Федор Смолов поделился мнением о сериале «Слово пацана».

– Сейчас гремит сериал «Слово пацана».

– Смотрю.

– Ваша оценка? Идет дискуссия о том, не романтизируется ли этим кино бандитизм?

– Мне очень нравится сериал. Надеюсь, его не запретят. По крайней мере, до окончания первого сезона, что все серии выпустят. Романтизация бандитизма? Сейчас появляются статьи, пытаются сказать, что сериал повлиял на молодежь, что она стала делиться на группировки и выяснять отношения.

Но мне кажется, что конфликты присутствовали в нашей жизни и раньше, и это не очень уместно связывать с выходом сериала. А сериал классный, правдоподобный.

– Вы по возрасту застали и «Бригаду». Что сделано лучше?

– Мне кажется, что сериал «Бригада» явно более романтизировал бандитизм, нежели «Слово пацана». Поэтому, опять же, надеюсь, досмотрим «Слово пацана», – сказал форвард « ».

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», основанный на истории молодежных группировок Казани времен перестройки. Он заявил, что такие фильмы не соответствуют политике властей, романтизируют период истории, связанный с появлением подростковых группировок, и ни к чему хорошему не приводят.

«Мы это проходили, и мы не имеем права допустить повторения событий прошлого. И вообще, мы должны отреагировать на такие сюжеты, такие фильмы», – сказал Минниханов, добавив, что мнение властей республики должно быть доведено до руководства страны.

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