Бояринцев о матчах зимой: «Не вижу проблем, надел перчатки, шапку – и вперед, показывать искрометный футбол. В детстве все играли на коробках в минус 25, все было нормально»

Теги Спартак Денис Бояринцев премьер-лига Россия календарь Матч ТВ Футбол

Денис Бояринцев не видит проблемы в проведении матчей Мир РПЛ зимой.

«Не вижу проблем играть. Можно спокойно провести оставшийся тур, тем более на всех стадионах поля с подогревом. Конечно, на качество футбола условия повлияют, но мы в свое время начинали и закачивали сезон на «кислых» полях. В морозе ничего катастрофического нет: надел перчатки, шапку – и вперед, показывать искрометный футбол.

В детстве все мы по несколько часов подряд играли на коробках в хоккей и в футбол в минус 25. И все было нормально», – сказал экс-игрок «Спартака».

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68 комментариев
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Ответ JENNINGS
Он реально приравнивает профессиональный уровень матча РПЛ и игру зимой во дворе в коробке, где воротами служили рамы для выбивания ковров?
Наверное, он имеет ввиду отношение к процессу, а не качество футбола, которое можно показать в таких условиях. Дескать, играйте, друзья при любой погоде, а уж как получится, так и получится. В целом, Локо-Зенит ничего так смотрелся. Если вспомнить поля двадцатилетней давности в начале весны, там тоже никакой эстетикой и профессионального изыска не было, тупо огород. Тогда казалось, будь у нас на все клубы по хорошей поляне - заживём! Чемпионат спрогрессирует. По факту, поля построили потихоньку, а уровень упал. И не только сейчас, а падал и падал года с 2016-го.
+34
-2
+32
Он реально приравнивает профессиональный уровень матча РПЛ и игру зимой во дворе в коробке, где воротами служили рамы для выбивания ковров?
+37
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+16
Ответ spawn0
Вообще-то все играли в хоккей в такой мороз , и только один мальчик играл почему-то в футбол в это время...
Да ладно. По выходным постоянно собирались и играли зимой. Свой кайф есть. Мяч летит по особому, отскакивает опять же, самому прикольно проскользить где -то. Понятно, что не в трусах и майке играли )))
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Коробочка это тема! Стоишь спиной к чуваку у борта, разворачиваешься в поле, а мяч бьешь об борт в его сторону и оббегаешь ))
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-1
+10
Ответ QWertY
Ага, вот только приходилось каждые 15 минут заносить мячик домой, чтобы его разморозить
Это при какой температуре? При минус 25 ничего приносить не надо, мяч как мяч
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+6
Ответ Spaten
Коробочка это тема! Стоишь спиной к чуваку у борта, разворачиваешься в поле, а мяч бьешь об борт в его сторону и оббегаешь ))
"Стеночки" в первоначальном смысле %) Я их обожал просто ))
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0
+4
Ответ Циник Петербургский
В детстве за умышленный удар по ногам (особенно на морозе) автоматически шел неумышленный, я бы даже сказал рефлекторный, удар по челюсти... ;) И что? Будем переносить весь опыт из детства в профессиональный футбол??
А проигравшим «жопы» пробивали в детстве. Кстати, как развлекательный элемент, вполне прижился бы в профессиональном футболе.
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+2
и сколько зрителей за этими великолепными матчами наблюдали?))) и под каким алкоградусом?
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Ответ Pooch
«От менингита люди либо становятся дебилами, либо умирают. Мне повезло - выжил.» - добавил Бояринцев
Менингит - вирус, а не потому что без шапки походил.
Тебе не повезло, получается?
+2
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+2
Тоже так думаю. Играйте ребята, играйте! Переносы матчей фигня. Проблему нужно решать кардинально. Переход на систему весна-осень самое правильное решение. Если нет, то будьте любезны играйте!
+2
0
+2
Как человек, который ходил на стадион в снежную погоду, выскажу мнение с другого ракурса: смотреть холодно за игрой, реально зябко даже в нулевую погоду

