде нужен ктото типа Осимхена, а не создавать под старость Фло вторых галактикос
Вообще летом за Кейна надо было бороться. Идеальная замена Бензема была бы.
+25
0
+25
Ответ QWertY
Анонс нового фильма "В реал два раза не зовут: эпизод 20: Перец наносит ответный удар!"
И сразу же для поддержания интереса анонс последующего сиквела «В реал два раза не зовут: Холандная угроза»
+16
-1
+15
наша песня хороша, начинай сначала))
+14
-2
+12
Как альтернатива - лучше Альварес. Холланд, безусловно, топ, по заполучить его будет намного сложнее. Хулиан - вариант, чтобы закрыть позицию №9 на несколько лет вперёд
+15
-4
+11
Ответ Акира_1
А я простила, я простила Его опять, опять, опять. О, как намаялась я с тобой, Моя попытка № 5.
Ну, а закончится всё в ПСЖ с песней money, money, money
+9
-1
+8
Ответ JENNINGS
Как альтернатива - лучше Альварес. Холланд, безусловно, топ, по заполучить его будет намного сложнее. Хулиан - вариант, чтобы закрыть позицию №9 на несколько лет вперёд
Ну да, ведь Альварес сидит с плакатом "распродажа для Реала". Он один из самых перспективных игроков в Сити. Так его и отпустят.

Ага, расскажешь.
+10
-4
+6
Вроде Перес сказал, что больше Мбаппе их не интересует, нет?
+6
-1
+5
Ну дом в Марбелье это вообще супер аргумент.
От Марбельи до Мадрида 600 км.)
+4
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+4
))))
+2
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+2
и Манчестер сити такие: Ну-да, Ну-да, Пошел я на*ер
+2
0
+2
И что такого нового Реал может предложить Холланду ? АПЛ сильнее, шансы выиграть ЛЧ в Реале не выше, по деньгам-тоже нет, дружба с Беллингемом-это вообще не аргумент. Не надо рассказывать про историю, гораздо престижнее стать своим Роналду для Сити, чем пытаться угнаться за его достижениями в Реале. Нет смысла гордиться чужой историей, если можешь написать свою, возможно даже не менее великую
+4
-2
+2
Ладно ригоберка, верблюд и климов, они болельщики Барселоны, но мне кто-нибудь скажет, от чего у глора МЮ кверти так сильно полыхает от Реала, что он в каждой новости коверкает название клуба? Никогда ничего подобного не видел, максимум от болел МС, которые, как мы знаем, в большинстве своем бывшие коренные каталонцы из Душанбе
+12
-10
+2
Сдаётся мне, никуда Мбаппе не уйдёт из парижского мешка - будет до 30+ доить катарских шейхов, а потом свалит на пенсию к саудитам, если они, конечно, к тому времени свой политпроект не прикроют😐
+3
-1
+2
Сити не продаст Холланда меньше чем за 200 миллионов, так что Реал и тут пролетает
+2
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Реал уже 5 лет пытается купить Мбаппе и все никак не может, и все говорит что это последние переговоры :)
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МС продадут Холланда ?? да этож байка))
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Ответ Антиглор17
Комментарий удален модератором
А чтоб тебя повидать, на виллу едут?
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Ответ Dragnil
Вообще летом за Кейна надо было бороться. Идеальная замена Бензема была бы.
летом был супертрансфер Джуда за 130. Видимо ещё 100 млн дедушка Перес уже не мог потянуть
+1
0
+1
Ответ QWertY
Анонс нового фильма "В реал два раза не зовут: эпизод 20: Перец наносит ответный удар!"
2 раза нет, раз 5 😄
+3
-2
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Ответ Марио 9
Реал уже 5 лет пытается купить Мбаппе и все никак не может, и все говорит что это последние переговоры :)
Реал не пытается, а вот СМИ никак не уймутся.
