Андрей Канчельскис: «Кто считает Россию нефутбольной страной? Слуцкий? Потому что он в футбол не играл. Ему надо дальше лазить по деревьям и кошек ловить»

Теги ЦСКА Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Сборная России по футболу Андрей Канчельскис Футбол

Андрей Канчельскис считает Россию футбольной страной.

«Считаю ли я Россию футбольной страной? Мне интересно, а кто считает наоборот? Слуцкий? Потому что он в футбол не играл. Он видел футбол по телевизору или в Playstation играл. 

Если мы нефутбольная страна, зачем нам тогда чемпионат России? Занимались бы другими видами спорта тогда. Как говорил сам Слуцкий, он лазил по деревьям и ловил кошек. Ему надо дальше лазить по деревьям и кошек ловить. Вот и все.

Ему за счастье повезло, что он работал в ЦСКА и в сборной России. Неэтично считать Россию нефутбольной страной. Нефутбольные люди были, есть и ими останутся.

Я говорю то, что есть: если оно белое, значит, белое. Я не собираюсь переобуваться, как это делают многие у нас – футболисты и журналисты. Говорю то, что вижу.

Переобуваться – не мое. У нас многие игроки, начиная с 90-х, быстро переобуваются. Надо отвечать за свои слова, если сказал что-то», – заявил бывший футболист сборной России.

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94 комментария
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Лучше кошек с дерева снимать как Слуцкий, чем белочек ловить как Канчельскис
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У Слуцкого достижений как тренера больше,чем у всех этих псевдо экспертов, которые только рассказывать умеют,а на деле ничего не делают.
+105
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Ответ EnzoAmatera
У Слуцкого достижений как тренера больше,чем у всех этих псевдо экспертов, которые только рассказывать умеют,а на деле ничего не делают.
Это Андрей то ничего не умеет? В Манчестере за красивые глазки в состав не поставят.Мы все разные , но то что он был отличным футболистом это факт , имеет право на свое мнение 100%.
+77
-21
+56
Мостовой: только не списывай точь-в-точь
Канчельскис: а Слуцкий в футбол не играл!
+51
-2
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Пошла зараза,Мостовой нулевой пациент)
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В свое время Слуцкий в интервью Савину подробно разъяснил это, приведя пример, что при наборе в футбольную школу в Арнеме (население - около 150 тыс. чел) пришло детей больше, чем в Волгограде (более 1 млн. чел). Про крупные города типа Амстердама, Эйндховена и Роттердама и говорить не приходится. А еще Леонид неоднократно рассказывал, как ему вставляли палки в колеса местные чиновники, когда он строил в Волгограде свою Бомбонеру. В России много мест, где искренне любят футбол и свои клубы - Ростов, Краснодар, Воронеж, Самара и др. Но в масштабах всей страны футбол не является значимым социальным явлением (каким он является во многих странах Европы и Латинской Америки). Для многих регионов РФ свой клуб - это дополнительная бюджетная нагрузка с минимальным выхлопом. Достаточно взглянуть, сколько клубов за последние 30 лет прекратили свое существование. На несколько лиг наберется
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+19
Ребят, кто-то тут считает нас футбольной страной?
Напишите, пожалуйста.
А если ещё и доводы будут, то вообще супер)
Просто я не считаю нас футбольной страной.
И футбол у нас социальная нагрузка. Поэтому и есть чемпионат России.
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Ответ Сибирский литовец
Комментарий скрыт
Слуцкий на этот евро вывел после проваленного отбора Капелло, он тоже наверное не футбольный человек
+11
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А что включает этот термин - футбольная страна? Из-за чего спор?
Если это значит, что в стране много кто играет и смотрит футбол, то да, Россия - футбольная страна;
А если подразумевается что в стране были есть и будут много игроков мирового класса, выращенные во внутренних академиях то нет!
+6
0
+6
Ответ Сергей Мартьянов
Это Андрей то ничего не умеет? В Манчестере за красивые глазки в состав не поставят.Мы все разные , но то что он был отличным футболистом это факт , имеет право на свое мнение 100%.
Написано про тренерскую работу, причем тут его игра за Юнайтед?
+7
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+6
Лёня - это ещё не самый худший вариант, вот когда про футбол начнут рассказывать и тренировать медиалиговцы, вот это будут вилы
+4
0
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Слуцкий сказал это 7 лет назад. Что вдруг Канчельскис только сейчас так возбудился?
+5
-1
+4
Я считаю определение "футбольная страна" абстрактное. В России многие люди играют в футбол и интересуются футболом и это ли не показатель футбольной страны. А вот уровень профессионального футбола хромает, и всё это не без вины футбольных функционеров.
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Зло, но хорошо. Про кошек, конечно, лишнее.
+4
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+3
Относительно недавно Слуцкий считался перспективным тренером, выигрывал титулы и был востребован. А сейчас он ведёт непонятное шоу, от футбола отвалился и порой говорит невнятные вещи. Действительно, что от любви до ненависти - один шаг. Я к Слуцкому отношусь нормально, мне он ничего плохого не сделал. Но как на него периодически не очень хорошо реагируют те, с которыми он хорошо знаком и возможно, раньше дружил...
+3
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+2
Самое интересное, что Слуцкий играл в футбол, но из-за травмы рано закончил карьеру. Но куда Канчельскису об этом знать, они же с Мостовым на пару курят одну и ту же дурь.
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Ответ VolarMorgulis
Слуцкий действительно тренер очень средний. И его работа это показала. В ЦСКА того времени, с таким составом, побеждал бы любой. Канчельскис правдоруб. Да, специфический, но за слова отвечает, не переобувается. Ну а уж то, что Андрей в футболе добился почти всего, так это факт
Чушь не нужно писать. Были времена когда у Слуцкого в заявке на матч было всего три запасных, из которых один вратарь. Тем не менее всегда команда была при медалях
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Ответ Меган Лайф
А, что их штук сто должно быть? Ну серьезно Бразилия, Аргентина, уругвай? Англия, германия, франция, италия, испания, голландия, португалия, бельгия? Ну как бы и все
Бельгия каким тут боком?У них достижений не больше чем у России.
+2
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Ответ Сергей Мартьянов
Это Андрей то ничего не умеет? В Манчестере за красивые глазки в состав не поставят.Мы все разные , но то что он был отличным футболистом это факт , имеет право на свое мнение 100%.
Было у отца три сына, двое умных, а третий футболист (Канчела, Мост и т.д.)
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+2
Ответ Байкалыч
Комментарий скрыт
Как же тут все запущенно, мда уж
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Только и меряются,
Какая страна футбольная, а какая нет..
Какой город футбольная столица России..
Что популярнее, футбол или хоккей..
Кто тупее, дзюба или соболев..

