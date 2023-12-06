Наталья Линичук согласилась на работу в академии Евгения Плющенко (ТАСС)

Теги Наталья Линичук сборная России танцы на льду ТАСС Академия Плющенко Фигурное катание

Наталья Линичук согласилась на работу в академии Евгения Плющенко.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Линичук дала согласие на работу в академии «Ангелы Плющенко», где в настоящее время активно развиваются танцы на льду», – сказал собеседник агентства.

В академии Плющенко тренируются бронзовый призер юниорского ЧМ-2018 в танцах на льду Арина Ушакова и победитель финала Гран-при России-2023 Валерий Ангелопол.

67-летняя Линичук – олимпийская чемпионка 1980 года в танцах на льду с Геннадием Карпоносовым. Позже дуэт занимался тренерской работой в США. В начале января Линичук вернулась в Россию.

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30 комментариев
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Ответ Katerina Sunny
Активно развиваются? А кто там кроме Арины и Валеры?
Ну потенциально топовая пара, чем не развитие? Если тренер есть, то и другие дуэты будут
+9
-2
+7
Ну всё, теперь точно АП всех победят.
+7
-1
+6
Ответ Katerina Sunny
Активно развиваются? А кто там кроме Арины и Валеры?
Ну у нас же только Тутберидзе развивается, правда? С готовыми ЧЕ.
+10
-6
+4
Активно развиваются? А кто там кроме Арины и Валеры?
+11
-7
+4
С характером Линичук да под Рудковскую?
Видно сильно Наташу приперло без Карпоносова.
+6
-3
+3
Ответ Katerina Sunny
Развиваются- это когда есть какой-то результат. А с одной парой и результата пока никакого.
Развиваются, значит формируются. Понятно же, что они даже на соревнованиях не выступали, какие результаты
+3
0
+3
Ответ Katerina Sunny
Развиваются- это когда есть какой-то результат. А с одной парой и результата пока никакого.
У Жулина лишних возьмет
+3
0
+3
Памятуя о её "бурной деятельности" в нашем ФК, вангую, что это ненадолго и Плющ пожалеет о таком приглашении
+8
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+2
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Ответ Биатлонная зима
А, что же в школу Алины Загтитовой в Казани? Замечательный красивый город и люди👍
Туда никто не пойдёт. Безперспективно.
+3
-1
+2
Ответ Мороженко
Ну потенциально топовая пара, чем не развитие? Если тренер есть, то и другие дуэты будут
Развиваются- это когда есть какой-то результат. А с одной парой и результата пока никакого.
+3
-2
+1
Ответ Katerina Sunny
Активно развиваются? А кто там кроме Арины и Валеры?
Ну это ж 100% развитие, с нуля то!
+1
0
+1
Ответ natali5228
Ну у нас же только Тутберидзе развивается, правда? С готовыми ЧЕ.
Зачем вы мне пишите про Тутберидзе?
+1
0
+1
Ответ Мороженко
Развиваются, значит формируются. Понятно же, что они даже на соревнованиях не выступали, какие результаты
Так речь не о формировании пары, а об активном развитии танцев. А для этого одной пары будет маловато.
А что касается конкретно этой пары, то Линичук в помощники нужна молодая кровь, чтобы активно развиваться.
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Ответ Irina037
У Жулина лишних возьмет
Что есть у Линичук, чего нет у Жулина? Почему Попова с Мозговым побежали к Крыловой, хотя бы было понятно. А здесь лёд и тренер, которая давно не тренировала.
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Ещё одиночников тренировать не научились, а уже в танцы лезут. Бедные бракадемики, строят из себя невесть кого, хоть одного чемпиона бы воспитали для начала. Все без ультрасей остались после залета с фуросемидом. Что касается этой Линичук, то тут ежу ясно - максимум до конца сезона, потом не сойдутся характерами.
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Не представляю, если честно, Линичук в чьём то подчинении.
Или договорились, что нос свой совать не будут в танцы..?
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А Линичук уговаривали? Разве она не с этой целью ехала в Россию?
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так вот для кого Валеру взяли в Ангелы.
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Линичук, надо полагать, заработала пенсию в США и теперь может в своё удовольствие кого-нибудь потренировать.
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Надо же, дала согласие.) А были ещё варианты?
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Ответ Olga.t
А Линичук уговаривали? Разве она не с этой целью ехала в Россию?
Цену ж обговаривали.
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Ответ Tresk2
Туда никто не пойдёт. Безперспективно.
Президент Татарстана пригласит хороших тренеров обязательно и приедут….
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