«Сибирь» уволила Немировски из-за неудовлетворительных результатов. Кривокрасов стал и.о. главного тренера

«Сибирь» объявила об отставке Дэвида Немировски.

«В связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне принято решение прекратить сотрудничество с главным тренером .

Вместе с Дэвидом клуб покидают ассистент главного тренера Евгений Королев, видеотренер-аналитик Макс Маркович и тренер по физической подготовке Дэвид Гутшон», – сообщается на сайте « ».

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кривокрасов.

47-летний Немировски возглавил «Сибирь» в апреле, подписав контракт по схеме «1+1».

На данный момент клуб Фонбет Чемпионата КХЛ занимает восьмое место на Востоке, набрав 41 балл после 40 игр.