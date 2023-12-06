Евгений Гинер: «Акинфеев всех наших звездных вратарей превзошел. Уважаю Яшина, Дасаева и других, но все рекорды поставил Игорь, все переплюнул уже»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев Евгений Гинер премьер-лига Россия Лев Яшин Ринат Дасаев Спорт-Экспресс Футбол

Евгений Гинер считает, что Игорь Акинфеев превзошел всех отечественных вратарей.

«Через год или через два после того, как он начал играть, Игорь доказал, что он звезда. Не думаю, что я ошибаюсь: за эти годы Игорь всех наших звездных вратарей превзошел.

Я со всем уважением отношусь к Яшину, Дасаеву и другим, но, по-моему, все рекорды уже поставил Игорь: и сухих матчей, и количество матчей, и прочее, прочее, прочее. Игорь все уже переплюнул. И это приятно», – сказал президент ЦСКА.

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98 комментариев
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Лев Иванович- единственный вратарь бравший ЗМ, все остальные разговоры бессмысленны
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+121
рекорд ЛЧ долго не смогут побить!
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Ответ Tseren031293
Лев Иванович- единственный вратарь бравший ЗМ, все остальные разговоры бессмысленны
А Дасаев становился лучшим вратарём мира в 1988 года.
Акинфеев при всём к нему уважении запомнился только как домашняя легенда.
+67
-4
+63
Акинфеев разве ЗМ брал и у него за плечами есть матч за сборную мира?
+47
-3
+44
Ну, есть у игоря один рекорд, который побить будет ой как нелегко.
+43
-9
+34
Ответ Рашпель793
Акинфеев разве ЗМ брал и у него за плечами есть матч за сборную мира?
А есть ли у Яшина или Дасаева звание доверенного лица Путина как у Акинфеева?
+36
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+28
знаменитый рекорд в ЛЧ от Акинфеева вряд ли в ближайшем будущем смогут превзойти
+25
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Учитывая какое детство было у Яшина, да и всех игроков его поколения, я бы не стал так легкомысленно обобщать их достижения.
+13
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Акинфеев выдающийся футболист.
Хороший человек.
В 2018 болел за сб.России только из за него(я просто не россиянин).
Но Яшин и Дасаев вратари мирового уровня.
И очень здорово ,что Игорь достойный продолжатель великой вратарской школы.
Переплюнуть их ,Акинфеев мог бытолько в соревнование плевков
Кто плюнет дальше.

