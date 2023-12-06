«Спартак» объявил о подписании 40-летнего Ковальчука. Контракт заключен до конца сезона

Теги Спартак переходы Илья Ковальчук КХЛ Хоккей

Илья Ковальчук стал игроком «Спартака».

Московский клуб официально объявил о заключении контракта с 40-летним форвардом. Соглашение рассчитано до конца сезона.

«Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Гагарина, нападающий Илья Ковальчук продолжит игровую карьеру за московский «Спартак»! Начав хоккейный путь в родной Твери, Илья Ковальчук с 11 лет развивал свой талант в спартаковской школе под руководством легендарного нападающего «Спартака» Юрия Викторовича Борисова. С 1999 по 2001 год Ковальчук провел за московский «Спартак» 100 матчей и набрал 78 (51+27) очков, став чемпионом Высшей лиги и лучшим новичком сезона.

В 2001 году Илья Ковальчук стал первым российским игроком, выбранным под первым номером драфта НХЛ и обрел статус одного из сильнейших игроков мира, выиграв приз лучшему снайперу «Морис Ришар Трофи», дважды войдя в сборные лучших игроков сезона, став финалистом Кубка Стэнли и трехкратным участником Матчей всех звезд, проведя в НХЛ 966 матчей и набрав 904 (454+450) очка. Один из самых титулованных воспитанников «Спартака» последних лет вернулся в родной «Спартак» спустя 22 года великой карьеры, с нападающим подписан контракт до конца сезона. С возвращением в «Спартак», Илья Валерьевич!» – говорится в заявлении «Спартака».

Илья Ковальчук выиграл Кубок Гагарина с «Авангардом» в сезоне-2020/21, после чего пропустил два хоккейных сезона, но не объявлял о завершении карьеры.

На Олимпиаде-2022 в Пекине хоккеист работал генеральным менеджером сборной России.

Ковальчук – воспитанник «Спартака», в составе которого дебютировал на профессиональном уровне в 1999 году и играл до 2001 года.

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44 комментария
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Чьё место займёт 40летний, не игравший два года дед?
Голдобина? Порядина? Принса? Цыплакова? Ну не пойдёт же Илюша гриндить в 3-4 звене, там ещё больше двигаться надо. Да и не хотелось бы что бы сели на лавку Филин, Беляев, Пашин, Талалуев и прочие молодые.
У нас Заседа не играет, тупо места нет для него, маринуется в Химике, а тут Мессия возвращается, хотя никто не звал 🤦‍♂️

