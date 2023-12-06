«Спартак» – самый популярный клуб России. Сколько бы «Зенит» ни побеждал, все равно на «Спартак» обращают больше внимания». Виталий Шитов о клубах

Виталий Шитов считает «Спартак» самым популярным клубом России.

– После многочисленных чемпионств « » уже идут разговоры, что это они – самый популярный клуб страны. Что ты думаешь? «Спартак» по-прежнему главный клуб России?

– Думаю, да, «Спартак» – самый популярный клуб страны. Сколько бы «Зенит» ни побеждал, все равно на «Спартак» обращают больше внимания. Это можно сказать и про победы, про неудачи, – сказал вингер « », выступающий сейчас на правах аренды за « ».

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