При всем уважение к Гиннеру
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+11
У Яшина ЗМ, чемпион ОИ и Европы, у Дасаева серебро евро-1988. У Акинфеева бронза Евро-2008 года и КУ,1/4 ЧМ. Где здесь явное преимущество Акинфеева?
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Евгений Гинер один партнёров Егора Васильевича Левченко (укр. Єгор Васильович Левченко; род. 24 октября 1989, Стерлитамак, Башкирская АССР) — российский и украинский преступник, основатель международного наркосиндиката «Химпром», который действует на территории России, Украины, Беларуси и в других странах Европы.
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Бред. Яшин и Дасаев вратари мирового масштаба(Яшин вообще ЗМ брал). А Игорь звезда локального масштаба. В Европе он более чем средний вратарь( при всем уважении). Более того лично я считаю что Босс( Капитан команды) на пике был сильнее.
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Я, конечно, понимаю, что секта Акинфеева одна из самых больших тут, но неужели кто-то реально эту чушь от Гинера в серьез воспринимает?
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Уважаю Гинера за эпоху золотую в ЦСКА, но Яшин признан всем мировым футболом, а Акинфеев очень слабый голкипер, который играл в чемпионской команде вместе с Вагером Лавом , с Игнашевичем и другими звездами ЦСКА, вот они и установили этот вратарский рекорд по нулям Акинфеева.
Яшин просто недосягаем, ведь он фактически открыл новую эру во вратарском мастерстве- высокий рост, прыгучесть, игра по всей штрафной, мяч вводил рукой, как ногой и руководил обороной и не зря Яшин играл за сборную мира в 1963 году против Англии, где покорил весь мир своим мастерством.
Женя ты не прав, Яшин лучше всех на все времена!
+9
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главное не перепутать рекорды с антирекордами в ЛЧ - 40+ матчей (или сколько там) с пропущенными голами и правда никто не сможет такой рекорд превзойти
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Что то я,Золотого мяча,у него не вижу...нашел с кем сравнить..с Яшиным..эх,Гинер,Гинер..смешной.
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У Яшина - ЗМ,
у Дасаева - приз лучшему вратарю мира - 1988,
у Игоряна - вечный "рекорд" ЛЧ.
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Яшин олимпийский чемпион 56, чемпион Европы 60, полуфиналист ЧМ 66. Я сомневаюсь, что личные рекорды выше этих командных.
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Ответ Птюч, Ёж.
рекорд ЛЧ долго не смогут побить!
Конечно, потому что даже такое количество матчей в ЛЧ мало кто имеет
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+5
Ответ TaR
За сборную Европы сейчас Роман Березовский сыграл - так что простите, но это совсем совсем не показатель. ЗМ - да, но совершенно другое время, другая конкуренция. Акинфеев - великий игрок. В отличие от Дасаева 3 года в Европе не играл да и в финале чемпионата Европы, но он играл за совсем другую сборную и даже с ней написал историю. Хоть я и болельщик Спартака, но Гинер прав - не хочется расставлять по местам и в целом это не возможно, так как игр того же Льва Ивановича я толком не видел, но то что Акинфеев легенда - 100%. У Акинфеева есть Кубок УЕФА, 1/4 ЛЧ, полуфинал Европы. Это очень достойно.
то, что легенда я и не оспариваю. В истории современной России точно лучший. Но ставить его выше Яшина, Дасаева странно.
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Ответ Рашпель793
Акинфеев разве ЗМ брал и у него за плечами есть матч за сборную мира?
Кеша даже никогда в претенденты на Золотой мяч и не попадал.
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Акинфеев даже получил Золотой Мяч, как Лев Иванович.
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Яшин взял Золотой мяч (в эпоху Холодной войны, если угодно) и организовал революцию вратарского ремесла. Сравнения с Акинфеевым бессмысленны, при всем к нему уважении.
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Ответ scorp19
а сейчас что, существует какая то сборная мира ?
да если бы и существовала, то какое к ней отношение Акинфеев бы имел?
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Ответ Андрей Арсентьев
А Дасаев становился лучшим вратарём мира в 1988 года. Акинфеев при всём к нему уважении запомнился только как домашняя легенда.
Рудаков еще есть, как и Хомич со статусом легенд европейского и мирового футбола.
Просто Игорь в современной серости РПЛ может и легенда российского футбола, а на фоне общемирового один из очень многих.
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не знаю где он плевал,но золотого мяча у него нет и не будет
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Ответ Утка_по_пекински
Когда Яшин выходил на навес в свою штрафную, в стороны разлетались все, и свои, и чужие. Кто по своей воле, кто по яшинской. Сыграл по-яшински. Что-то я не слышал таких выражений про остальных вратарей.
Сыграл по-акинфеевски - проводил мяч взглядом, наорал на защитников.
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Гинер, совсем что ли дурак ... ?! Как конифей может обскакать Льва Яшина, ведь у конифея никогда не было и не будет Золотого Мяча, лучшего вратаря Мира.
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Яшин это как Пеле среди вратарей. Но потом идет для русского человека Игорян со всеми его косяками и тд, но для нашего спорта он великий
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Вдруг зумеры не знают.

