«Ман Сити» опустился на 4-е место и отстает от «Арсенала» на 6 очков. «Астон Вилла» стала 3-й

Теги Ливерпуль Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал рейтинги Тоттенхэм Унаи Эмери Футбол

«Астон Вилла» опередила «Манчестер Сити» в таблице АПЛ.

Команда Унаи Эмери обыграла «горожан» (1:0) в 15-м туре АПЛ. У нее 32 очка, у действующих чемпионов Англии – 30.

Выше этих клубов идут только «Арсенал» (36) и «Ливерпуль» (34).

Догнать «Манчестер Сити» также может «Тоттенхэм» – у него 27 баллов после 14 игр.

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48 комментариев
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могучий и хваленный сити - 30 очков
хромой и незабивающий МЮ - 27 очков
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-9
+33
Гуд ибининг
+22
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+21
Ответ Любезный Коссутий
могучий и хваленный сити - 30 очков хромой и незабивающий МЮ - 27 очков
Что годы страданий с людьми делают. Сидят на 6 месте и радуются, что сосед позорится.
+30
-11
+19
Ответ Михаил Рябов
Гуд ибининг
Эмери пришел в Астон Виллу по ходу прошлого сезона, когда у команды было две победы за 14-ть туров и сходу затащил бирмингемцев в Лигу Конференций.
Сегодня его скромная Астон Вилла отстает на четыре очка от первого места в АПЛ и возит Сити.
Это потрясающий тренер!
https://www.youtube.com/watch?v=PXVOFueg7qI
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0
+12
У всех разница мячей после 15 матчей двузначное число, и только наш МЮ отличился, еле в 0 вышли
+10
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Трениришка Эмери красавец!
+8
-1
+7
Ответ Любезный Коссутий
могучий и хваленный сити - 30 очков хромой и незабивающий МЮ - 27 очков
Ман Сити разница +19
МЮ разница 0
+7
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+4
Сейчас у Холланда в прямом эфире на Скае спросили в чем причина ужасной игры Сити сегодня? А он такой в ответ: Не знаю, спросите у нашего трениришки
+5
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+3
Ответ Любезный Коссутий
могучий и хваленный сити - 30 очков хромой и незабивающий МЮ - 27 очков
Даже такой МС будет громить МЮ. Как раз единственная команда из большой шестерки, которая проиграла Сити в первом круге.
+5
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+3
вот бы увидеть мс в лиге Европы
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0
+3
Надеюсь после этих результатов шарлатану выделят миллиард евро на зимние трансферы и за ради справедливости с Эвертона снимут ещё 10 очков
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+3
Ответ La victoria es nuèstrà
Манчестер сити превращается в позорище!
не люблю цистерну , но они всего то проиграли в гостях участнику топ 4. Да , провалились. Но в целом , после требла , а по текущему сезону ещё второй круг . И не такое отыгрывали . Где тут позор , непонятно
+3
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Давно не видел Сити таким беспомощным особенно во втором тайме
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Ответ La victoria es nuèstrà
Манчестер сити превращается в позорище!
Не смеши, им каждый матч выигрывать? Или ты футбол через посудомойку смотришь? Не было Родри и КДБ, убери из Арсенала Саку и Эдегора, они бы также проиграли
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Тренерищка взломал АПЛ!!!
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"Астон Вилла" выше всяких похвал! Очень мощный матч выдали
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Лучший перфоманс против Сити за все время тренерства Гвардиолы от Астон Виллы Эмери сегодня.
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Сити последний раз выигрывал в апл аж месяц назад 🙈
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Последний сложный соперник Сити в календаре до середины февраля. Не спешите открывать балтику
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Ответ Любезный Коссутий
могучий и хваленный сити - 30 очков хромой и незабивающий МЮ - 27 очков
Фанаты нашего с тобой Роналду были неправы? 😔
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Ответ Любезный Коссутий
могучий и хваленный сити - 30 очков хромой и незабивающий МЮ - 27 очков
Манчестер сегодня красный!
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Как же мощно Вилла отвозила бус дутого физрука,красавцы прост)
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сегодня Гвардиола тренеришка
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АВ возрождение легенды!
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Ответ Lavinka
Какая разница если 3 очка всего разница .
Действительно, какая разница в "разнице", когда речь идет о незабивающем
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Ответ Ленин из Аякса
Ман Сити разница +19 МЮ разница 0
Какая разница если 3 очка всего разница .
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Ответ Максим Яблонский
Лучший перфоманс против Сити за все время тренерства Гвардиолы от Астон Виллы Эмери сегодня.
Смешно)) Ливерпуль не раз укатывал их
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Ответ Liverpool-_-Barcelona
Смешно)) Ливерпуль не раз укатывал их
Ну смейся, раз смешно. Вилла вообще эксперт по топ-6. Привет 7:2, как говорится;)
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Ответ Brigant
АВ возрождение легенды!
Давно пора!
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Ответ Любезный Коссутий
не надо ля-ля. с чемпионством сити поздравляли чуть ли не с начала сезона.
Не слышал такого от адекватных людей
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Ответ tankstar
Астон Вилла в каких футболках играла?
В своих
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Ответ Любезный Коссутий
могучий и хваленный сити - 30 очков хромой и незабивающий МЮ - 27 очков
все верно сказано, 3 очка разница а отношения противоположные! Потому что в головах МЮ это топарь который должен быть всегда 1, по этому спрос в двойне !
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Ответ Барыга блинами
Трениришка Эмери красавец!
То, что тренер такого калибра провалился в Спартаке, говорит о том, насколько там всё прогнило и до чего это проклятое место.
Свой работой и результатами, до и после пребывания в пищевом клубе, он всем всё доказал.
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МЮ выиграл и судя по стате хорошо играл, а Астон Вилла забралась в топ-3. Удивительный день
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Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
все встают на свои места)
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Астон Вилла в каких футболках играла?
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Манчестер сити превращается в позорище!
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Нужно больше золота
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Родри он файер, ю дефенс а террефайд
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И что? Зато Невилл ни разу 4 подряд АПЛ не брал.
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