Просто бред какой-то

Очень хочется ошибиться, но пока это дичина и подмена по всем статьям

P.S Зарплату выдавать мясомолочной продукцией 😂
+56
-6
+50
Найух, а главное зачем?!
+17
0
+17
Два года не играл... Почему не возвращался в родной клуб когда его дела были не ахти какие? Вспомнил о родном клубе только тогда когда он стал рвать и метать всех подряд? На кой ты нужен Илья? У Спартака НАКОНЕЦ-ТО выдаётся отличнейший сезон, явные лидеры команды всем известны, молодёжь "страхует" в нужные моменты и тут... Ты объявляешься и будешь занимать чьё-то место. Десять матчей, два гола и четыре передачи? Надеюсь, что ошибаюсь...
+16
-1
+15
Абаскаль совсем с ума сошел.
+9
0
+9
Ответ Alexey Catalonsky
Вряд ли 1 или 2 звено, как раз ему в 3-4 + большинство.
Так 3-4 звенья это спешл форсес. Там пахать надо ещё больше, чем в первых двух.
+7
0
+7
Такой фарс. Баблойчук 22 года не играл в Спартаке, только сказал в СКА и Ак Барсе( когда не НХЛ), какой он спартаковец. Это смешно. Спартаковцы, Коля Борщевский, Леха Ткачук, Мишка Иванов, кто по 8-10 лет играли за клуб. А этот, так, собутыльник Жамнова. Бууууууууууууууууууууу.
Ковальчук=трепло.!!!!!
+6
0
+6
Ответ Stolny51
Чьё место займёт 40летний, не игравший два года дед? Голдобина? Порядина? Принса? Цыплакова? Ну не пойдёт же Илюша гриндить в 3-4 звене, там ещё больше двигаться надо. Да и не хотелось бы что бы сели на лавку Филин, Беляев, Пашин, Талалуев и прочие молодые. У нас Заседа не играет, тупо места нет для него, маринуется в Химике, а тут Мессия возвращается, хотя никто не звал 🤦‍♂️ Просто бред какой-то Очень хочется ошибиться, но пока это дичина и подмена по всем статьям P.S Зарплату выдавать мясомолочной продукцией 😂
Вряд ли 1 или 2 звено, как раз ему в 3-4 + большинство.
+6
0
+6
Зря, развалит команду. Странно что Жамнов и Ковалёв это не понимают.
+6
0
+6
Нормально пенс плюхнулся на зарплату. На кофе и сигареты чисто.
+4
0
+4
Там рядом еще один перспективный молодой игрок, Лешка Ковалев, надо присмотреться, дать шанс, я думаю заиграет
+4
0
+4
Ответ Stan Giroux
Там рядом еще один перспективный молодой игрок, Лешка Ковалев, надо присмотреться, дать шанс, я думаю заиграет
ещё жамнова на лёд докучи
+2
0
+2
просто хочет установить рекорд как самый возрастной автор гола в КХЛ, побив достижение Дацюка (42 года +)
+2
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+2
Ответ Evgeny Trifonov
Зря, развалит команду. Странно что Жамнов и Ковалёв это не понимают.
Жамнов и Ковалёв этот вопрос не решают... Это же КХЛ, а не НХЛ
+1
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+1
Ответ Seema
Зачем такие переживания? Илья заканчивает с хоккеем там где и начинал, просто посмотреть на его игру и проводить с почетом. Жамнов и Ковалев разберутся что и как быть с ним. Всем время и места хватит. Сезон длинный и впереди плейофф, где он точно лишним не будет. Дацюк в свои 40 лучший в Автомобилях был и жаль что не поиграл ещё сезон...
Тогда Илюха должен был заявится за фарм Спартака в Вышке)начинал он все таки там, за сам Спартак он так и не сыграл уехал начинать в Атланту.
Или за ТХК из Твери, он там в целом начинал))).
И знаете вот это было бы отличным решением, и хорошим пиар подспорьем .
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Ответ Stolny51
Чьё место займёт 40летний, не игравший два года дед? Голдобина? Порядина? Принса? Цыплакова? Ну не пойдёт же Илюша гриндить в 3-4 звене, там ещё больше двигаться надо. Да и не хотелось бы что бы сели на лавку Филин, Беляев, Пашин, Талалуев и прочие молодые. У нас Заседа не играет, тупо места нет для него, маринуется в Химике, а тут Мессия возвращается, хотя никто не звал 🤦‍♂️ Просто бред какой-то Очень хочется ошибиться, но пока это дичина и подмена по всем статьям P.S Зарплату выдавать мясомолочной продукцией 😂
Зачем такие переживания? Илья заканчивает с хоккеем там где и начинал, просто посмотреть на его игру и проводить с почетом. Жамнов и Ковалев разберутся что и как быть с ним. Всем время и места хватит. Сезон длинный и впереди плейофф, где он точно лишним не будет.
Дацюк в свои 40 лучший в Автомобилях был и жаль что не поиграл ещё сезон...
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Ответ Mifsud's Drugstore
Два года не играл... Почему не возвращался в родной клуб когда его дела были не ахти какие? Вспомнил о родном клубе только тогда когда он стал рвать и метать всех подряд? На кой ты нужен Илья? У Спартака НАКОНЕЦ-ТО выдаётся отличнейший сезон, явные лидеры команды всем известны, молодёжь "страхует" в нужные моменты и тут... Ты объявляешься и будешь занимать чьё-то место. Десять матчей, два гола и четыре передачи? Надеюсь, что ошибаюсь...
Скучно стало и бабло не лишнее тоже.
+1
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В любом случае, будет интересно
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Да лучше вернуть своих родных и заслуженных Дениса Бодрова и Тёму Воронина, больше толка и меньше пафоса!
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Браво! Зачем давать место в составе молодёжи, когда есть такие великие игроки, даже если не играли 2,5 года и которым захотелось ещё поиграться?
