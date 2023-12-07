«Ман Сити» опустился на 4-е место и отстает от «Арсенала» на 6 очков. «Астон Вилла» стала 3-й
«Астон Вилла» опередила «Манчестер Сити» в таблице АПЛ.
Команда Унаи Эмери обыграла «горожан» (1:0) в 15-м туре АПЛ. У нее 32 очка, у действующих чемпионов Англии – 30.
Выше этих клубов идут только «Арсенал» (36) и «Ливерпуль» (34).
Догнать «Манчестер Сити» также может «Тоттенхэм» – у него 27 баллов после 14 игр.
Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!
хромой и незабивающий МЮ - 27 очков
Сегодня его скромная Астон Вилла отстает на четыре очка от первого места в АПЛ и возит Сити.
Это потрясающий тренер!
https://www.youtube.com/watch?v=PXVOFueg7qI
МЮ разница 0
Свой работой и результатами, до и после пребывания в пищевом клубе, он всем всё доказал.