Были бы у нас стадионы с крышей, как в Питере, то хоть всю зиму играй. А так надо минимизировать этот бред. Да, летом бывает +40, но жар кости не ломит
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+2
Ответ elkiro
На каких коробках в детстве играл 45-летний Бояринцев ?🤔
Футбольная коробка. А при чем тут его возраст? Лет 30 назад, когда Денису было 15, повсюду играли и у нас в Новосибирске также называли коробками.
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+2
Ответ Psicho
Мяч как мяч?? Ты на воротах стоял зимой?
Я играл в воротах и зимой и летом. Мяч скользкий - подтверждаю и в руках крутится :-). Ну и что? Это повод не играть?
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+2
Ответ Седесим Куиндесимов
Интересно насколько дорого установить выдвижную крышу? Я только два таких стадиона знаю: Зенита и стадион Миллениум. Ну и у СБ будет после реконструкции.
Дороже чем стадион построить. Надо опоры крыши и фундамент другой.
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Ответ JENNINGS
Он реально приравнивает профессиональный уровень матча РПЛ и игру зимой во дворе в коробке, где воротами служили рамы для выбивания ковров?
В снегопад играются матчи во всех странах и лигах, включая Лигу Чемпионов

Это просто погодное явление, такое же как дождь

Красная разметка и желтые/красные мячи - не российское ноу-хау

И температура до -15 по Цельсию прописана не только в нашем регламенте, но и в зарубежных, еврокубки проводятся до такой же температуры
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Ответ Тухель
а все стадионы РПЛ крытые и с подогревом трибун? Просто в футболе есть еще болельщики, а в -20 стоять 2 часа на морозе так себе удовольствие.
никто не думает о болельщиках, потому что с нынешними бюджетами клубов, на билетах не зарабатывают.
+1
0
+1
а все стадионы РПЛ крытые и с подогревом трибун? Просто в футболе есть еще болельщики, а в -20 стоять 2 часа на морозе так себе удовольствие.
+3
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+1
Ответ zer
Как человек, который ходил на стадион в снежную погоду, выскажу мнение с другого ракурса: смотреть холодно за игрой, реально зябко даже в нулевую погоду Были бы у нас стадионы с крышей, как в Питере, то хоть всю зиму играй. А так надо минимизировать этот бред. Да, летом бывает +40, но жар кости не ломит
Странно, а аналогично про жару ноют :-). Типа обезвоживание и солнечный удар может быть. Вспоминают случай в Казани вроде был... Фамилию уже не помню - защитник какой-то сознание потерял...
Везде и всегда есть недовольные.
Календарь подписали - будьте добры играть до -15 включительно. Как и положено. Ниже - по согласованию команд.
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Ответ elkiro
На каких коробках в детстве играл 45-летний Бояринцев ?🤔
Из какой ты деревни, если не знаешь, что коробки строили еще в союзе?
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Ответ adamx
С 16 лучше. Пусть учатся попадать с линии штрафной сильными ударами :-)
вариант
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Ответ QWertY
Ага, вот только приходилось каждые 15 минут заносить мячик домой, чтобы его разморозить
Что ты несёшь? На морозе мяч просто дубовый становится и все..
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Ответ добрый грек
"....а проигравшие в конце матча становятся на линии своих ворот повернувшись пятой точкой и победители заряжают им мячом с 11 метров! В -25, нормально!!"
С 16 лучше. Пусть учатся попадать с линии штрафной сильными ударами :-)
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Ответ Толик Изверг
Играть можно и в скафандрах, только зачем, так и не могу понять. Мне, например, даже в 30-градусную жару с бутылкой воды сидеть на трибуне комфортнее, чем в любой мороз. А футболистам какой кайф бить мокрыми замерзшими ногами по дубовому мячу, ума не приложу. Может, у них там сейчас бутсы меховые, хз, поправьте, если ошибаюсь.
Бутсы гуччи меховые.
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Бояра: Надел перчатки, шапку, валенки, лыжи, овчинный тулуп и вперед, ну и или как там получится
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Ответ Ринат Якупов
