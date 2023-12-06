Евгений Гинер: «Акинфеев всех наших звездных вратарей превзошел. Уважаю Яшина, Дасаева и других, но все рекорды поставил Игорь, все переплюнул уже»

Евгений Гинер считает, что Игорь Акинфеев превзошел всех отечественных вратарей.

«Через год или через два после того, как он начал играть, Игорь доказал, что он звезда. Не думаю, что я ошибаюсь: за эти годы Игорь всех наших звездных вратарей превзошел.

Я со всем уважением отношусь к Яшину, Дасаеву и другим, но, по-моему, все рекорды уже поставил Игорь: и сухих матчей, и количество матчей, и прочее, прочее, прочее. Игорь все уже переплюнул. И это приятно», – сказал президент ЦСКА.

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