Смолов о сериале «Слово пацана»: «Очень нравится. Надеюсь, его не запретят. «Бригада» явно больше романтизировала бандитизм»

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия телевидение Динамо Москва кино Футбол

Федор Смолов поделился мнением о сериале «Слово пацана».

– Сейчас гремит сериал «Слово пацана».

– Смотрю.

– Ваша оценка? Идет дискуссия о том, не романтизируется ли этим кино бандитизм?

– Мне очень нравится сериал. Надеюсь, его не запретят. По крайней мере, до окончания первого сезона, что все серии выпустят. Романтизация бандитизма? Сейчас появляются статьи, пытаются сказать, что сериал повлиял на молодежь, что она стала делиться на группировки и выяснять отношения.

Но мне кажется, что конфликты присутствовали в нашей жизни и раньше, и это не очень уместно связывать с выходом сериала. А сериал классный, правдоподобный.

– Вы по возрасту застали и «Бригаду». Что сделано лучше?

– Мне кажется, что сериал «Бригада» явно более романтизировал бандитизм, нежели «Слово пацана». Поэтому, опять же, надеюсь, досмотрим «Слово пацана», – сказал форвард «Динамо».

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», основанный на истории молодежных группировок Казани времен перестройки. Он заявил, что такие фильмы не соответствуют политике властей, романтизируют период истории, связанный с появлением подростковых группировок, и ни к чему хорошему не приводят.

«Мы это проходили, и мы не имеем права допустить повторения событий прошлого. И вообще, мы должны отреагировать на такие сюжеты, такие фильмы», – сказал Минниханов, добавив, что мнение властей республики должно быть доведено до руководства страны.

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130 комментариев
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Ответ Антон Фалафель
Да хватит уже об этом говне тут писать и пиарить.
ты о Смолове или сериале?
+222
-7
+215
У нас «Брата», в котором моменты разжигания межнациональной розни (Америке скоро кердык, Севастополь и тот самый эпизод в троллейбусе) и гораздо больше убийств, романтизируют аж на федеральных каналах, а Багрова называют русским супергероем. При этом в самом фильме особого осуждения действий героя нет, тогда как в «Слове» прямо проговаривается и показывается, что бандитская жизнь до добра не доведет.

Не знаю, конечно, что будет в финале, но думаю, героев вряд ли ждёт хэппи-энд
+122
-22
+100
Да хватит уже об этом говне тут писать и пиарить.
+145
-67
+78
Интересно, какие сериалы смотрели участники казанских группировок в 80-е, что на них так повлияло.
+74
-3
+71
Ответ Рашпель793
"Бригада" так романтизировала, что там все главные герои в итоге закончили, мягко говоря, плохо. Обвинять "Бригаду" в таком, это тоже самое, что "Крёстного отца" обвинять. В фильме Копполы, к слову, бандосы даже более хорошими парнями представляются, на первый взгляд.
Да в Бригаде в целом по ходу сюжета мало счастливых моментов. Каждая сцена, где они все такие крутые и богатые сменяется на сцену расплаты.

1. Смерть мамы Белого
2. Смерть друга Белого Фархада
3. Взрыв автомобиля, из-за которого Фил в кому попал
4. ДТП Космоса из-за наркотиков (и в целом хорошо показано какой он стал рухлядью от наркотиков)
5. Ссоры и развал семьи Белого, четко показано его деградация как личности вплоть до измены

Ну и концовка вполне логичная — бандиты были как игрушки использованы ФСБ и прочими службами. Все перестреляли друг друга, спаслись только Оля и Ваня, началась новая эра, где бандиты есть, но уже не стреляют.
+41
-5
+36
Ответ Артём Никулин
У нас «Брата», в котором моменты разжигания межнациональной розни (Америке скоро кердык, Севастополь и тот самый эпизод в троллейбусе) и гораздо больше убийств, романтизируют аж на федеральных каналах, а Багрова называют русским супергероем. При этом в самом фильме особого осуждения действий героя нет, тогда как в «Слове» прямо проговаривается и показывается, что бандитская жизнь до добра не доведет. Не знаю, конечно, что будет в финале, но думаю, героев вряд ли ждёт хэппи-энд
Сцена в троллейбусе не ксенофобская.

