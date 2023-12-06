Турнир сборных от НХЛ в 2025-м не будет называться Кубком мира – Беттмэн подтвердил

Беттмэн подтвердил, что турнир сборных от НХЛ не будет называться Кубком мира.

Ранее появилась информация о том, что НХЛ приближается к согласованию деталей турнира сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года. В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – , США, и . Сборную России не пригласят на соревнование.

«Мы еще не завершили работу над этим, но мы сосредоточены на этом.

Это был бы предварительный международный турнир формата «лучшие против лучших», цель которого состоит в том, чтобы в 2028 году провести полноценный мира, и это то, над чем мы продолжаем работать», – сказал комиссионер .

Он также выразил желание, чтобы интервал между Олимпийскими игра и Кубком мира в будущем составлял два года. «Это тот цикл, к которому мы стремимся», – заявил Беттмэн.