Почему не помог Спартаку в 2021 году? Наверное потому что денег не хватило тогда у родного клуба...
Но, знаете, он может будет даже результативен, потому что он будет играть в КХЛ, это всё-таки не НХЛ...
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я увидел новость на главной и реально принял приход Сергея Ковальчука обратно в фксм
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Лучшее - враг хорошего
Как бы не сломать и не потерять,что имеешь
+1
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ох и радужная встреча ждет иуду ))
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это не Горди Хоу точно
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Спартак - лидер конференции, ковальчук заработает, да и легко может сделать там статистику. Якушев решил подарить ему пенсию, у кого то заберут игровое время, получается
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М-да, всегда думал, что он свой воспитанник, а на деле же 2 сезона и всё. Карьера безусловно успешная, но она по сути никак не связана со временем в Спартаке. И возвращаться в таком возрасте в кои-веки сбалансированную команду, в голове как-то не укладывается.
Здуй в ска, там таким место...
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Ответ Mifsud's Drugstore
Два года не играл... Почему не возвращался в родной клуб когда его дела были не ахти какие? Вспомнил о родном клубе только тогда когда он стал рвать и метать всех подряд? На кой ты нужен Илья? У Спартака НАКОНЕЦ-ТО выдаётся отличнейший сезон, явные лидеры команды всем известны, молодёжь "страхует" в нужные моменты и тут... Ты объявляешься и будешь занимать чьё-то место. Десять матчей, два гола и четыре передачи? Надеюсь, что ошибаюсь...
Конечно ошибаетесь. Не будет там ни голов, ни передач.
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Ответ KLUIVERT &#8470;9
Найух, а главное зачем?!
Последний поход за Кубком Стэнли :)
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Ответ Stolny51
Чьё место займёт 40летний, не игравший два года дед? Голдобина? Порядина? Принса? Цыплакова? Ну не пойдёт же Илюша гриндить в 3-4 звене, там ещё больше двигаться надо. Да и не хотелось бы что бы сели на лавку Филин, Беляев, Пашин, Талалуев и прочие молодые. У нас Заседа не играет, тупо места нет для него, маринуется в Химике, а тут Мессия возвращается, хотя никто не звал 🤦‍♂️ Просто бред какой-то Очень хочется ошибиться, но пока это дичина и подмена по всем статьям P.S Зарплату выдавать мясомолочной продукцией 😂
Овёс нынче дорог / Золотой теленок/ - конюшня не потянула..
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Ответ Dragon10
Спартак - лидер конференции, ковальчук заработает, да и легко может сделать там статистику. Якушев решил подарить ему пенсию, у кого то заберут игровое время, получается
сломают все наигранные пятерки из-за него,что он может дать,не понятно
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Ответ Stolny51
Чьё место займёт 40летний, не игравший два года дед? Голдобина? Порядина? Принса? Цыплакова? Ну не пойдёт же Илюша гриндить в 3-4 звене, там ещё больше двигаться надо. Да и не хотелось бы что бы сели на лавку Филин, Беляев, Пашин, Талалуев и прочие молодые. У нас Заседа не играет, тупо места нет для него, маринуется в Химике, а тут Мессия возвращается, хотя никто не звал 🤦‍♂️ Просто бред какой-то Очень хочется ошибиться, но пока это дичина и подмена по всем статьям P.S Зарплату выдавать мясомолочной продукцией 😂
Всё верно, НО при условии, что все ребята в строю и в хорошей форме. Вон выбыл Морозов, и сложный выезд в том числе без него оказался практически провальным на фоне ранее показанных результатов. Его подписали пока что до конца сезона, что он там покажет и где будет играть, очень надеюсь, уже обговорено тренерским штабом и игроком. Более того, его дебют планируется вроде как не раньше домашней игры с Кунь Лунем в самом конце декабря (видимо в том числе как PR-ход).
И вообще, самое большое, на что видимо рассчитывают в тренерском штабе, что это пополнение в первую очередь для укрепления командного духа, чтобы остальные больше верили в себя и в команду и чтобы попадание в 8-ку и участие в первом этапе плей-офф не было пределом данной версии команды.
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Ответ HRYNDEL
Подпишите ещё Борю Александрова если он ещё живой! Позорище вместо того чтобы создавать новую команду , этого пенсионера берут!!! Откаты и распилы рулят чивоужтам!!!
А кто кому откат дал? Ковальчук Жамнову или Жамнов Ковальчуку?
Раз обвинил, то раскрывай тайну до конца.
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Ответ Seema
Зачем такие переживания? Илья заканчивает с хоккеем там где и начинал, просто посмотреть на его игру и проводить с почетом. Жамнов и Ковалев разберутся что и как быть с ним. Всем время и места хватит. Сезон длинный и впереди плейофф, где он точно лишним не будет. Дацюк в свои 40 лучший в Автомобилях был и жаль что не поиграл ещё сезон...
Раньше это всё надо было делать. Уж в 2004 можно было на полгода залететь, но выбрал бабло.

