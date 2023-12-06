Бояринцев о матчах зимой: «Не вижу проблем, надел перчатки, шапку – и вперед, показывать искрометный футбол. В детстве все играли на коробках в минус 25, все было нормально»

Денис Бояринцев не видит проблемы в проведении матчей Мир РПЛ зимой.

«Не вижу проблем играть. Можно спокойно провести оставшийся тур, тем более на всех стадионах поля с подогревом. Конечно, на качество футбола условия повлияют, но мы в свое время начинали и закачивали сезон на «кислых» полях. В морозе ничего катастрофического нет: надел перчатки, шапку – и вперед, показывать искрометный футбол.

В детстве все мы по несколько часов подряд играли на коробках в хоккей и в футбол в минус 25. И все было нормально», – сказал экс-игрок « ».

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