«Сибирь» уволила Немировски из-за неудовлетворительных результатов. Кривокрасов стал и.о. главного тренера

Теги Сибирь Дэвид Немировски Евгений Королев Сергей Кривокрасов отставки КХЛ Хоккей

«Сибирь» объявила об отставке Дэвида Немировски.

«В связи с неудовлетворительными результатами команды в текущем сезоне принято решение прекратить сотрудничество с главным тренером Дэвидом Немировски.

Вместе с Дэвидом клуб покидают ассистент главного тренера Евгений Королев, видеотренер-аналитик Макс Маркович и тренер по физической подготовке Дэвид Гутшон», – сообщается на сайте «Сибири».

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кривокрасов.

47-летний Немировски возглавил «Сибирь» в апреле, подписав контракт по схеме «1+1».

На данный момент клуб Фонбет Чемпионата КХЛ занимает восьмое место на Востоке, набрав 41 балл после 40 игр.

Материалы по теме

29 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ещё надо Фастовского и всех, кто там в мафии
+9
-2
+7
А чё так? В ПО же попадают пока. План выполняется. Неужели там были цели выйти в лидеры Востока? ))
+8
-2
+6
Ответ ivan555navi
Вот интересно, спортивные состязания по определению предполагают победителя и побеждённого. То есть, если Сибирь будет выигрывать, то нужно снимать тренеров которых она будет побеждать? Замкнутый круг получается.
Ну должна быть связь в виде изначального ожидаемого результата, условный Ак Барс и Барыс сразу ставят для себя разные цели, и то положение в таблице где тренеру Ак Барса будет грозить увольнение, не представляет никакой угрозы тренеру Барыса.
Я так понимаю, рук-во Сибири ожидало видеть клуб в лидерах Востоке, а не в борьбе за ПО.
+7
-1
+6
Ответ Александр Невский
Бюджет потолка у всех клубов одинаковый так что у всех условия одинаковые . В Сибири бюджет 900 миллонов рублей как у всех команд .
В этом и проблема, что для каких-то клубов бюджет в 900 миллионов смешной, при желании они могли быть отсыпать эти деньги одной тройке игроков, а для других недостижимая цель. Давайте не будем прикидываться, всё-таки когда у клуба есть в спонсорах кто-то из нефти или газа, суммы меняются на порядки. Этот потолок лишь средство, чтобы все игроки лиги не оказались в 3 городах страны - Питере, Москве и Казани ))
+4
0
+4
Ответ Александр Невский
Столько лет Новосибирской команде а толку ни какого , почему Авангард каждый год показывает чемпионский характер и игру , даже когда арена рухнула Авангард выиграл чемпионат и сейчас лидер КХЛ . Может закрыть Сибирь .
Ну вот если Газпром так же раскошелится и на Сибирь, думаю, там тоже будут такие результаты ))
Всё-таки не просто так в лиге есть богатые клубы и бедные. Нынче взять и просто так потратить на хоккей лишний миллиард мало кто может себе позволить.
+4
0
+4
Ответ Сергей Орлов
Увольнять нужно профнепригодного Фастовского, гендира, проталкивающего своих сыночков в состав, да и вообще было бы неплохо исключить "Сибирь" из КХЛ.
Сибирь точно должны быть в КХЛ, представляет третий по населению город страны + есть новая арена + команда очень самобытная, узнаваемая.
Если уж кого исключать из КХЛ надо всматриваться в липовые клубы обитающие рядом с Москвой ))
+6
-3
+3
Ответ guizzy
Ну должна быть связь в виде изначального ожидаемого результата, условный Ак Барс и Барыс сразу ставят для себя разные цели, и то положение в таблице где тренеру Ак Барса будет грозить увольнение, не представляет никакой угрозы тренеру Барыса. Я так понимаю, рук-во Сибири ожидало видеть клуб в лидерах Востоке, а не в борьбе за ПО.
Я так понимаю, рук-во Сибири ожидало видеть клуб в лидерах Востоке, а не в борьбе за ПО.
--------------------------------------------------
В лидерах Востока??? ахахахахах)))) с таким убогим составом??? Там, похоже, рук-во Сибири вообще неадекватно воспринимает текущую реальность.
Прошлогодний состав был на несколько голов выше нынешнего, а занял только 6-е место на Востоке.
+3
0
+3
Ну вот и славненько
+6
-3
+3
Назаров без работы.
+2
-1
+1
Ответ Евгений Мешков
Да за что Фастовского?)) чувак больше десятка тренеров пережил уже, ясно понятно, что дело не в нем))))
Ну так как раз дело в нём, раз тренера меняются, а результат нет. Посмотри на результаты Сибири за последние года. Посмотри на подписания Сибири, на трансферы. Его давно гнать надо, у Новосибирска должна быть сильная команда, приятная команда.
+1
0
+1
Скабелка потирает ручки
+2
-1
+1
спасет ли это клуб?
+1
0
+1
Давно пора. Всё к этому шло.
+1
0
+1
Ответ Эд..19
А чё так? В ПО же попадают пока. План выполняется. Неужели там были цели выйти в лидеры Востока? ))
там же были амбиции стать новым Торпедо)
0
0
0
Там нет больше братьев Климовичей? Могли бы ещё усилить команду. По составу то Сибирь должна выигрывать Восток, а не бороться за место в восьмёрке).
У Амура неплохие шансы появились на плей офф.
+1
-1
0
Ответ Мандалай
Я так понимаю, рук-во Сибири ожидало видеть клуб в лидерах Востоке, а не в борьбе за ПО. -------------------------------------------------- В лидерах Востока??? ахахахахах)))) с таким убогим составом??? Там, похоже, рук-во Сибири вообще неадекватно воспринимает текущую реальность. Прошлогодний состав был на несколько голов выше нынешнего, а занял только 6-е место на Востоке.
Я с тобой согласен, по составу, со стороны выглядит так, что нахождение Сибири в топ-8 Востока вполне неплохой результат. Они рядом с Трактором или Авто, у которых вроде как даже бюджеты +- в 2 раза больше Новосибирска. С другой стороны есть Лада, например, от которой вообще на старте сезона мало кто ждал борьбы за плей-офф, а они выглядят куда увереннее. В общем, наверное, рук-во Сибири ожидало от Немировски, но не сказать, что обоснованно.
0
0
0
Поздравления болелам Сибири
+4
-4
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий