«Ман Сити» опустился на 4-е место и отстает от «Арсенала» на 6 очков. «Астон Вилла» стала 3-й

«Астон Вилла» опередила «Манчестер Сити» в таблице АПЛ.

Команда Унаи Эмери обыграла «горожан» (1:0) в 15-м туре . У нее 32 очка, у действующих чемпионов Англии – 30.

Выше этих клубов идут только « » (36) и « » (34).

Догнать « » также может « » – у него 27 баллов после 14 игр.

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