Вроде взрослые дяди..
+3
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+2
Ответ Pok_Toholo
Чушь не нужно писать. Были времена когда у Слуцкого в заявке на матч было всего три запасных, из которых один вратарь. Тем не менее всегда команда была при медалях
Зенит и Семака постоянно членососят за то, что в чемпионате постоянно побеждают, а потом в еврокубках сливают (сливали). Про 4 подряд 4 места в группе ЛЧ ЦСКА при Слуцком (тоже при победах в РПЛ) - как-то не принято вспоминать.
+1
0
+1
Ответ Сибирский литовец
Комментарий скрыт
Ну это во времена уже зенита были 3 чемпионства ! А ещё качественная работа в крыльях и ФК Москве ! Слуцкий очень сильный тренер , один из сильнейших российских!
+2
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+1
Ответ VolarMorgulis
Слуцкий действительно тренер очень средний. И его работа это показала. В ЦСКА того времени, с таким составом, побеждал бы любой. Канчельскис правдоруб. Да, специфический, но за слова отвечает, не переобувается. Ну а уж то, что Андрей в футболе добился почти всего, так это факт
Ну да , ну да, Газпрому это скажи ! Зенит тогда был топ клубом и задачами соответственно, и в это время Слуцкий трижды привел ЦСКА к чемпионству, не один , даже не два, а целых три!
+2
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Ответ Tigran Shuts
Слуцкий на этот евро вывел после проваленного отбора Капелло, он тоже наверное не футбольный человек
и что? Ярцев тоже выводил - что в этом выдающегося? Ярцев же не стал именоваться тренером после этого
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По работе посчастливилось пообщаться с Андреем Антанасовичем. Он был под шафе, мы много говорили о футболе. Ни капли высокомерия, спокойно и с интересом рассказывал истории, отвечал на вопросы. Единственное, как мне показалось, у него то ли ревность какая-то к нашим футболистам, то ли ощущение, что он незаслуженно обделён вниманием. Он мне действительно около получаса доказывал, что Аршавин слабый игрок, даже когда тот выдавал хороший сезон в Арсенале. Про английскую карьеру Павлюченко, Билялетдинова я ещё могу согласиться, но он их не воспринимал как футболистов даже на уровне российского футбола. Прошёлся по всем нашим игрокам. Но, опять таки, впечатления остались только положительные.
+1
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Ответ Петр Кифоренко
А ты подключи СССР и более чем футбольная страна будет)
Речь о России, причем тут СССР?
Но, по правде сказать, даже с подключенным СССР большого количества таких игроков сложно назвать.
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Ответ pit4er
Мостовой: только не списывай точь-в-точь Канчельскис: а Слуцкий в футбол не играл!
Бубнов: Саша, я это лет за 10 до тебя говорил, шоб ты знал!
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Ответ EnzoAmatera
У Слуцкого достижений как тренера больше,чем у всех этих псевдо экспертов, которые только рассказывать умеют,а на деле ничего не делают.
А ничего, что Фергюссон Андрея включает в символическую сборную МЮ всех времен? Псевдоэксперты говорите…?
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Ответ EnzoAmatera
У Слуцкого достижений как тренера больше,чем у всех этих псевдо экспертов, которые только рассказывать умеют,а на деле ничего не делают.
Я так понимаю, что Канчельскис шумел в Европе, когда вас и в планах еще не было))
еще и 61 лайк.. перепись, получается
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Ответ Сергей Мартьянов
Это Андрей то ничего не умеет? В Манчестере за красивые глазки в состав не поставят.Мы все разные , но то что он был отличным футболистом это факт , имеет право на свое мнение 100%.
Сейчас уже ставят)
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Ответ Всё знаю
Ребят, кто-то тут считает нас футбольной страной? Напишите, пожалуйста. А если ещё и доводы будут, то вообще супер) Просто я не считаю нас футбольной страной. И футбол у нас социальная нагрузка. Поэтому и есть чемпионат России.
у тебя уже четыре минуса! но никто не написал, почему (

