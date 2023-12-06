У Захаряна нет результативных действий в 14 матчах за «Сосьедад». Он целиком провел матч Кубка Испании против «Андрача»

Арсен Захарян вновь провел игру без результативных действий – в Кубке Испании.

Полузащитник отыграл матч против « » (1:0) с первой до последней минуты.

Россиянин вышел в стартовом составе « » во второй раз за последние три игры, всего – в пятый.

За 14 игр после перехода в испанскую команду пока не смог ни забить, ни отдать голевую передачу.

Подробно со статистикой 20-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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