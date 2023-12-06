«Зенит» объявил о начале продаж билетов на матчи и абонементов в кредит. Минимальная сумма – 2000 рублей, срок – от 6 до 36 месяцев

Теги Зенит премьер-лига Россия болельщики Газпром Арена (Крестовский) деньги Футбол

Билеты и абонементы на матчи «Зенита» можно купить в кредит.

Минимальная сумма кредита – 2 тысячи рублей. Срок кредита – от 6 до 36 месяцев.

«Для всех, кто хочет на «Зенит»: билет или абонемент в кредит! Сине-бело-голубые спешат рассказать о появлении новой услуги.

Отныне билеты и абонементы на матчи петербургского клуба можно приобрести в кредит. Срок кредитования – от 6 до 36 месяцев, минимальная сумма покупки – 2000 рублей.

Это прекрасная возможность позволить себе лучшее – и посетить бизнес-клубы «Газпром Арены», где вас ждут самые комфортные места на стадионе и рестораны с премиальным обслуживанием, развлекательной программой и автограф-сессиями игроков «Зенита».

Стоимость билетов категории VIP – от 4 500 рублей, VIP абонементы на второй круг сезона-2023/24 – от 43 000 рублей, абонементы категории «Стандарт» на тот же период – от 3 800 рублей», – сообщили в клубе.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!

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42 комментария
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такими темпами где то через годик Зенит и своей коллекторской службой обзаведётся...
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газпром. кредиты гасятся.
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Народное достояние России!Как говорится мечты сбываются !
+41
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За подбитого баклана скидка 10%
+39
-7
+32
Кто-то ведь реально оформит кредит на билеты 🤦🏼‍♂️
+27
-3
+24
Новость фейк.За билеты на матч Зенита не надо платить,их руководство госучреждений раздаёт бесплатно
+30
-6
+24
Ответ .ru
такими темпами где то через годик Зенит и своей коллекторской службой обзаведётся...
А дальше:

Не оплатил - на СВО?🤔
+24
-1
+23
Ресторан с премиальным обслуживанием как аргумент взять кредит на покупку билета на матч - звучит несколько иронично
+18
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Ответ Pasha0403
безумие
Не безумней, чем кредит на новогодние подарки, которые в рекламе на всех каналах крутят.
+19
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+16
Сразу видно, что благосостояние граждан на небывало высоком уровне
+16
-2
+14
Без штампа о регистрации по месту жительства кредиты не выдают вроде бы.
+16
-6
+10
Ответ Стахович
А дальше: Не оплатил - на СВО?🤔
зачем так стразу, город то культурный...
кошмарить задолжавших львёнков можно по классике... отлавливать их по парадным и теплопунктам... а дальше как Шариков котят...
+6
-1
+5
безумие
+7
-3
+4
Ответ Стахович
Новость фейк.За билеты на матч Зенита не надо платить,их руководство госучреждений раздаёт бесплатно
или достаточно заучить пару кричалок и активно поддерживать команду, да ещё покормят
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-2
+4
Ответ .ru
такими темпами где то через годик Зенит и своей коллекторской службой обзаведётся...
Барриос будет по адресам ходить
+4
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+4
Ответ riverman1980
зачем? любой москвич в первом поколении знает что на Зенит билеты дают бесплатно.
это был хитрый маркетинговый ход... только первая доза бесплатно
+4
0
+4
Билеты в долг круглосуточно .С плохой кредитной историей и судимостью. ✓Без поручителей. ✓Без отказов.
+5
-2
+3
Так вроде за газ все (почти) платят. Месячная подписка есть. Попутали что-то.
+8
-5
+3
а не будут брать, отключим газ)
+2
0
+2
Хроники сверхдержавия!
+4
-2
+2
Хорошее начинание. Бывает, что сразу отдать всю сумму за абонемент как-то жаль. А частями и незаметно получится.
+1
0
+1
Ответ Psicho
Барриос будет по адресам ходить
или Алип...
+1
0
+1
Ответ .ru
такими темпами где то через годик Зенит и своей коллекторской службой обзаведётся...
зачем? любой москвич в первом поколении знает что на Зенит билеты дают бесплатно.
+1
0
+1
Коротко об уровне жизни в СПб. По себе знаю - живу третий год. Ценники на всё московские, зарплаты кхм... Уральские в лучшем случае.
+1
0
+1
Если учесть, что сейчас всякие сплиты-рассрочки-кредиты тотально на всё от Озонов и Яндекс-маркетов до стоматологии, то шаг логичный. В общем тренде
+1
0
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Возьми кредит, а потом пойдём посмотрим твою квартирку. Много ли за неё дадут?
+1
0
+1
Очередной прорыв/скачок солнцеликого
+2
-1
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Кредит на 2000 рублей. Но загнивает Америка, не перепутайте.
+3
-2
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скоро аргентинской кредитной историей попахивать начнёт....
+7
-6
+1
Под залог квартиры?
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0
Когда начали оправдывать свое народное название.
+1
-1
0
Зубарева недавно рассказывала о росте доходов населения по данным Росстата. Опять методику расчета меняли, или в Санкт-Петербурге особенная экономическкя зона?
+3
-3
0
Дожили
+1
-1
0
Абонемент в рассрочку было бы привлекательной маркетинговой акцией в период незаполнения трибун из-за фан-айди, но в процентный кредит, так себе, отталкивающее.
+2
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0
Ответ Арсений Драгункин
Сразу видно, что благосостояние граждан на небывало высоком уровне
еще бы, только и вижу кроссоверы новые во дворе. откуда 🤷
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