«Спартак» объявил о подписании 40-летнего Ковальчука. Контракт заключен до конца сезона

Илья Ковальчук стал игроком «Спартака».

Московский клуб официально объявил о заключении контракта с 40-летним форвардом. Соглашение рассчитано до конца сезона.

«Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Гагарина, нападающий продолжит игровую карьеру за московский «Спартак»! Начав хоккейный путь в родной Твери, Илья Ковальчук с 11 лет развивал свой талант в спартаковской школе под руководством легендарного нападающего «Спартака» Юрия Викторовича Борисова. С 1999 по 2001 год Ковальчук провел за московский «Спартак» 100 матчей и набрал 78 (51+27) очков, став чемпионом Высшей лиги и лучшим новичком сезона.

В 2001 году Илья Ковальчук стал первым российским игроком, выбранным под первым номером драфта НХЛ и обрел статус одного из сильнейших игроков мира, выиграв приз лучшему снайперу «Морис Ришар Трофи», дважды войдя в сборные лучших игроков сезона, став финалистом Кубка Стэнли и трехкратным участником Матчей всех звезд, проведя в НХЛ 966 матчей и набрав 904 (454+450) очка. Один из самых титулованных воспитанников «Спартака» последних лет вернулся в родной «Спартак» спустя 22 года великой карьеры, с нападающим подписан контракт до конца сезона. С возвращением в «Спартак», Илья Валерьевич!» – говорится в заявлении «Спартака».

Илья Ковальчук выиграл Кубок Гагарина с «Авангардом» в сезоне-2020/21, после чего пропустил два хоккейных сезона, но не объявлял о завершении карьеры.

На Олимпиаде-2022 в Пекине хоккеист работал генеральным менеджером сборной России.

Ковальчук – воспитанник « », в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года.