Армия национального освобождения отпустила отца футболиста «Ливерпуля».

Луис Мануэль Диас и Силенис Маруланда, родители вингера , были похищены 28 октября в Гуахире. Мать футболиста была освобождена спустя несколько часов, а отец пробыл с преступниками почти две недели. Сейчас он находится с сотрудниками ООН, передает Marca.

В повстанческой группировке заявляли, что «процесс освобождения» начался еще 3 ноября, но якобы довести дело до конца мешала колумбийская армия, действовавшая в ее районе.

Диас обратился к похитившей его отца Армии национального освобождения: «Освободите его во имя любви и сострадания. Моя семья в отчаянии, мы страдаем»

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