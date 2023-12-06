«Спартак» – самый популярный клуб России. Сколько бы «Зенит» ни побеждал, все равно на «Спартак» обращают больше внимания». Виталий Шитов о клубах
Виталий Шитов считает «Спартак» самым популярным клубом России.
– После многочисленных чемпионств «Зенита» уже идут разговоры, что это они – самый популярный клуб страны. Что ты думаешь? «Спартак» по-прежнему главный клуб России?
– Думаю, да, «Спартак» – самый популярный клуб страны. Сколько бы «Зенит» ни побеждал, все равно на «Спартак» обращают больше внимания. Это можно сказать и про победы, про неудачи, – сказал вингер «Спартака», выступающий сейчас на правах аренды за «Тюмень».
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Вы хоть текст в заголовках проверяйте.
- Спартак популярен
- Очень?
- Очень
- Покажите руками, насколько Спартак популярен
- Вооооооот настолько (очень широко и продолжительно машет руками)
- Это впечатляет. Спасибо.