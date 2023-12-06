«Зенит» объявил о начале продаж билетов на матчи и абонементов в кредит. Минимальная сумма – 2000 рублей, срок – от 6 до 36 месяцев

Билеты и абонементы на матчи «Зенита» можно купить в кредит.

Минимальная сумма кредита – 2 тысячи рублей. Срок кредита – от 6 до 36 месяцев.

«Для всех, кто хочет на « »: билет или абонемент в кредит! Сине-бело-голубые спешат рассказать о появлении новой услуги.

Отныне билеты и абонементы на матчи петербургского клуба можно приобрести в кредит. Срок кредитования – от 6 до 36 месяцев, минимальная сумма покупки – 2000 рублей.

Это прекрасная возможность позволить себе лучшее – и посетить бизнес-клубы « », где вас ждут самые комфортные места на стадионе и рестораны с премиальным обслуживанием, развлекательной программой и автограф-сессиями игроков «Зенита».

Стоимость билетов категории VIP – от 4 500 рублей, VIP абонементы на второй круг сезона-2023/24 – от 43 000 рублей, абонементы категории «Стандарт» на тот же период – от 3 800 рублей», – сообщили в клубе.

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!