"Не брат ты мне гн*да ч**ножопая" фраза конечно ужасная, но люди что, реально всей сцены не помнят?

Данила так сказал не потому что захотел наехать на представителя другой нации, а потому что эта довольная наглая морда не хотела платить за проезд и издевалась над кондуктором, а как только его прижали начал пищать "Брат, не убивай".

Разве такой мерзкий кадр не достоин самого мерзкого высказывания в свой адрес? Может кто-то считает, что такой человек не гн*да? Вряд-ли.
+33
-9
+24
Ответ Anton Gura
"Надеюсь его не запретят" - идеальное отображение свободы слова.
свобода слова тут вообще при чём? ))
+23
0
+23
Ответ nolan_90
Интересно, какие сериалы смотрели участники казанских группировок в 80-е, что на них так повлияло.
Ну Погоди, 17 мгновений весны, Гостья из будущего, Государственная граница.
потом вышло
Место встречи изменить нельзя и потом уже Санта- Барбара
+20
-2
+18
Ответ Артём Никулин
У нас «Брата», в котором моменты разжигания межнациональной розни (Америке скоро кердык, Севастополь и тот самый эпизод в троллейбусе) и гораздо больше убийств, романтизируют аж на федеральных каналах, а Багрова называют русским супергероем. При этом в самом фильме особого осуждения действий героя нет, тогда как в «Слове» прямо проговаривается и показывается, что бандитская жизнь до добра не доведет. Не знаю, конечно, что будет в финале, но думаю, героев вряд ли ждёт хэппи-энд
Не знаю, кто где романтизирует постмодернично ироничного и одновременно душевного и глубоко морального "Брата". Скорее наблюдаю демонизацию в отдельных кругах - репутация фильма как разжигателя ксенофобии сильно преувеличена.
+36
-18
+18
"Бригада" так романтизировала, что там все главные герои в итоге закончили, мягко говоря, плохо. Обвинять "Бригаду" в таком, это тоже самое, что "Крёстного отца" обвинять. В фильме Копполы, к слову, бандосы даже более хорошими парнями представляются, на первый взгляд.
+26
-9
+17
Те, кто думают что сериал романтизирует криминал - не смотрели вообще, или не смотрели дальше первой серии.

