Бояринцев о матчах зимой: «Не вижу проблем, надел перчатки, шапку – и вперед, показывать искрометный футбол. В детстве все играли на коробках в минус 25, все было нормально»
Денис Бояринцев не видит проблемы в проведении матчей Мир РПЛ зимой.
«Не вижу проблем играть. Можно спокойно провести оставшийся тур, тем более на всех стадионах поля с подогревом. Конечно, на качество футбола условия повлияют, но мы в свое время начинали и закачивали сезон на «кислых» полях. В морозе ничего катастрофического нет: надел перчатки, шапку – и вперед, показывать искрометный футбол.
В детстве все мы по несколько часов подряд играли на коробках в хоккей и в футбол в минус 25. И все было нормально», – сказал экс-игрок «Спартака».
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Тебе не повезло, получается?
Были бы у нас стадионы с крышей, как в Питере, то хоть всю зиму играй. А так надо минимизировать этот бред. Да, летом бывает +40, но жар кости не ломит
Это просто погодное явление, такое же как дождь
Красная разметка и желтые/красные мячи - не российское ноу-хау
И температура до -15 по Цельсию прописана не только в нашем регламенте, но и в зарубежных, еврокубки проводятся до такой же температуры
Везде и всегда есть недовольные.
Календарь подписали - будьте добры играть до -15 включительно. Как и положено. Ниже - по согласованию команд.
Теми самыми британскими учёными из анекдотов?
А они тебе не сообщали, что в обеих системах начинали играть в марте, а заканчивали в самом конце ноября и иногда в начале декабря?
Всегда должен быть вопрос зачем и кому это нужно и нужно ли вообще.
И вопрос ставить и перед футболистами и перед зрителями.
С таким же успехом этот товарищ может на лошадей в санях пересесть и передвигаться, ведь раньше это было нормой, а потом ещё пойти к более влиятельному барину огород вспахать, убраться к хлеву и затопить баню