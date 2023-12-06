Евгений Гинер: «Акинфеев всех наших звездных вратарей превзошел. Уважаю Яшина, Дасаева и других, но все рекорды поставил Игорь, все переплюнул уже»
Евгений Гинер считает, что Игорь Акинфеев превзошел всех отечественных вратарей.
«Через год или через два после того, как он начал играть, Игорь доказал, что он звезда. Не думаю, что я ошибаюсь: за эти годы Игорь всех наших звездных вратарей превзошел.
Я со всем уважением отношусь к Яшину, Дасаеву и другим, но, по-моему, все рекорды уже поставил Игорь: и сухих матчей, и количество матчей, и прочее, прочее, прочее. Игорь все уже переплюнул. И это приятно», – сказал президент ЦСКА.
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Акинфеев при всём к нему уважении запомнился только как домашняя легенда.
Хороший человек.
В 2018 болел за сб.России только из за него(я просто не россиянин).
Но Яшин и Дасаев вратари мирового уровня.
И очень здорово ,что Игорь достойный продолжатель великой вратарской школы.
Переплюнуть их ,Акинфеев мог бытолько в соревнование плевков
Кто плюнет дальше.
При всем уважение к Гиннеру
Яшин просто недосягаем, ведь он фактически открыл новую эру во вратарском мастерстве- высокий рост, прыгучесть, игра по всей штрафной, мяч вводил рукой, как ногой и руководил обороной и не зря Яшин играл за сборную мира в 1963 году против Англии, где покорил весь мир своим мастерством.
Женя ты не прав, Яшин лучше всех на все времена!
у Дасаева - приз лучшему вратарю мира - 1988,
у Игоряна - вечный "рекорд" ЛЧ.
Просто Игорь в современной серости РПЛ может и легенда российского футбола, а на фоне общемирового один из очень многих.
Акинфеев установил удивительный и скорее всего "вечный" рекорд в Лиге Чемпионов.
В течение 11 лет и 1 дня с 21 ноября 2006 по с 22 ноября 2017 года он пропускал голы в 43 матчах основного турнира подряд (85 голов). Ещё 3 октября 2013 года он побил «достижение» вратаря голландского ПСВ Роналда Ваттереса, который в 1997—2000 годах не мог удержать ворота «сухими» в 16 матчах Лиги чемпионов подряд.
А если побить или превзойти - тогда нет.
Сыграл по-яшински. Что-то я не слышал таких выражений про остальных вратарей.
И кстати победи наша сборная голландцев в финале 88
То золотой мяч или Дасаеву или Михайличенко.