У Захаряна нет результативных действий в 14 матчах за «Сосьедад». Он целиком провел матч Кубка Испании против «Андрача»

Теги Реал Сосьедад Ла Лига Кубок Испании Андрач Арсен Захарян Футбол

Арсен Захарян вновь провел игру без результативных действий – в Кубке Испании.

Полузащитник отыграл матч против «Андрача» (1:0) с первой до последней минуты.

Россиянин вышел в стартовом составе «Сосьедада» во второй раз за последние три игры, всего – в пятый.

За 14 игр после перехода в испанскую команду Захарян пока не смог ни забить, ни отдать голевую передачу.

Подробно со статистикой 20-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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67 комментариев
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Пора бы уже привыкнуть, что новостники на Спортсе - люди мелочные.

В противном случае они бы не постили такие новости)
+37
-7
+30
все что надо знать об уровне нашего футбола и «звезд» его представляющих
+55
-35
+20
Пора уже в Пюник
+39
-22
+17
Ответ Razi Kazzi
все что надо знать об уровне нашего футбола и «звезд» его представляющих
Там весь Сосьедад забил Андрачу всего один мяч. Это говорит об уровне всего состава?
+20
-5
+15
скоро в аренду
+22
-10
+12
Ответ Filipp Gorski
Пока лишь Головин из себя представляет хорошего игрока
Плюс Кузяев основной опорник в Гавре
+8
0
+8
Пока лишь Головин из себя представляет хорошего игрока
+8
0
+8
Ответ Filipp Gorski
Пока лишь Головин из себя представляет хорошего игрока
Хороший - это условно Кокорин на Кипре. А Головин один из лучших игроков Лиги 1.
+13
-5
+8
Ответ За Валенсию с 1999
для игрока его амплуа - это не что иное как позор. Тут двух мнений быть не может
Это было бы позорно, если бы его купили за условные 80 мультов и считался готовым топом. А он пока что только перспективный игрок, который за копейки перешел в новую, по уровню выше лигу. Никакой это не позор
+10
-2
+8
Ответ QWertY
Это было бы позорно, если бы его купили за условные 80 мультов и считался готовым топом. А он пока что только перспективный игрок, который за копейки перешел в новую, по уровню выше лигу. Никакой это не позор
Захарян - 6 трансфер Сосьедада по стоимости за всю историю. Явно для них это не копейки
+8
-2
+6
Вообще это уже половина сезона. Грустно.
+6
-1
+5
Название клуба соответствует игре Захаряна)
Причем обоих клубов - Сосьедад и Андрача)
+17
-13
+4
Ответ За Валенсию с 1999
Комментарий скрыт
В чем позорная? Это только первый сезон для него, причем перешел он не из сильной лиге. Пускай окрепнет и адаптируется, вот тогда можно судить
+11
-8
+3
Ответ Roman
Захарян - 6 трансфер Сосьедада по стоимости за всю историю. Явно для них это не копейки
Для них может и не копейки, но в современном футболе -копейки. Да и если судить по стате(я матчи не смотрел) у него в последних играх оценки 7.2, 7.3 и 7.5 -в кубке, чемпе и ЛЧ соответсвенно. Вроде норм
+4
-1
+3
Ответ Джульетта Джульетта
Не у всех адаптация проходит быстро и легко, и причин тому масса. Поэтому никто сейчас не может с уверенностью сказать, в чем здесь дело. Я просто смотрю на оценки его игры и вижу, что прогресс присутствует. В частности, впервые после перехода оценки двух последних игр стали отличными 7,4 и 7,0 (до этого все были в районе 6,4). Для сравнения средняя за каждый из заключительных сезонов в РПЛ 7,1. Считаю, нужно время, возможно, полгода, чтобы делать какие-либо окончательные выводы.
Вы серьёзно? Окончательные выводы в 21 год?
+2
0
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Только что из паблика Вк где утверждают, что испанская пресса Захаряна хвалит. Дескать постепенно адаптируется и играет всё лучше.
Кому верить? )
И да, подозреваю, что все эти "результативные действия" для махинаторов ) На самом деле всё зависит от позиции и задач на поле.
Выведи хоть 10 раз гениальными пасами один на один форвардов, если они смажут, то это 0 результативных действий. Да?
+4
-2
+2
Надауезжать (c) Болонка.
+2
0
+2
Ответ Croс O&#8242;Dile
Согласен. Только стоит вспомнить, где был Саша Головин в 20 лет.
На ЧЕ 2016.
+2
0
+2
Даже почему-то не удивлён. "Дайте парню время"- это уже не катит.
+3
-1
+2
Ответ Razi Kazzi
все что надо знать об уровне нашего футбола и «звезд» его представляющих
Он не звезда, просто талант с хорошими вводными данными.
Единственный шанс херачить на тренировках, чтобы прибавить.
+1
0
+1
Ответ Razi Kazzi
все что надо знать об уровне нашего футбола и «звезд» его представляющих
Да у него и в РПЛ стата была невыдающаяся.

