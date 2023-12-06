Каррагер о словах Гвардиолы про 0 титулов в АПЛ: «Наверное, я бы выиграл 1, если бы «Ливерпуль» принадлежал целому государству и обвинялся в 115 нарушениях!»
Джейми Каррагер ответил на высказывание Пепа Гвардиолы об отсутствии титулов.
Главный тренер «Манчестер Сити» атаковал экспертов Sky Sports после их слов про самоуспокоенность команды на фоне трех ничьих подряд – с «Челси» (4:4), «Ливерпулем» (1:1) и «Тоттенхэмом» (3:3).
Во время своего спича он упомянул о том, что Каррагер ни разу не становился чемпионом АПЛ.
«Наверное, я бы выиграл один раз, если бы «Ливерпуль» принадлежал целому государству и обвинялся в 115 нарушениях финансовых правил АПЛ!
На самом деле я хвалил команду Пепа после игры в воскресенье 🤷♂️😂», – написал Каррагер в соцсети.
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Так что Карррагер может винить только себя и своих товарищей.
И это еще до прихода шейхов в Сити, когда титул делили МЮ и Челси.
В 00ые у Ливерпуля был добротный состав.
Любимое занятие скаузеров прибедняться и делать вид, что они не лажали 30 лет в Англии.