Далее там начинается такой трэшак, что после пятой серии единственные мысли, которые остаются это "какое счастье что такие страшные времена прошли" и "какой ужас что такое вообще было"
+17
0
+17
Ответ Alex Rhea
ты о Смолове или сериале?
О Гоше Петрове
+17
-2
+15
Ответ Артём Никулин
У нас «Брата», в котором моменты разжигания межнациональной розни (Америке скоро кердык, Севастополь и тот самый эпизод в троллейбусе) и гораздо больше убийств, романтизируют аж на федеральных каналах, а Багрова называют русским супергероем. При этом в самом фильме особого осуждения действий героя нет, тогда как в «Слове» прямо проговаривается и показывается, что бандитская жизнь до добра не доведет. Не знаю, конечно, что будет в финале, но думаю, героев вряд ли ждёт хэппи-энд
Начнём с того, что оба фильма в один ряд ставить неправильно. Багров в конце первого фильма сам становится бандитом (о чём ему немец говорит), при этом втянут в этот мир путём подставы от старшего брата, да и к какой то опг он не присоединяется, скорее наоборот убивает плохих, на сам становится таким же. Мораль +/- как в первой Жажде Смерти. Что характерно, оба фильма вышли, когда в странах был разгул преступности, а у аудитории был социальный запрос на такое кино. Второй Брат во многом вообще деконструкция первого фильма, про дурачка Даню, который ради хорошего дела готов натворить кучу плохих. Да и Сухоруков у которого и Севастополь и вот уроды в этой же Америке остаётся. И ещё, Багров в первом фильме говорит "Америке кирдык" французу, что как бы говорит, какой это персонаж. Все эти Бригады и Крёстные отцы, Бумеры и Славные Парни, Сопраны и Слова пацанов вообще про другое. Там везде классический мотив, что бандитская жизнь до добра не доведёт. Не удивлюсь если маркетологи сами забашляли паре сми, чтобы те осветили несколько подростковых преступлений в контексте сериала. Лучший пиар.
+15
-2
+13
Рекламная кампания у этого "Слова пацана" что надо! Марвел, бери на вооружение! Надо чтобы новых "Мстителей" в Конгрессе обсуждали.
+15
-3
+12
Ответ Ten Hug
Те, кто думают что сериал романтизирует криминал - не смотрели вообще, или не смотрели дальше первой серии. Далее там начинается такой трэшак, что после пятой серии единственные мысли, которые остаются это "какое счастье что такие страшные времена прошли" и "какой ужас что такое вообще было"
Очевидно, что такая идея и задумывалось создателями сериала: показать ужасы 90х, чтобы молодежь именно ваши выводы и сделала. Зачем это нужно, другой вопрос.
Но они не учли психологию людей. Вместо ужаса зрители тащатся от всего этого.
+13
-2
+11
"такие фильмы не соответствуют политике властей"

Это лучшая реклама сериалу. Если не нравится что-то нашим чиновникам и они хотят это запретить, то это что-то достойное.

