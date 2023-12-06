Каррагер о словах Гвардиолы про 0 титулов в АПЛ: «Наверное, я бы выиграл 1, если бы «Ливерпуль» принадлежал целому государству и обвинялся в 115 нарушениях!»

Джейми Каррагер ответил на высказывание Пепа Гвардиолы об отсутствии титулов.

Главный тренер « » атаковал экспертов Sky Sports после их слов про самоуспокоенность команды на фоне трех ничьих подряд – с «Челси» (4:4), « » (1:1) и «Тоттенхэмом» (3:3).

Во время своего спича он упомянул о том, что ни разу не становился чемпионом .

«Наверное, я бы выиграл один раз, если бы «Ливерпуль» принадлежал целому государству и обвинялся в 115 нарушениях финансовых правил АПЛ!

На самом деле я хвалил команду после игры в воскресенье 🤷‍♂️😂», – написал Каррагер в соцсети.

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