Смолов о сериале «Слово пацана»: «Очень нравится. Надеюсь, его не запретят. «Бригада» явно больше романтизировала бандитизм»
Федор Смолов поделился мнением о сериале «Слово пацана».
– Сейчас гремит сериал «Слово пацана».
– Смотрю.
– Ваша оценка? Идет дискуссия о том, не романтизируется ли этим кино бандитизм?
– Мне очень нравится сериал. Надеюсь, его не запретят. По крайней мере, до окончания первого сезона, что все серии выпустят. Романтизация бандитизма? Сейчас появляются статьи, пытаются сказать, что сериал повлиял на молодежь, что она стала делиться на группировки и выяснять отношения.
Но мне кажется, что конфликты присутствовали в нашей жизни и раньше, и это не очень уместно связывать с выходом сериала. А сериал классный, правдоподобный.
– Вы по возрасту застали и «Бригаду». Что сделано лучше?
– Мне кажется, что сериал «Бригада» явно более романтизировал бандитизм, нежели «Слово пацана». Поэтому, опять же, надеюсь, досмотрим «Слово пацана», – сказал форвард «Динамо».
Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», основанный на истории молодежных группировок Казани времен перестройки. Он заявил, что такие фильмы не соответствуют политике властей, романтизируют период истории, связанный с появлением подростковых группировок, и ни к чему хорошему не приводят.
«Мы это проходили, и мы не имеем права допустить повторения событий прошлого. И вообще, мы должны отреагировать на такие сюжеты, такие фильмы», – сказал Минниханов, добавив, что мнение властей республики должно быть доведено до руководства страны.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
Не знаю, конечно, что будет в финале, но думаю, героев вряд ли ждёт хэппи-энд
1. Смерть мамы Белого
2. Смерть друга Белого Фархада
3. Взрыв автомобиля, из-за которого Фил в кому попал
4. ДТП Космоса из-за наркотиков (и в целом хорошо показано какой он стал рухлядью от наркотиков)
5. Ссоры и развал семьи Белого, четко показано его деградация как личности вплоть до измены
Ну и концовка вполне логичная — бандиты были как игрушки использованы ФСБ и прочими службами. Все перестреляли друг друга, спаслись только Оля и Ваня, началась новая эра, где бандиты есть, но уже не стреляют.
"Не брат ты мне гн*да ч**ножопая" фраза конечно ужасная, но люди что, реально всей сцены не помнят?
Данила так сказал не потому что захотел наехать на представителя другой нации, а потому что эта довольная наглая морда не хотела платить за проезд и издевалась над кондуктором, а как только его прижали начал пищать "Брат, не убивай".
Разве такой мерзкий кадр не достоин самого мерзкого высказывания в свой адрес? Может кто-то считает, что такой человек не гн*да? Вряд-ли.
потом вышло
Место встречи изменить нельзя и потом уже Санта- Барбара
Далее там начинается такой трэшак, что после пятой серии единственные мысли, которые остаются это "какое счастье что такие страшные времена прошли" и "какой ужас что такое вообще было"
Но они не учли психологию людей. Вместо ужаса зрители тащатся от всего этого.
Это лучшая реклама сериалу. Если не нравится что-то нашим чиновникам и они хотят это запретить, то это что-то достойное.
Смолов молодец, что высказался. Хотя мы уже живем в такой стране, где надеемся на то, что нам что-то не запретят. Поскорее бы прошел этот дремучий этап нашей жизни, этап жизни нашего государства - один из худших.
В детстве с восхищением смотрел сериал "Михайло Ломоносов". Клиповое мышление молодежи это путь в никуда !
Ну а зачем, легче за пропагандистами повторить, которые в мастерстве освоили прием подмены понятий.
Действует и в обратную сторону: чем больше фильмов о быдле, тем больше становится быдляков. И чем качественнее кино, тем сильнее этот эффект. Потому что кино-это сопереживание героям фильма, а если ты сопереживаешь быдлу, то довольно быстро начинаешь вести себя как быдло и поддерживать те же ценности. И это воздействие на аудиторию не отменят никакие разговоры про "отсутствие романтизации" и прочие отбеливания этого сериала.
Собственно это же можно написать и про фильмы (Славные парни, Казино) того же Скорсезе, да и "Крёстного отца". Ты можешь высоко взлететь, но падение вероятно не переживёшь.
А в целом по всей этой шумихе можно один вопрос задать тем, кто обвиняет фильмы и сериалы в пропаганде. И конкретно по сериалу "Слово пацана".
Какие фильмы и сериалы смотрели те реальные подростки, что беспределили в те годы? Да никакие. Никто их в фильмах не учил грабить, воровать и убивать, фильмы тогда были советские и такого и близко не было. Но подростки творили беспредел.
Фару, друга Белого, убили из-за криминала.
Пчёлу Белый с Космосом чуть просто так не замочили и только чудо там спасло.
Сам Белый из нормального парня превратился в смесь Майкла Корлеоне и обнюханного Тони Монтану.
Фил в коме сколько пролежал.
Это чисто что сходу вспомнил.