ох уж это молчаливое меньшинство!(
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Ответ вкус крабовых чипсов
А что, должны по 70 тысяч везде собирать как в Германии? Иначе все? У нас огромный выбор чем заняться и куда пойти, кто сказал что футбол у всех должен быть в приоритете? Все таки это не самое интересное и увлекательное занятие. И при всем при этом у нас много кто постоянно играет, следят за чемпионатами, рубятся в фифу. Сборная на неплохом уровне, есть неплохие игроки и лига, и это все учитывая наши особенности, такие как климат и большие расстояния. Так что все у нас нормально, единственное пожалуй что можно сделать это лучше готовить молодых.
почему вы из крайности в крайность кидаетесь? Если не 100 человек, то сразу 70 тысяч?
Открою страшную тайну - везде в мире есть чем заняться помимо футбола, но в Англии, например, на говнокоманду из пятой лиги ходит по 2-3 тысячи. В Польше ходят по 10-20 тысяч, про Германию вы сами уже сказали.
И ваш аргумент что следят за чемпионатом - это полная глупость, я как раз привел цифры что не следят. 500 тысяч подписок это даже не смешно, это ужас и катастрофа
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страна фигурного катания, синхронного плавания и художественной гимнастики. На футбол Бог таланта пожалел. Какие то результаты были только тогда, когда эксплуатировалось наследие и переманенные игроки со всего союза, Канчельскис в том числе. Без этого - сплошное болото
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Ответ Dmitry Orlov
Дай определение, что такое "футбольная страна".
Спроси у Канчельскиса и прочих.
Они же что-то заладили про футбольность страны.
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Ответ Сергей Мартьянов
Это Андрей то ничего не умеет? В Манчестере за красивые глазки в состав не поставят.Мы все разные , но то что он был отличным футболистом это факт , имеет право на свое мнение 100%.
Чемпионства и какие-никакие по меркам росфутбола успехи в еврокубках тоже не за красивые глазки прилетают. Удивительно, да?