Смолов молодец, что высказался. Хотя мы уже живем в такой стране, где надеемся на то, что нам что-то не запретят. Поскорее бы прошел этот дремучий этап нашей жизни, этап жизни нашего государства - один из худших.
+15
-5
+10
Да, хороший сериал, интересный, но не более того. Откуда столько резонанса вокруг него не пойму. Уже половину интернета заполонили эти "оригинальные" ролики а-ля "пацаны, чушпаны" и т.п. Как стадо, ей богу
+10
-1
+9
Ответ Антон Фалафель
Да хватит уже об этом говне тут писать и пиарить.
Да там столько в рекламную компанию походу вбухали что из каждого чайника будут вещать, надо видимо кровь из носу бюджет отбивать. Блогеры, паблики, реклама, черный пиар - все средства используются. Не помню чтоб хоть один фильм или сериал в РФ так пиарили.
+12
-4
+8
Ответ nolan_90
Интересно, какие сериалы смотрели участники казанских группировок в 80-е, что на них так повлияло.
Это общеизвестный факт "Щит и меч", и не только казанские
+10
-2
+8
Ответ Рашпель793
"Бригада" так романтизировала, что там все главные герои в итоге закончили, мягко говоря, плохо. Обвинять "Бригаду" в таком, это тоже самое, что "Крёстного отца" обвинять. В фильме Копполы, к слову, бандосы даже более хорошими парнями представляются, на первый взгляд.
Ну это все плохое с ними случилось в последней серии, а до этого они процветали по большей части. И могу по себе сказать, что меня впечатлила концовка и ситуация с Пчелой, но знакомых «парней с района» гораздо больше впечатляло как они отжимали бизнес и зарабатывали деньги. Так что многие не увидели в фильме тех мотивов, которые вы ему приписываете, и дело не только в глазах и головах тех кто его смотрел
+7
0
+7
Ответ Alex Rhea
ты о Смолове или сериале?
Да
+6
-1
+5
Ответ Evgeny Valyaev
"такие фильмы не соответствуют политике властей" Это лучшая реклама сериалу. Если не нравится что-то нашим чиновникам и они хотят это запретить, то это что-то достойное. Смолов молодец, что высказался. Хотя мы уже живем в такой стране, где надеемся на то, что нам что-то не запретят. Поскорее бы прошел этот дремучий этап нашей жизни, этап жизни нашего государства - один из худших.
В стране АУЕ запретили, тоже достойное?
+5
-1
+4
Ответ Anton Gura
"Надеюсь его не запретят" - идеальное отображение свободы слова.
идеальное отображение свободы словы это как Эль Гази из Майнца выгнали и как актрису Барерру из фильма Крик уволили за высказывания о Палестине
+15
-11
+4
Ответ nikitosdaipoltos
Движение вверх
Не не, и Викинг, и Движение вверх, и Легенда №17 все равно допустим в пабликах ВК особо не крутились и мало кто из блогеров наперебой делал видео про них сразу после премьеры. Мне кажется щас это слово пацана даже на дваче каком нить по черному пиарят, создают треды для говносрачей и так прогревают аудиторию.
+3
0
+3
Никто не романтизирует бандитизм, есть просто неокрепшие умы, которые хотят подражать злодеям
+3
0
+3
Ответ sled
Это общеизвестный факт "Щит и меч", и не только казанские
Участники казанских группировок смотрели на бывших зеков в своих районах, которых в те времена было очень много. Но если бы им еще и такое кино дали посмотреть, то участников банд стало бы еще в разы больше.
+4
-1
+3
Ответ Alex Rhea
ты о Смолове или сериале?
о сериале конечно же
+3
0
+3
Ответ Рашпель793
"Бригада" так романтизировала, что там все главные герои в итоге закончили, мягко говоря, плохо. Обвинять "Бригаду" в таком, это тоже самое, что "Крёстного отца" обвинять. В фильме Копполы, к слову, бандосы даже более хорошими парнями представляются, на первый взгляд.
Подростком прочитал роман Марио Пьюзо (в переводе в журнале Смена, кажется), осталось лишь впечатление каких-то крайне неприятных людей. Фильм Копполы по этой причине ни разу не пытался смотреть даже.
+7
-4
+3
Ответ Pigmalion
Ну Бузова очень работоспособная. А Жора - талантливый, четко угадывает нерв аудитории и туда бьет. Скорее Крыжовников - это наш Спилберг.
Спилберг как раз всегда был далёк от какой либо социалочки или жизы. Человек всё таки ковал поп культуру. А тут либо срезонировавший с населением показ типичной гулянки, либо очередной контент про опг с шумом из-за притянутых скандалов.
+2
0
+2
Ответ justbored
Осталось найти аудиторию для подобного рода зрелищ, помимо совсем уж скучающих домохозяек и трепетно относящихся к просветительско-образовательной функции кинематографа граждан.
Дело не в аудитории, а в режиссёрах и сценаристах.
В детстве с восхищением смотрел сериал "Михайло Ломоносов". Клиповое мышление молодежи это путь в никуда !
+2
0
+2
Ответ rdyabin@icloud.com
О тебе никто и не пишет вроде
Так он про тебя
+2
0
+2
Ответ Гоша Петров
идеальное отображение свободы словы это как Эль Гази из Майнца выгнали и как актрису Барерру из фильма Крик уволили за высказывания о Палестине
Ваш комментарий - идеальный пример того, как люди рассуждают о вещах, разобраться в которых даже не попытались.

