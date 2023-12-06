«Спартак» объявил о подписании 40-летнего Ковальчука. Контракт заключен до конца сезона
Илья Ковальчук стал игроком «Спартака».
Московский клуб официально объявил о заключении контракта с 40-летним форвардом. Соглашение рассчитано до конца сезона.
«Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Гагарина, нападающий Илья Ковальчук продолжит игровую карьеру за московский «Спартак»! Начав хоккейный путь в родной Твери, Илья Ковальчук с 11 лет развивал свой талант в спартаковской школе под руководством легендарного нападающего «Спартака» Юрия Викторовича Борисова. С 1999 по 2001 год Ковальчук провел за московский «Спартак» 100 матчей и набрал 78 (51+27) очков, став чемпионом Высшей лиги и лучшим новичком сезона.
В 2001 году Илья Ковальчук стал первым российским игроком, выбранным под первым номером драфта НХЛ и обрел статус одного из сильнейших игроков мира, выиграв приз лучшему снайперу «Морис Ришар Трофи», дважды войдя в сборные лучших игроков сезона, став финалистом Кубка Стэнли и трехкратным участником Матчей всех звезд, проведя в НХЛ 966 матчей и набрав 904 (454+450) очка. Один из самых титулованных воспитанников «Спартака» последних лет вернулся в родной «Спартак» спустя 22 года великой карьеры, с нападающим подписан контракт до конца сезона. С возвращением в «Спартак», Илья Валерьевич!» – говорится в заявлении «Спартака».
Илья Ковальчук выиграл Кубок Гагарина с «Авангардом» в сезоне-2020/21, после чего пропустил два хоккейных сезона, но не объявлял о завершении карьеры.
На Олимпиаде-2022 в Пекине хоккеист работал генеральным менеджером сборной России.
Ковальчук – воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года.
Голдобина? Порядина? Принса? Цыплакова? Ну не пойдёт же Илюша гриндить в 3-4 звене, там ещё больше двигаться надо. Да и не хотелось бы что бы сели на лавку Филин, Беляев, Пашин, Талалуев и прочие молодые.
У нас Заседа не играет, тупо места нет для него, маринуется в Химике, а тут Мессия возвращается, хотя никто не звал 🤦♂️
Просто бред какой-то
Очень хочется ошибиться, но пока это дичина и подмена по всем статьям
P.S Зарплату выдавать мясомолочной продукцией 😂
Ковальчук=трепло.!!!!!
Или за ТХК из Твери, он там в целом начинал))).
И знаете вот это было бы отличным решением, и хорошим пиар подспорьем .
Дацюк в свои 40 лучший в Автомобилях был и жаль что не поиграл ещё сезон...
Почему не помог Спартаку в 2021 году? Наверное потому что денег не хватило тогда у родного клуба...
Но, знаете, он может будет даже результативен, потому что он будет играть в КХЛ, это всё-таки не НХЛ...
Как бы не сломать и не потерять,что имеешь
Здуй в ска, там таким место...
И вообще, самое большое, на что видимо рассчитывают в тренерском штабе, что это пополнение в первую очередь для укрепления командного духа, чтобы остальные больше верили в себя и в команду и чтобы попадание в 8-ку и участие в первом этапе плей-офф не было пределом данной версии команды.
Раз обвинил, то раскрывай тайну до конца.
А теперь это мутный проект, не понятно для чего.
С ума сошли