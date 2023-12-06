«Сибирь» уволила Немировски из-за неудовлетворительных результатов. Кривокрасов стал и.о. главного тренера
«Сибирь» объявила об отставке Дэвида Немировски.
«В связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне принято решение прекратить сотрудничество с главным тренером Дэвидом Немировски.
Вместе с Дэвидом клуб покидают ассистент главного тренера Евгений Королев, видеотренер-аналитик Макс Маркович и тренер по физической подготовке Дэвид Гутшон», – сообщается на сайте «Сибири».
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кривокрасов.
47-летний Немировски возглавил «Сибирь» в апреле, подписав контракт по схеме «1+1».
На данный момент клуб Фонбет Чемпионата КХЛ занимает восьмое место на Востоке, набрав 41 балл после 40 игр.
Я так понимаю, рук-во Сибири ожидало видеть клуб в лидерах Востоке, а не в борьбе за ПО.
Всё-таки не просто так в лиге есть богатые клубы и бедные. Нынче взять и просто так потратить на хоккей лишний миллиард мало кто может себе позволить.
Если уж кого исключать из КХЛ надо всматриваться в липовые клубы обитающие рядом с Москвой ))
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В лидерах Востока??? ахахахахах)))) с таким убогим составом??? Там, похоже, рук-во Сибири вообще неадекватно воспринимает текущую реальность.
Прошлогодний состав был на несколько голов выше нынешнего, а занял только 6-е место на Востоке.
У Амура неплохие шансы появились на плей офф.