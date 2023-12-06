Каррагер о словах Гвардиолы про 0 титулов в АПЛ: «Наверное, я бы выиграл 1, если бы «Ливерпуль» принадлежал целому государству и обвинялся в 115 нарушениях!»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Джейми Каррагер ответил на высказывание Пепа Гвардиолы об отсутствии титулов.

Главный тренер «Манчестер Сити» атаковал экспертов Sky Sports после их слов про самоуспокоенность команды на фоне трех ничьих подряд – с «Челси» (4:4), «Ливерпулем» (1:1) и «Тоттенхэмом» (3:3). 

Во время своего спича он упомянул о том, что Каррагер ни разу не становился чемпионом АПЛ.

«Наверное, я бы выиграл один раз, если бы «Ливерпуль» принадлежал целому государству и обвинялся в 115 нарушениях финансовых правил АПЛ!

На самом деле я хвалил команду Пепа после игры в воскресенье 🤷‍♂️😂», – написал Каррагер в соцсети. 

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29 комментариев
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Умыл лысого.
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База
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Ответ Тилек Ырысов
Комментарий скрыт
Какая разница,если он пользуется сейчас,всеми нечестными благами
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Умыл Гвардиолу))!
+11
-3
+8
Ответ Тёма Тёма
Ну одного титула Каррагер недосчитался не из-за денег, а из-за подскользнувшегося Стивена Джи.
Он уже завершил карьеру и не играл в том сезоне.
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0
+6
Неплохо потроллил.
+5
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Треш ток пошел 😅
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Раунд. Умыл лысого сепара.
+4
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Один раз и Лестер выигрывал
+2
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Ответ City 100 points
Бредово, тыкать апл Джеррарду и Каррагеру, потому что почти всю их карьеру Ливерпуль был максимум уровня топ 4, единственные сезоны, когда они могли по составу бороться за титул 07/08 и 08/09 и то по многим позициям были большие вопросы, но в эти периоды был пик у манков.
их пик был с Суаресом и Старриджем в атаке(год точно не вспомню)
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Ответ City 100 points
Бредово, тыкать апл Джеррарду и Каррагеру, потому что почти всю их карьеру Ливерпуль был максимум уровня топ 4, единственные сезоны, когда они могли по составу бороться за титул 07/08 и 08/09 и то по многим позициям были большие вопросы, но в эти периоды был пик у манков.
и при этом играли люди в финалах еврокубков и выигрывали
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Ответ Тилек Ырысов
МЮ>Ливерпуль по твоему?
Тогда да, сейчас наоборот.
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1:0 в пользу Джейми
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Ну Пеп тут не прав, не по делу сорвался на них. А Джейми молоток, хорошо ответил))
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Так в этом случае вместо тебя у Ливера был был топ ЦЗ, поэтому не выиграл бы)
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Ответ City 100 points
Бредово, тыкать апл Джеррарду и Каррагеру, потому что почти всю их карьеру Ливерпуль был максимум уровня топ 4, единственные сезоны, когда они могли по составу бороться за титул 07/08 и 08/09 и то по многим позициям были большие вопросы, но в эти периоды был пик у манков.
МЮ>Ливерпуль по твоему?
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Ответ City 100 points
Бредово, тыкать апл Джеррарду и Каррагеру, потому что почти всю их карьеру Ливерпуль был максимум уровня топ 4, единственные сезоны, когда они могли по составу бороться за титул 07/08 и 08/09 и то по многим позициям были большие вопросы, но в эти периоды был пик у манков.
Сезон 08/09 слили ничьими с аутсайдерами, ну а сезон 13/14 слил Степан.
Так что Карррагер может винить только себя и своих товарищей.
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Ответ City 100 points
Бредово, тыкать апл Джеррарду и Каррагеру, потому что почти всю их карьеру Ливерпуль был максимум уровня топ 4, единственные сезоны, когда они могли по составу бороться за титул 07/08 и 08/09 и то по многим позициям были большие вопросы, но в эти периоды был пик у манков.
Ну да, команда 2 раза выходила в финал ЛЧ, раз побеждала, но за титул бороться не могла, бгг.
И это еще до прихода шейхов в Сити, когда титул делили МЮ и Челси.
В 00ые у Ливерпуля был добротный состав.
Любимое занятие скаузеров прибедняться и делать вид, что они не лажали 30 лет в Англии.
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Бредово, тыкать апл Джеррарду и Каррагеру, потому что почти всю их карьеру Ливерпуль был максимум уровня топ 4, единственные сезоны, когда они могли по составу бороться за титул 07/08 и 08/09 и то по многим позициям были большие вопросы, но в эти периоды был пик у манков.
+5
-5
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