Я думал, что может какие спецы видят что-то чего обыватели не видят.
+2
-1
+1
Хуже всего даже не статистика, а то, что вообще непонятно, что Захарян может предложить команде, в чём его фишка. Есть игроки техничные, есть быстрые, атлетичные, с пасом, видением поля, мощным ударом и т.д. В чём прЕкол Захаряна пока не очевидно.
+1
0
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Ответ a2wai
Пора бы уже привыкнуть, что новостники на Спортсе - люди мелочные. В противном случае они бы не постили такие новости)
иду создавать 50 аккаунтов и ставить 50 плюсов тебе, серьёзно. пока один вот авансом
+2
-1
+1
Можно счетчик начать вести , как в свое время со Смоловым?!
+1
0
+1
Ответ воен
Хороший - это условно Кокорин на Кипре. А Головин один из лучших игроков Лиги 1.
Согласен. Только стоит вспомнить, где был Саша Головин в 20 лет.
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В этот андрач потом и отдадут в аренду
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Операция Ырустамяна, или новые приключения Захаряна в Испании
Напарник: Шурик, а в вашей Ла Лиге у Захаряна были голы или результативные передачи ?
Шурик: Нет, пока еще не было.
Напарник: И не будет.
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Пока учится))
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Ответ justbored
Захарян мидфилдер, к вашему сведению.
К моему сведенью даже Альварес в МС прессингует и отнимает мячи в каждом матче, а в Арсенале даже Жезус играющий ЦН отбирает мячики. Или в твоей вымышленной вселенной только защитники должны обороняться? Просыпайся даже Кейн вступает в отбор регулярно.
Футбол изменился и теперь максимум 1 игрок не играет в обороне. Даже в РМ, в МС, в Баварии обороняются по 9 полевых иногда и по 10
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Ответ Тухель
А Захарян это Холланд чтобы стоять весь матч и ждать мяча? Норвежец такое себе позволяет за счёт бешенной результативности, а с какого перепуга по твоей логике это позволяет себе Захарян?
Захарян мидфилдер, к вашему сведению.
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Ответ Борис Потапкин
зачем вообще об этом писать. мудрик забил - нашли новую тему для драматичных подсчётов выдуманных засух? дайте поиграть пацану спокойно
забил? Стата, мягко говоря, не для топ напов. а цена в 70+лямов говорит, что надежды как на топа...
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Ответ tatatat
Сосьедад еле ноги унес, у них до 85 минуты и моментов то не было кроме гола, а до Захаряна мяч не доходил, но тут люди не смотревшие матч щас вам раскидают что да как
А Захарян это Холланд чтобы стоять весь матч и ждать мяча? Норвежец такое себе позволяет за счёт бешенной результативности, а с какого перепуга по твоей логике это позволяет себе Захарян?
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Ответ Rumov
Просто пока не достиг уровня этой команды. Можно попробовать уйти в аренду. Венгрия или Турция, а там показать себя...
А в России-то что не сиделось? =)
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Ответ Iamliam
Не понимаю в чем прикол хаять нашего игрока, пробившегося в европу?
Просто шутка, это же не хейт)
Из наших про Кокорина в Фиорентине тоже шутил, и при этом писал что он лучше тех нападающих, кто у них есть и до сих пор так считаю, и про Захаряна так же был рад, когда он переходил
И про других игроков из других команд и чемпионатов так же шучу)
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Ответ Razi Kazzi
все что надо знать об уровне нашего футбола и «звезд» его представляющих
дак Захарян не совсем в форме был перед отъездом и слабо даже в Динамо смотрелся, причем тут уровень "нашего" футбола? дайте время пацану, талант у него точно есть, не зря он во всех списках перспективных в Европе числился и за ним все следили
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Ответ red hikkikomori
Название клуба соответствует игре Захаряна) Причем обоих клубов - Сосьедад и Андрача)
Не понимаю в чем прикол хаять нашего игрока, пробившегося в европу?
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Ответ За Валенсию с 1999
для игрока его амплуа - это не что иное как позор. Тут двух мнений быть не может
какого амплуа? он форвард? вингер? он выше глубинной 10 не поднимется
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Ответ QWertY
Это было бы позорно, если бы его купили за условные 80 мультов и считался готовым топом. А он пока что только перспективный игрок, который за копейки перешел в новую, по уровню выше лигу. Никакой это не позор
За копейки?) А ниче что для Сосьедада, Захарян одна из самых дорогих покупок в истории?) Да не 80 мультов, но учитывая финансовые возможности клуба, потраченные деньги вполне можно приравнять к 80 миллионам, которые тратит какой-нибудь топ-клуб. По чистым цифрам вроде меньше, но и бюджет клуба в разы меньше.
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0
Просто пока не достиг уровня этой команды. Можно попробовать уйти в аренду. Венгрия или Турция, а там показать себя...
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Не в лучшей форме уехал - это факт. За ним пристально следят агенты. Без конкретики - крестик ❎ на наших многих поставят. Кто реально быстро заиграл без адаптации в полгода и больше за всю российскую историю?
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Потом может внезапно прорвать...Не унывать и не сдаваться.
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Через годик ассист оформит
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Ну игра у всей команды в этом матче - была уж очень унылая.! До Арсена как специально - не доходил мяч, какие результаты если мячом не делятся !?
Создавалось впечатление, что играли просто на удержание мяча, и как будто друг друга толком не знают. За весь матч пара острых моментов, и хорошо что один результативный.
Играли по принципу - "Сам ни Ам и другим не Дам" !
Такого слабого матча РС не припомню.
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Кто смотрел? Что там по сути?
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Это провал, подумал Штирлиц...))
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