А теперь это мутный проект, не понятно для чего.
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Ответ Stolny51
Чьё место займёт 40летний, не игравший два года дед? Голдобина? Порядина? Принса? Цыплакова? Ну не пойдёт же Илюша гриндить в 3-4 звене, там ещё больше двигаться надо. Да и не хотелось бы что бы сели на лавку Филин, Беляев, Пашин, Талалуев и прочие молодые. У нас Заседа не играет, тупо места нет для него, маринуется в Химике, а тут Мессия возвращается, хотя никто не звал 🤦‍♂️ Просто бред какой-то Очень хочется ошибиться, но пока это дичина и подмена по всем статьям P.S Зарплату выдавать мясомолочной продукцией 😂
Талого уже и обменяли 😔 ну что ты будешь делать, а?
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Ответ Stolny51
Чьё место займёт 40летний, не игравший два года дед? Голдобина? Порядина? Принса? Цыплакова? Ну не пойдёт же Илюша гриндить в 3-4 звене, там ещё больше двигаться надо. Да и не хотелось бы что бы сели на лавку Филин, Беляев, Пашин, Талалуев и прочие молодые. У нас Заседа не играет, тупо места нет для него, маринуется в Химике, а тут Мессия возвращается, хотя никто не звал 🤦‍♂️ Просто бред какой-то Очень хочется ошибиться, но пока это дичина и подмена по всем статьям P.S Зарплату выдавать мясомолочной продукцией 😂
Никто его в первые 2 звенья не засунет, по крайней мере в первое время пока будет форму набирать, а если он её наберёт и хотя бы покажет уровень игры, которая была в Авангарде, то думаю с Принцем будет конкурировать, Принца можно и в 3 звене с Пашиным и Бурмистровым наигрывать, в 4 звене тогда Филя Беляй(Талалуй) и Галимов. Вариантов много
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40 лет…. Там ови не вывозит, а здесь еще старше, зачем. Народ за это не подтянется
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слишком хорошо и быстро, передвигается по льду, красно - белая команда. надо еé тормознуть мешком с пес..ковальчуком.
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Сколько сеток уже продано))?
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Контракт до конца сезона с з/п 15 лямов - больше, чем у Цыплакова и Талалуева! В 3 раза больше Пашина! о_О
С ума сошли
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Подпишите ещё Борю Александрова если он ещё живой! Позорище вместо того чтобы создавать новую команду , этого пенсионера берут!!! Откаты и распилы рулят чивоужтам!!!
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Спартак теперь точно возьмёт КГ .....Ковальчук фартовый....😄
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Перспективный игрок.
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ну все ,после Спартака в Тверь поедет)))
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