Акинфеев установил удивительный и скорее всего "вечный" рекорд в Лиге Чемпионов.
В течение 11 лет и 1 дня с 21 ноября 2006 по с 22 ноября 2017 года он пропускал голы в 43 матчах основного турнира подряд (85 голов). Ещё 3 октября 2013 года он побил «достижение» вратаря голландского ПСВ Роналда Ваттереса, который в 1997—2000 годах не мог удержать ворота «сухими» в 16 матчах Лиги чемпионов подряд.
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Ответ Serge Vendino
В плане уровне на пике Яшин, безусловно, лучший в истории нашего футбола - ЗМ брал как-никак. Но нельзя не признавать, что Игорь уникально долго держит высокий уровень: в 20 лет выиграл Кубок УЕФА, в 32 вывел сборную в 1/4 ЧМ, в 37 все еще основной вратарь ЦСКА и по крайней мере один из лучших в чемпионате.
Таких вратарей,в Европе,воз и маленькая тележка..с бОльшими регалиями. Ну не смешите ,ребят..Игорь ,отличный вратарь,в чем то рекордсмен...но не Яшин.
+3
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Игорь молодец! но Лев Яшин это глыба!!!
+3
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+2
Если была задача переплюнуть - тогда да.
А если побить или превзойти - тогда нет.
+2
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Никогда бы не подумал, что Гинер сморозит такую откровенную херню. Но да ладно...
+3
-1
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Не нужно возвеличивать футболистов не выигравших ничего на топ уровне. Вратари лучше точно были (Яшин, Дасаев) и будут.
+2
-1
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Это лечится?
+6
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Гинер с бодуна видать. Сравнить Акинфеева с Ящиным и Дасаевым прлнаЯ некомпетентность
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Ответ 1ce
при Акинфееве на протяжении 20 лет не было конкуренции? ты себя слышишь?
были хорошие вратари, но его пихали везде, даже на ничего не значащие матчи, что сборной, что клуба. а сейчас кричат, что все рекорды побил .
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Ответ Khrom-1970
Что то я,Золотого мяча,у него не вижу...нашел с кем сравнить..с Яшиным..эх,Гинер,Гинер..смешной.
Он не смешной, он просто гнидер. Нет у него совести, только интересы.
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Гинер превзошел всех наших жуликов от футбола. Более мерзкого персонажа в российском футболе не было и нет.
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Ответ Саша Пушкин
А есть ли у Яшина или Дасаева звание доверенного лица Путина как у Акинфеева?
Нет.
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Ответ zalik73
Акинфеев выдающийся футболист. Хороший человек. В 2018 болел за сб.России только из за него(я просто не россиянин). Но Яшин и Дасаев вратари мирового уровня. И очень здорово ,что Игорь достойный продолжатель великой вратарской школы. Переплюнуть их ,Акинфеев мог бытолько в соревнование плевков Кто плюнет дальше. При всем уважение к Гиннеру
Поддерживаю. Акинфеев действительно выдающийся вратарь. Но. У Яшина золотой мяч. У Дасаева (если не ошибаюсь) - лучший вратарь Европы. И оба они не играли за ЦСКА...
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Когда Яшин выходил на навес в свою штрафную, в стороны разлетались все, и свои, и чужие. Кто по своей воле, кто по яшинской.
Сыграл по-яшински. Что-то я не слышал таких выражений про остальных вратарей.
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Ответ scorp19
Тогда футбол был совсем другим. Тот же Пеле играя непонятно где считается величайшим !! о чём тут говорить.
Одень те бутсы Месси и выпусти его на те огороды и мячи, несравнимые близко с теперешними, тогда хотя бы можно будет как-то сравнивать. Не говорю уже о уровне жёсткости и грубости того футбола, когда в 66-м португальцы устроили сафари на Пеле
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Линорыч лишнюю рюмашку хватанул судя по всему. Понятно, что Игарь слабее и меньше выиграл чем Дасаев. Про Яшина я вообще молчу. Рекорды РПЛ эти курам на смех. Но рекорд ЛЧ конечно мощный у Игаря.
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Ответ kaviknat
Поддерживаю. Акинфеев действительно выдающийся вратарь. Но. У Яшина золотой мяч. У Дасаева (если не ошибаюсь) - лучший вратарь Европы. И оба они не играли за ЦСКА...
Лучший вратарь мира у Дасаева.
И кстати победи наша сборная голландцев в финале 88
То золотой мяч или Дасаеву или Михайличенко.
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Акинфеев дырявый был и есть
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Гинер,?про Акинфеева это все хорошо. Но усиление команды,где???
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Яшин - чемпион Европы 1960.
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Ответ D-M
Гинер превзошел всех наших жуликов от футбола. Более мерзкого персонажа в российском футболе не было и нет.
И не будет!
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