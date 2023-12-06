Турнир сборных от НХЛ в 2025-м не будет называться Кубком мира – Беттмэн подтвердил

Теги Гэри Беттмэн Сборная Канады по хоккею с шайбой Сборная США по хоккею Сборная Швеции по хоккею Сборная Финляндии по хоккею НХЛ Кубок мира Хоккей

Беттмэн подтвердил, что турнир сборных от НХЛ не будет называться Кубком мира.

Ранее появилась информация о том, что НХЛ приближается к согласованию деталей турнира сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года. В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция. Сборную России не пригласят на соревнование.

«Мы еще не завершили работу над этим, но мы сосредоточены на этом. 

Это был бы предварительный международный турнир формата «лучшие против лучших», цель которого состоит в том, чтобы в 2028 году провести полноценный Кубок мира, и это то, над чем мы продолжаем работать», – сказал комиссионер НХЛ.

Он также выразил желание, чтобы интервал между Олимпийскими игра и Кубком мира в будущем составлял два года. «Это тот цикл, к которому мы стремимся», – заявил Беттмэн. 

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12 комментариев
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Американо-евротур)))
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и из-за этого унылого турнира будут прерывать сезон Нхл?
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Бред
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Ответ Мадина Уйгурова
Трубопатриоты будут оскорблять, а любители хоккея с удовольствием посмотрят на топ составы лучших команд мира
Полностью с вами согласен, тем более это по сути неофициальный турнир
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+1
Ответ IrbIS
ты хоть помнишь когда у вас была медаль ОИ среди сильнейших игроков и когда последний раз ЧМ выигрывали и каким образом?
так уже и турниров со всеми сильнейшими нет 10 лет, а на полутоварищеском км мы дошли до полуфинала, где достойно проиграли Канаде
+1
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+1
Ответ IrbIS
реально такова, что Канада, США, Швеция и Финляндия это 4 сильнейших сборных мира, вряд ли россии или чехии нужно на это обижаться, чехия заканчивается как хоккейная держава, недалеко от нее и Россия, у которой сильнейший центр это 37 летний Малкин... так что все справедливо
не всё так плохо у нас, как вам хотелось бы
+1
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0
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