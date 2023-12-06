«Спартак» – самый популярный клуб России. Сколько бы «Зенит» ни побеждал, все равно на «Спартак» обращают больше внимания». Виталий Шитов о клубах

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Первая лига Тюмень Виталий Шитов Футбол

Виталий Шитов считает «Спартак» самым популярным клубом России.

– После многочисленных чемпионств «Зенита» уже идут разговоры, что это они – самый популярный клуб страны. Что ты думаешь? «Спартак» по-прежнему главный клуб России?

– Думаю, да, «Спартак» – самый популярный клуб страны. Сколько бы «Зенит» ни побеждал, все равно на «Спартак» обращают больше внимания. Это можно сказать и про победы, про неудачи, – сказал вингер «Спартака», выступающий сейчас на правах аренды за «Тюмень».

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17 комментариев
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Бузова и Моргенштерн тоже популярны. Ни на что не намекаю ))
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почему игроки Спартака единственные кто постоянно поднимает эту тему?
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Не популярный, а чаще всего обсуждаемый
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Ваталий Шитов🤣🤣🤣
Вы хоть текст в заголовках проверяйте.
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Чего уж там! Вселенной!
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А, ну если Виталий Шитов (ктоооо?) считает, то значит так и есть.
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На кучу навоза посреди оживлённой дороги тоже будут обращать внимание больше, чем на чистоту вокруг.
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Вот только, если надо привлечь внимание к новости, надо написать слово "Зенит" и тут же набегут КБ болельщики обсуждать её, даже если о них ни слова.
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Ну где ещё бардак и разборки постоянные? Народу нужно что обсуждать, потому Спартак всегда на волне успеха
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Добрый - самый популярный сок в России.
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Неплохо бы РФС вручить Спартаку какую-нибудь грамоту "За невиданную доселе популярность и 50-60 миллионов болельщиков" и пару мандаринов дать. Пусть поставят в музее рядом с полуобладаниями полуфиналами. Может быть, это их наконец успокоит.
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Спартак в России, а Зенит популярнее в мире - это факт!
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- Шитов, скажите, а Спартак популярен?
- Спартак популярен
- Очень?
- Очень
- Покажите руками, насколько Спартак популярен
- Вооооооот настолько (очень широко и продолжительно машет руками)
- Это впечатляет. Спасибо.
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Ответ Северный болельщик
Не популярный, а чаще всего обсуждаемый
Они так и считают) А на самом деле все хотят в зенитовские школы
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Ответ Лирой Дженкинс
почему игроки Спартака единственные кто постоянно поднимает эту тему?
Середняку нужно чем-то выделиться
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Ответ Лирой Дженкинс
почему игроки Спартака единственные кто постоянно поднимает эту тему?
Потому что футбольных достижений нет
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