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Ответ Антиглор17
Ага, а сказал он тебе об этом «сам», разумеется. 😁 самый надежный источник информации - Али 😁
Справедливости ради - у тебя такой же "надёжный источник" 😅
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0
Ответ Антиглор17
Ага, а сказал он тебе об этом «сам», разумеется. 😁 самый надежный источник информации - Али 😁
А как же официальные представители Реала в СМИ?
От них мы этим летом вообще ничего не услышали по поводу Мбаппе.
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Ответ alireal
В фантазиях журналистов может и больше, только Реал здесь не при чем.
Ага, а сказал он тебе об этом «сам», разумеется. 😁 самый надежный источник информации - Али 😁
+1
-1
0
Ответ Антиглор17
😁😁😁 Сколько там раз в Реал не зовут?! Уже пятнадцатый пошел наверное
Тогда не звали, а предлагали :)
+1
-1
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Ответ Антиглор17
😁😁😁 Сколько там раз в Реал не зовут?! Уже пятнадцатый пошел наверное
В фантазиях журналистов может и больше, только Реал здесь не при чем.
+2
-2
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Ответ alireal
Реал не пытается, а вот СМИ никак не уймутся.
Вот!
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Ответ Beyond
Ну да, ведь Альварес сидит с плакатом "распродажа для Реала". Он один из самых перспективных игроков в Сити. Так его и отпустят. Ага, расскажешь.
вернется КДБ, и Альварес присядет на лавку. вот тогда у него плакат и появится.
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Ответ Arthurino
Так это все субъективно. Как ты можешь решать, что для кого-то важнее, а что нет? Может Холланду не нравится в Манчестере жить. Левандовски ведь перешел в Барсу, а что Барса ему предложила кроме солнца?
А ты как можешь решать ? С чего ты взял, что аргументы Реала для Холланда важны ?
Было очень предсказуемо, что ты вспомнишь Левандовского. Поляку было 33 года, он играл в Бундеслиге уже больше 10 лет, из которых 8-в Баварии. С Баварией всё выиграл и не по одному разу. Барселона была для него новым вызовом, которого у него давно не было. Я уже молчу, что Ла Лига престижнее Бундеслиги
Что из этого подходит под Холланда ? Ровным счетом ничего. Поищи примеры лучше
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Ответ Artuom Batishev
Не мог. С чего бы Монако отказался от продажи в ПСЖ за 180 лямов? Реал даже половины от этой суммы не предлагал.
мбаппе мог отказаться подписывать контракт с псж
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Ответ Arthurino
Так это все субъективно. Как ты можешь решать, что для кого-то важнее, а что нет? Может Холланду не нравится в Манчестере жить. Левандовски ведь перешел в Барсу, а что Барса ему предложила кроме солнца?
Барса дала Леве отличный контракт на несколько лет, а Бавария предлагала только 1+1. Лева ушел только потому, что не смог выбить длительный контракт.
0
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Ответ Beyond
Ну да, ведь Альварес сидит с плакатом "распродажа для Реала". Он один из самых перспективных игроков в Сити. Так его и отпустят. Ага, расскажешь.
Конечно так просто никто не отпустит, но если сравнивать с Холландом, то вероятность подписания Альвареса намного выше.
+1
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Ответ JENNINGS
Как альтернатива - лучше Альварес. Холланд, безусловно, топ, по заполучить его будет намного сложнее. Хулиан - вариант, чтобы закрыть позицию №9 на несколько лет вперёд
Мне кажется, что наоборот. Пепу куда предпочтительнее будет сохранить именно Альвареса, нежели норвежца. Все будет зависеть от планов Пепа на дальнейшее пребывание в Сити и планов на Холланда. А так, я бы тоже очень хотел видеть именно Хулиана в составе Реала. Такого формата нападающий даст развернуться и Джуду, и вингерам
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Оставьте в покое Холанда
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Ответ Vint-Z
Мбаппе бы в Англию перейти. И при этом чтобы и Холанд там остался. Было бы интересно понаблюдать за очной дуэлью двух главных нынешних звезд. Как в свое время Роналду и Месси в Испании зажигали, причем здорово мотивируя друг друга.
