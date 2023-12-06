У Захаряна нет результативных действий в 14 матчах за «Сосьедад». Он целиком провел матч Кубка Испании против «Андрача»
Арсен Захарян вновь провел игру без результативных действий – в Кубке Испании.
Полузащитник отыграл матч против «Андрача» (1:0) с первой до последней минуты.
Россиянин вышел в стартовом составе «Сосьедада» во второй раз за последние три игры, всего – в пятый.
За 14 игр после перехода в испанскую команду Захарян пока не смог ни забить, ни отдать голевую передачу.
Подробно со статистикой 20-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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В противном случае они бы не постили такие новости)
Причем обоих клубов - Сосьедад и Андрача)
Кому верить? )
И да, подозреваю, что все эти "результативные действия" для махинаторов ) На самом деле всё зависит от позиции и задач на поле.
Выведи хоть 10 раз гениальными пасами один на один форвардов, если они смажут, то это 0 результативных действий. Да?
Единственный шанс херачить на тренировках, чтобы прибавить.
Я думал, что может какие спецы видят что-то чего обыватели не видят.
Напарник: Шурик, а в вашей Ла Лиге у Захаряна были голы или результативные передачи ?
Шурик: Нет, пока еще не было.
Напарник: И не будет.
Футбол изменился и теперь максимум 1 игрок не играет в обороне. Даже в РМ, в МС, в Баварии обороняются по 9 полевых иногда и по 10
Из наших про Кокорина в Фиорентине тоже шутил, и при этом писал что он лучше тех нападающих, кто у них есть и до сих пор так считаю, и про Захаряна так же был рад, когда он переходил
И про других игроков из других команд и чемпионатов так же шучу)
Создавалось впечатление, что играли просто на удержание мяча, и как будто друг друга толком не знают. За весь матч пара острых моментов, и хорошо что один результативный.
Играли по принципу - "Сам ни Ам и другим не Дам" !
Такого слабого матча РС не припомню.