Уже давно доказано, что в наших климатических условиях наш футбол эффективнее при системе весна- осень. И не надо нам подстраиваться под Европу. Надо думать о своих болельщиках. Ведь футбол, прежде всего, для них.
Кем?
Теми самыми британскими учёными из анекдотов?
А они тебе не сообщали, что в обеих системах начинали играть в марте, а заканчивали в самом конце ноября и иногда в начале декабря?
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Ответ GibsonFlyingV
В холод можно простудиться,заработать пневмонию, цистит и воспаление почек. Ради чего?
Ради зрелища. Или им просто так платят?
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Рекомендации ФИФА-УЕФА по этому вопросу существуют? Существуют. Они были нарушены? Видимо нет, раз на это никто не ссылается, только на свои оценочные суждения
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А лучше вообще зимой в хоккей играть вместо футбола, как в детстве
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Можно играть на полюсе холода
Всегда должен быть вопрос зачем и кому это нужно и нужно ли вообще.
И вопрос ставить и перед футболистами и перед зрителями.
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можно сланцы к ногам скотчем примотать и ходить по гальке в Геленджике.
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пройдёт совсем немного лет и никто уже не вспомнит профессионализм, уровень и зрелищность этого чемпионата... а Матч ЦСКА-Ростов войдёт в нашу память и историю навсегда
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Какая же все это хрень
С таким же успехом этот товарищ может на лошадей в санях пересесть и передвигаться, ведь раньше это было нормой, а потом ещё пойти к более влиятельному барину огород вспахать, убраться к хлеву и затопить баню
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Лично в моем детстве мы эти коробки заливали во дворе , и играли в хоккей !
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Карпин правильно сказал, футбол РПЛ и так не легок в восприятие, а зимой, так это вообще жесть. Лучше керлинг смотреть))
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Тоже мне вспомнил…. Поколение смузи и слим штанишек не хочет в снежок мячик пинать.
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Ответ Алексей Зуев
Это при какой температуре? При минус 25 ничего приносить не надо, мяч как мяч
Мяч как мяч?? Ты на воротах стоял зимой?
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Абсолютно согласен на счёт нытья. А иначе давайте не играть в снег, мороз, дождь, жару и холод... Это футбол. "Матч состоится в любую погоду". От присутствия на снежном дерби в 2002-м до сих пор эмоции. А прошло уже больше 20 лет...
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По ходу в России рождается новый вид спорта. Игра с мячом на снегу и в мороз.
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Интересно насколько дорого установить выдвижную крышу? Я только два таких стадиона знаю: Зенита и стадион Миллениум. Ну и у СБ будет после реконструкции.
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Видать, Бояринцев не всегда шапочку одевал
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А мы по молодости играли в футбол в хоккейной коробке нв льду после клуба и ничего нормально
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"....а проигравшие в конце матча становятся на линии своих ворот повернувшись пятой точкой и победители заряжают им мячом с 11 метров! В -25, нормально!!"
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Ответ Tpy6kaMerlina
Наверное, он имеет ввиду отношение к процессу, а не качество футбола, которое можно показать в таких условиях. Дескать, играйте, друзья при любой погоде, а уж как получится, так и получится. В целом, Локо-Зенит ничего так смотрелся. Если вспомнить поля двадцатилетней давности в начале весны, там тоже никакой эстетикой и профессионального изыска не было, тупо огород. Тогда казалось, будь у нас на все клубы по хорошей поляне - заживём! Чемпионат спрогрессирует. По факту, поля построили потихоньку, а уровень упал. И не только сейчас, а падал и падал года с 2016-го.
Уровень игры в такую погоду вырос. Пас проходит, в центре не тормозят как Онопко с Никифоровым. Но этого недостаточно, чтобы получать миллионы долларов...
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