На мнение имеет право любой, вне зависимости от успехов в футболе, что это вообще за "имеет 100%", а я на сколько %, а вы? А Слуцкий? Да и претензия в другом. Все эти Мостовые, Канчельскисы только язвят в отношении Слуцкого, что он не футболист и ничего не понимает, но в футболе он уже все и всем доказал. По крайней мере на уровне России. Видел и сталкивался за карьеру с таким, что Мостовым, возможно, и не видно из студий Матч ТВ. Так что тоже "имеет право на свое мнение 100%", если успехи для мнения настолько важны.
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Ответ Zubi
Пошла зараза,Мостовой нулевой пациент)
Не нулевой.
Бубнов намного раньше говорил, что "Слуцкий никогда в жизни по мячу не бил".
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Ответ qiqe
сравним результаты нефутбольной России( достижения в еврокубках, че и чм, рейтинг лиги) с остальными? получается футбольных стран у нас штук 10 из всех получается
А, что их штук сто должно быть? Ну серьезно

Бразилия, Аргентина, уругвай?
Англия, германия, франция, италия, испания, голландия, португалия, бельгия?

Ну как бы и все
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Ответ Байкалыч
Комментарий скрыт
Про Бразилию хороший пример, но глупо отрицать факт, что в России относительно других стран всем наплевать на футбол. Да, все в детстве играли футбол, но смотреть... Я редко встречаю любителей футбола, которые смотрели бы хоть что-то, кроме матчей сборныой. У нас так скажем "подпивасно футбольная страна". Любят только игры национальной команды и всё. А про посещение уже и говорить смешно. Еще до фанайди у нас посещаемость была меньше, чем у МЛС и второй Бундеслиги, при том, что в России города крупные по населению.
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В итоге, нифига не объяснил, почему Слуцкий неправ, а Россия-футбольная страна. Типичный "эксперт".
Вообще, тяжело считать страну футбольной, с учётом того, что из-за климата на большей части её территории в этот самый футбол можно играть крайне непродолжительное время.
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если ты дурачок, это навсегда
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Качеля крепко наехал
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Это Виталий Бородин из РБ Спорт, которого Слуцкий назвал 19-ти летним дебилом, будет каждую неделю названивать Мосту и Канчу и спрашивать что они думают о Слуцком.
Он не только дебил, но и нехороший человек.
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Ответ Всё знаю
Ребят, кто-то тут считает нас футбольной страной? Напишите, пожалуйста. А если ещё и доводы будут, то вообще супер) Просто я не считаю нас футбольной страной. И футбол у нас социальная нагрузка. Поэтому и есть чемпионат России.
типо как в Бразилии у нас должны всей страной ободранный мячь пинать с самых пелёнок?
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Ответ Мишаня Кашников
типо как в Бразилии у нас должны всей страной ободранный мячь пинать с самых пелёнок?
Да, и как Аргентине растить своего Марадону/Месси через поколение.
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Великая футбольная страна за 32 года одно место в топ-4 в Европе и четвертьфинал чемпионата мира. Последняя звезда мирового масштаба Аршавин который закончил с большим футболом почти 10 лет назад, после появлялись добротные игроки, но максимум уровня основы середняка топовых лиг.
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А где и когда Слуцкий говорил , что Россия не футбольная страна ? Фактажно футбол номер один как в мире так и в России ! Возможно Россия не топ сборная по футболу, но середняк уж точно
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Слуцкий действительно тренер очень средний. И его работа это показала. В ЦСКА того времени, с таким составом, побеждал бы любой. Канчельскис правдоруб. Да, специфический, но за слова отвечает, не переобувается. Ну а уж то, что Андрей в футболе добился почти всего, так это факт
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Ответ scorp19
а где ж футбольная ? зимой играть слишком холодно, летом слишком жарко, только ноят ходят. полей нормальных нет, играют на "картофельных", кроме единиц избранных. традиций боления в народе тоже особо нет, ассоциируется больше с оголтелым агрессивным быдлом и околофутбольщиками. футбольный стадион последнее место в которое хотелось бы пойти с семьёй. государство никак не стимулирует развитие этого спорта, только палки в колёса ставит. климат по стране в целом больше благоволит зимним видам спорта. неудивительно что успехов достигаем чаще всего в них, хоккее, биатлоне, фигурке какой-нибудь. о какой футбольной стране вообще говорит Канчельскис
" полей нормальных нет, играют на "картофельных"
"ассоциируется больше с оголтелым агрессивным быдлом и околофутбольщиками. футбольный стадион последнее место в которое хотелось бы пойти с семьёй."
"государство никак не стимулирует развитие этого спорта"

Ваши данные лет на 20 устарели. Раньше было так. Сейчас нет.
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У него какие-то проблемы с обувью? Три раза про переобувание вспомнил))
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