МЮ бы скинуть весь шлак, включая тренера и строить команду вокруг черепашки..
Эх, мечты...
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Ответ Arthurino
Ладно ригоберка, верблюд и климов, они болельщики Барселоны, но мне кто-нибудь скажет, от чего у глора МЮ кверти так сильно полыхает от Реала, что он в каждой новости коверкает название клуба? Никогда ничего подобного не видел, максимум от болел МС, которые, как мы знаем, в большинстве своем бывшие коренные каталонцы из Душанбе
😂
+3
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0
Ответ Седесим Куиндесимов
По сути Мбаппе мог играть за Реал уже с сезона 2017/18, если бы не побоялся конкуренции с BBC (Бэйл уже тогда превратился в полено, а у Бензема тот сезон стал худшим в карьере, т.е. в перспективе одного из двух точно вытеснил бы из состава). Сколько времени потерял - но зачем.
что значит зачем
за деньги
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Ответ Marat Manabay
Вроде Перес сказал, что больше Мбаппе их не интересует, нет?
Комментарий удален модератором
Ответ Dragnil
Вообще летом за Кейна надо было бороться. Идеальная замена Бензема была бы.
Кейн был бы отличным вариантом, но на два-три года. Ведь ему уже 30. Мбаппе и Холанд значительно моложе и могут быть на топ уровне ещё лет 8-10.
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Ответ Седесим Куиндесимов
По сути Мбаппе мог играть за Реал уже с сезона 2017/18, если бы не побоялся конкуренции с BBC (Бэйл уже тогда превратился в полено, а у Бензема тот сезон стал худшим в карьере, т.е. в перспективе одного из двух точно вытеснил бы из состава). Сколько времени потерял - но зачем.
Не мог. С чего бы Монако отказался от продажи в ПСЖ за 180 лямов? Реал даже половины от этой суммы не предлагал.
0
0
0
Холланд не пойдет в Реал через год, Мбаппе не пойдет в другой клуб.
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Ответ Jaguarrr
Холланд a футбольном плане интереснее, да кто ж его отпустит из МС... Мбаппе интереснее с точки зрения коммерции, только вот нужен ли этот дуриан, вот в чем вопрос :)
Холланд в футбольном плане интереснее? Прекрати курить бамбук
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Подскажите, это тот Реал хочет его подписать, который два раза за игроком не возвращается?
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Реалу не нужен Хааланд.
Реалу нужен Осимхен. единственный его недостаток перед Хааландом, это КАН, на который он уже скоро поедет.
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Переход в любой испанский клуб это понижение в футбольном плане, если конечно Пеп не вернется в Барсу, а Клопп не возглавит Реал. В Реал идут из за престижа, бренда. Беллингем там не останется, через года 3 пойдет в АПЛ. Я не вижу в Ла Лиге никакого смысла, если не начнут подтягивать команд ниже 2-го финансово, чтобы они тоже купили сильных игроков и конкурировали с Реалом И Барсой.
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вот у ригоберки то Холланд точно забыл спросить его авторитетное мнение
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Ответ Conor Gallagher
Переход в любой испанский клуб это понижение в футбольном плане, если конечно Пеп не вернется в Барсу, а Клопп не возглавит Реал. В Реал идут из за престижа, бренда. Беллингем там не останется, через года 3 пойдет в АПЛ. Я не вижу в Ла Лиге никакого смысла, если не начнут подтягивать команд ниже 2-го финансово, чтобы они тоже купили сильных игроков и конкурировали с Реалом И Барсой.
вот только этого криворотика в Реале не хватало))
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На фиг Мбапе, ждём Эндрика.
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мне кажется лучше не надо за ним бегать пускай остаётся в ПСЖ и каждый год выигрывает лигу 1
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