Поражение «Ливерпуля», баннер против Ротенберга, российские спортивные федерации отозвали иски из CAS, Ефимова хочет замуж, Гальченюк называл себя русским при задержании и другие новости

1. «Ливерпуль» неожиданно уступил «Тулузе» в матче Лиги Европы, но остался лидером своей группы. «Красные» проиграли впервые за восемь игр, Юрген Клопп признал, что поражение заслуженное, хотя вопросы к судьям у него остались.

«Карабах» проиграл дома «Байеру» и вдобавок потерял Андрея Лунева из-за травмы. Все результаты ЛЕ – здесь.

2. В Лиге конференций «Фиорентина» одолела «Чукарички», остальные результаты – по ссылке.

3. На фанатском секторе СКА вывесили баннер «Система не работает» в матче с «Трактором». Роман Ротенберг назвал это провокацией и даже зарубился с журналистом, спросившим о той самой мифической системе. СКА, к слову, одержал победу в овертайме, хотя снова пропустил в концовке основного времени.

4. Также в КХЛ «Авангард» отгрузил шесть шайб ЦСКА: Буше сделал хет-трик, а его партнеры по звену Ткачев и Спунер – по три передачи. «Спартак» возглавил таблицу Запада, обыграв «Нефтехимик», «Лада» вернулась на первое место на Востоке, победив «Ак Барс» второй раз в сезоне. Все результаты дня – здесь.

5. ФФКР и Союз конькобежцев России отозвали иски из CAS. Позже «Матч ТВ» сообщил, что иски были отозваны всеми российскими спортивными федерациями. Татьяна Тарасова выразила надежду, что федерации «лучше нас с вами знают, что нужно делать», а Светлана Ишмуратова считает, что стоило показать характер: «Сколько можно проглатывать обиды?»

6. Откровение Юлии Ефимовой – пловчиха хочет выйти замуж и ничего не делать: «Положительно отношусь к домохозяйкам».

7. Появилось видео задержания Алекса Гальченюка летом этого года в США: хоккеист белорусского происхождения угрожал полицейским и называл себя русским.

8. НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Миннесоту» (4:1), Артемий Панарин набрал 1+1, продлив результативную серию со старта сезона до 13 игр (подбирается к рекордам клуба и среди россиян в лиге). «Ванкувер» был сильнее «Оттавы» (5:2), Илья Михеев сделал дубль, вернувшийся после травмы Артем Зуб забил. «Тампа» уступила «Чикаго» (3:5), Никита Кучеров забросил 11-ю шайбу в сезоне (делит 2-е место в гонке снайперов), Коннор Бедард набрал 2+2 и возглавил гонку бомбардиров среди новичков. Все результаты дня – здесь.

9. Медведев, Рублев и Алькарас попали в одну группу итогового турнира ATP.

Александр Шевченко победил Карена Хачанова в Меце и впервые вышел в полуфинал турнира ATP.

10. НБА. 54 очка Янниса не спасли «Милуоки» от поражения в матче с «Индианой» и другие результаты.

11. Отец вингера «Ливерпуля» Лиуса Диаса освобожден спустя 12 дней после похищения.

12. FourFourTwo назвал «Ман Сити»-2022/23 лучшей британской командой в истории, а финал ЛЧ-2005 «Ливерпуль» – «Милан» – лучшей игрой в истории турнира.

13. Село Кироваул в Дагестане переименуют в честь Абдулманапа Нурмагомедова, отца Хабиба.

14. Женская сборная России по хоккею проиграла мужской команде U16 со счетом 0:16, по броскам – 4:49.

Цитаты дня

Зидан – Месси: «Я замечал разные вещи на секунду быстрее других игроков, ты – на три. Мало кто еще до получения мяча знает, что будет делать»

Израильский футболист Рами Гершон: «Израиль имеет право на самооборону, не мы начали эту войну. «Маккаби Хайфа» играет не только для болельщиков, но и за страну»

Анчелотти о словах Пике про победы «Реала» в ЛЧ: «Жерар живет в своем мире. Нашу 14-ю ЛЧ запомнят на всю жизнь»

Глава косовско-албанской группировки: «Мы ограбили дома Роналду, Кройффа. Дом семьи Месси я не грабил из уважения к Лео. Я люблю его, и точка»

Мело о словах Мбаппе про южноамериканский футбол: «Придурок, он должен держать язык за зубами. Аргентина выиграла ЧМ, а Месси был признан лучшим в мире»