Отец Диаса освобожден спустя 13 дней после похищения. Он находится с сотрудниками ООН

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия происшествия Сборная Колумбии по футболу Луис Диас Футбол

Армия национального освобождения отпустила отца футболиста «Ливерпуля».

Луис Мануэль Диас и Силенис Маруланда, родители вингера Луиса Диаса, были похищены 28 октября в Гуахире. Мать футболиста была освобождена спустя несколько часов, а отец пробыл с преступниками почти две недели. Сейчас он находится с сотрудниками ООН, передает Marca.

В повстанческой группировке заявляли, что «процесс освобождения» начался еще 3 ноября, но якобы довести дело до конца мешала колумбийская армия, действовавшая в ее районе.

Диас обратился к похитившей его отца Армии национального освобождения: «Освободите его во имя любви и сострадания. Моя семья в отчаянии, мы страдаем»

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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28 комментариев

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Максим Столбов
Ну хорошо, что всё закончилось благополучно и Диас дальше будет рвать за Ливерпуль.
+53
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BZB
Прекрасная новость! Дай Бог всей семье долгих и счастливых лет жизни!
+37
-1
+36
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furiking
Рад за Луиса и его семью, надеюсь все-таки перевезет родителей из Колумбии
+18
-1
+17
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rude.
Ответ Вячеслав Свитюк
Замечательно! Вот у кого сейчас счастье! Но осталась интрига. Кто отпустил? Армия национально освобождения, преступники, повстанческая группировка или армия Колумбии?! Прям рубрика «как стать миллионером»!
При чем представители этих структур вполне могут быть одни и те же люди)
+6
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+6
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Master Slova
Ответ За Валенсию с 1999
а если Бога нет, то кто должен дать?
Златан вроде есть
+5
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Сергей Липатов
Ответ За Валенсию с 1999
а если Бога нет, то кто должен дать?
что значит "если"?
+9
-4
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За Валенсию с 1999
Ответ BZB
Прекрасная новость! Дай Бог всей семье долгих и счастливых лет жизни!
а если Бога нет, то кто должен дать?
+9
-4
+5
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bestttttttofthebest
Чудеса случаются и это хорошо)
+2
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A.Montoya
УРА !
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mancity111
Ответ Сергей Липатов
ну такой пустой и пафосный камент. вот комуто не поъ ну на самом деле на диаса и его семью? реально, ты переживал?м или так, просто написать банальщину ради лайков от таких же странных
Да, действительно кому-то не пофиг.

Цинизм остался в 1990-х, он устарел. Хватит шутить на все темы и постоянно смеяться, настало время для откровенности и искренности. (с)
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Bogdan
Самое печальное, что не будь он отцом известного футболиста, могло бы все быть по-другому.
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Джанлука Нальюка
Надеюсь, Диас сегодня отпразднует и отгрузит тулузе
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Adrenaline Z
я думаю это игра
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Сергей Липатов
Ответ BZB
Прекрасная новость! Дай Бог всей семье долгих и счастливых лет жизни!
ну такой пустой и пафосный камент. вот комуто не поъ ну на самом деле на диаса и его семью? реально, ты переживал?м или так, просто написать банальщину ради лайков от таких же странных
+3
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Вячеслав Свитюк
Замечательно! Вот у кого сейчас счастье!
Но осталась интрига. Кто отпустил? Армия национально освобождения, преступники, повстанческая группировка или армия Колумбии?!
Прям рубрика «как стать миллионером»!
+1
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kokakoka
Отличная новость!
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Danis Papin
Главный вопрос, сколько денег отдали за жизнь и свободу
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Рита Ктинидина
Перевози их срочно в Англию, к себе поближе
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Футбол, хоккей итд
💪👍🤝👏
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sergunok
Кто-то смеется… вот это нонсенс!
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Водяра
Ответ За Валенсию с 1999
а если Бога нет, то кто должен дать?
Рамзан
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3Стибасло1
Ответ mancity111
Да, действительно кому-то не пофиг. Цинизм остался в 1990-х, он устарел. Хватит шутить на все темы и постоянно смеяться, настало время для откровенности и искренности. (с)
Вы перепутали, вместо откровенности и искреннлсти, хотели написать лицемерия)
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За Валенсию с 1999
Ответ furiking
Рад за Луиса и его семью, надеюсь все-таки перевезет родителей из Колумбии
в Венесуэлу или Панаму
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Hi Hi
Ответ За Валенсию с 1999
в Венесуэлу или Панаму
Чего уж там, давай в Палестину или Израиль
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Вячеслав Свитюк
Ответ Вячеслав Свитюк
Замечательно! Вот у кого сейчас счастье! Но осталась интрига. Кто отпустил? Армия национально освобождения, преступники, повстанческая группировка или армия Колумбии?! Прям рубрика «как стать миллионером»!
Еще и сотрудники ООН..
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