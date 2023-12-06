Андрей Канчельскис: «Кто считает Россию нефутбольной страной? Слуцкий? Потому что он в футбол не играл. Ему надо дальше лазить по деревьям и кошек ловить»
Андрей Канчельскис считает Россию футбольной страной.
«Считаю ли я Россию футбольной страной? Мне интересно, а кто считает наоборот? Слуцкий? Потому что он в футбол не играл. Он видел футбол по телевизору или в Playstation играл.
Если мы нефутбольная страна, зачем нам тогда чемпионат России? Занимались бы другими видами спорта тогда. Как говорил сам Слуцкий, он лазил по деревьям и ловил кошек. Ему надо дальше лазить по деревьям и кошек ловить. Вот и все.
Ему за счастье повезло, что он работал в ЦСКА и в сборной России. Неэтично считать Россию нефутбольной страной. Нефутбольные люди были, есть и ими останутся.
Я говорю то, что есть: если оно белое, значит, белое. Я не собираюсь переобуваться, как это делают многие у нас – футболисты и журналисты. Говорю то, что вижу.
Переобуваться – не мое. У нас многие игроки, начиная с 90-х, быстро переобуваются. Надо отвечать за свои слова, если сказал что-то», – заявил бывший футболист сборной России.
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Канчельскис: а Слуцкий в футбол не играл!
Напишите, пожалуйста.
А если ещё и доводы будут, то вообще супер)
Просто я не считаю нас футбольной страной.
И футбол у нас социальная нагрузка. Поэтому и есть чемпионат России.
Если это значит, что в стране много кто играет и смотрит футбол, то да, Россия - футбольная страна;
А если подразумевается что в стране были есть и будут много игроков мирового класса, выращенные во внутренних академиях то нет!
Какая страна футбольная, а какая нет..
Какой город футбольная столица России..
Что популярнее, футбол или хоккей..
Кто тупее, дзюба или соболев..
Вроде взрослые дяди..
Но, по правде сказать, даже с подключенным СССР большого количества таких игроков сложно назвать.
еще и 61 лайк.. перепись, получается
ох уж это молчаливое меньшинство!(
Открою страшную тайну - везде в мире есть чем заняться помимо футбола, но в Англии, например, на говнокоманду из пятой лиги ходит по 2-3 тысячи. В Польше ходят по 10-20 тысяч, про Германию вы сами уже сказали.
И ваш аргумент что следят за чемпионатом - это полная глупость, я как раз привел цифры что не следят. 500 тысяч подписок это даже не смешно, это ужас и катастрофа
Они же что-то заладили про футбольность страны.
На мнение имеет право любой, вне зависимости от успехов в футболе, что это вообще за "имеет 100%", а я на сколько %, а вы? А Слуцкий? Да и претензия в другом. Все эти Мостовые, Канчельскисы только язвят в отношении Слуцкого, что он не футболист и ничего не понимает, но в футболе он уже все и всем доказал. По крайней мере на уровне России. Видел и сталкивался за карьеру с таким, что Мостовым, возможно, и не видно из студий Матч ТВ. Так что тоже "имеет право на свое мнение 100%", если успехи для мнения настолько важны.
Бубнов намного раньше говорил, что "Слуцкий никогда в жизни по мячу не бил".
Бразилия, Аргентина, уругвай?
Англия, германия, франция, италия, испания, голландия, португалия, бельгия?
Ну как бы и все
Вообще, тяжело считать страну футбольной, с учётом того, что из-за климата на большей части её территории в этот самый футбол можно играть крайне непродолжительное время.
Он не только дебил, но и нехороший человек.
"ассоциируется больше с оголтелым агрессивным быдлом и околофутбольщиками. футбольный стадион последнее место в которое хотелось бы пойти с семьёй."
"государство никак не стимулирует развитие этого спорта"
Ваши данные лет на 20 устарели. Раньше было так. Сейчас нет.