Ну а зачем, легче за пропагандистами повторить, которые в мастерстве освоили прием подмены понятий.
+6
-4
+2
Ответ ALEXIS GOL
Крестный отец один из, но это понятно, что двигатель, а просто как пример
и где а СССР крутили " крестного отца " ?
+2
0
+2
Ответ arspurs9
Сериал, конечно, на любителя. Выключил через 10 минут. Ровно как и невероятно слабая и ужасная «Бригада», но опять же, это для меня. Но запрещать фильмы без видимых причин - вообще абсурд, какими бы плохими они не были. А сваливать все датские косяки нынешние на «плохое кино» - смех. За воспитание в первую очередь отвечают родители и окружение.
Круто наверно по 10 минутам о сериалах судить.Так любой сериал можно шлаком назвать.Ни аргументов ни обьективности в твоих словах нет.
+6
-4
+2
кто то умно пропиарил этот сериал
+2
0
+2
Сколько можно уже лабуду про 90-е снимать. Правдивее и чётче Бандитского Петербурга все равно уже не будет. После него все эти сериальчики про 90-е как детский сад выглядят.
+6
-4
+2
легализация и романтизация всего и вся - от футбольных хулиганов до дворового быдла
+2
0
+2
Ответ Слончик
Очевидно, что такая идея и задумывалось создателями сериала: показать ужасы 90х, чтобы молодежь именно ваши выводы и сделала. Зачем это нужно, другой вопрос. Но они не учли психологию людей. Вместо ужаса зрители тащатся от всего этого.
там не 90-е а конец 80-х
+2
0
+2
Ответ игрочишка всея руси
Нежный футболерчик.Из тебя бандит как из меня балерина .
Вы в какие дни в "Щелкунчике" задействованы на праздниках, кстати?
+3
-1
+2
Сериал этот - для детей, жизни не знающих. Не было в 88м году никаких пацанов. Эта тема из благостных 80х времен Леньки Брежнева с сотоварищи. Конец 80х совсем другая эпоха. Предтеча 90х. А тогда у людей были совсем иные интересы. Баблом пахнуло. И появились бандюганы))
+7
-5
+2
Масс-медиа и общество - это всегда связь в обе стороны: чем больше в стране быдла - тем востребованнее фильмы о быдле (привет Смолову и Черданцеву) Спрос формирует предложение - и всегда найдется не отягощенный социальной ответственностью кинематографист, готовый раскрутится или просто подрубить деньжат на чернухе и абсолютно не парящийся, как его творение повлияет на общество.
Действует и в обратную сторону: чем больше фильмов о быдле, тем больше становится быдляков. И чем качественнее кино, тем сильнее этот эффект. Потому что кино-это сопереживание героям фильма, а если ты сопереживаешь быдлу, то довольно быстро начинаешь вести себя как быдло и поддерживать те же ценности. И это воздействие на аудиторию не отменят никакие разговоры про "отсутствие романтизации" и прочие отбеливания этого сериала.
+7
-5
+2
Ответ justbored
Подростком прочитал роман Марио Пьюзо (в переводе в журнале Смена, кажется), осталось лишь впечатление каких-то крайне неприятных людей. Фильм Копполы по этой причине ни разу не пытался смотреть даже.
Книга вообще пустышка. Уровень бандитского Петербурга. Фильм намного лучше.
+2
-1
+1
Ответ Слончик
Очевидно, что такая идея и задумывалось создателями сериала: показать ужасы 90х, чтобы молодежь именно ваши выводы и сделала. Зачем это нужно, другой вопрос. Но они не учли психологию людей. Вместо ужаса зрители тащатся от всего этого.
Ну, как с Братом в свое время, люди его не поняли ))
+2
-1
+1
Осталось узнать мнение главное зрителя страны.
+1
0
+1
Ответ Алекс Мелкумян
Да там столько в рекламную компанию походу вбухали что из каждого чайника будут вещать, надо видимо кровь из носу бюджет отбивать. Блогеры, паблики, реклама, черный пиар - все средства используются. Не помню чтоб хоть один фильм или сериал в РФ так пиарили.
Вызов вообще врубили перед речью на НГ президента, это никто не переплюнет
+1
0
+1
Ответ Федор Шерстобитов
Рекламная кампания у этого "Слова пацана" что надо! Марвел, бери на вооружение! Надо чтобы новых "Мстителей" в Конгрессе обсуждали.
320.000 подписок на винк,вот это результат.
+2
-1
+1
Ответ Montenegro Serbian
Ты не понял. БОЛЬШУЮ часть сериала, Бригада реально выглядела как относительно красивая ода бандитской жизни: челики достаточно быстро "поднялись" (понятно что не без трудностей, но это само собой), начали "красиво разруливать дела", обросли связями, начали одеваться в цивильные пальто и костюмы, ездили на классных тачках (по тем временам), хорошо жили, решили дела относительно легко, до последнего держались друг за друга (не считая слегка поехавшего кукухой Коса и начавшегося движ за спиной Белого) и в целом их жизнь показана достаточно лощëнно. Да, финал трагичный. Но большую часть сериала жизнь бандитов выглядело вполне бодро и красиво. Некая романтизация бандитизма прослеживалась. Если сравнивать с Бумером, там уже ближе к жизни и более мрачная картинка. А Слово Пацана так вообще мрачняк и тяжеляк. Герои сериала полуголодные отщепенцы, которые и выглядят соответственно. Прям голытьба. Практически весь сериал они выхватывают жёстко по щщам (причём даже в одной банде по принципу: старшие дают звездюлей младшим), кого-то могут обосцать, забить толпой как скот на убой насмерть, чуть не убить в больнице, отрезать часть уха, изнасиловать подругу одного из кентов, мать одного из главных героев сошла с ума и её при этом чпокает друг семьи по сути, он же высокопоставленный опер который избивает её сына-бандита в сортире прям в отделении. И много чего такогого. А сами "пацаны" дают слово пацана и не держат его и тем более могут по абсолютному беспределу кого-то сделать почти инвалидом. Где тут увидели романтизацию АУЕ-понятия и бандитизма я вообще не понимаю. Чтобы захотеть ТАК ЖИТЬ (а не как в Бригаде) - это надо быть крайне одарёнными личностями, стиль жизни которых задаёт явно не сериал.
ну так в "Бригаде" лично для меня что 20 лет назад, что сейчас, главным посылом осталось то, что нехрен лезть в неприятности, которые могут привести к криминальной жизни и жизнь эта будет недолгой и закончишь ты плохо.
Собственно это же можно написать и про фильмы (Славные парни, Казино) того же Скорсезе, да и "Крёстного отца". Ты можешь высоко взлететь, но падение вероятно не переживёшь.
А в целом по всей этой шумихе можно один вопрос задать тем, кто обвиняет фильмы и сериалы в пропаганде. И конкретно по сериалу "Слово пацана".
Какие фильмы и сериалы смотрели те реальные подростки, что беспределили в те годы? Да никакие. Никто их в фильмах не учил грабить, воровать и убивать, фильмы тогда были советские и такого и близко не было. Но подростки творили беспредел.
+1
0
+1
Ответ zzzeeerrrooo
Если сразу не цепляет то и продолжать не стоит Остальное уже вкусовщина
Далеко не всегда это так работает, пытался несколько раз начать смотркть ИП никак не заходило и дальше 1 серии не мог смотреть, а потом как пошло, так раза 2 еще пересмотрел позже
+1
0
+1
Одну серию глянул,уг полное
+11
-10
+1
Ответ 9f99s5s6fr
Ну это все плохое с ними случилось в последней серии, а до этого они процветали по большей части. И могу по себе сказать, что меня впечатлила концовка и ситуация с Пчелой, но знакомых «парней с района» гораздо больше впечатляло как они отжимали бизнес и зарабатывали деньги. Так что многие не увидели в фильме тех мотивов, которые вы ему приписываете, и дело не только в глазах и головах тех кто его смотрел
всё плохое в финале?
Фару, друга Белого, убили из-за криминала.
Пчёлу Белый с Космосом чуть просто так не замочили и только чудо там спасло.
Сам Белый из нормального парня превратился в смесь Майкла Корлеоне и обнюханного Тони Монтану.
Фил в коме сколько пролежал.
Это чисто что сходу вспомнил.
+1
0
+1
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