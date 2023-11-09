Отец Диаса освобожден спустя 13 дней после похищения. Он находится с сотрудниками ООН
Армия национального освобождения отпустила отца футболиста «Ливерпуля».
Луис Мануэль Диас и Силенис Маруланда, родители вингера Луиса Диаса, были похищены 28 октября в Гуахире. Мать футболиста была освобождена спустя несколько часов, а отец пробыл с преступниками почти две недели. Сейчас он находится с сотрудниками ООН, передает Marca.
В повстанческой группировке заявляли, что «процесс освобождения» начался еще 3 ноября, но якобы довести дело до конца мешала колумбийская армия, действовавшая в ее районе.
Диас обратился к похитившей его отца Армии национального освобождения: «Освободите его во имя любви и сострадания. Моя семья в отчаянии, мы страдаем»
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Цинизм остался в 1990-х, он устарел. Хватит шутить на все темы и постоянно смеяться, настало время для откровенности и искренности. (с)
Но осталась интрига. Кто отпустил? Армия национально освобождения, преступники, повстанческая группировка или армия Колумбии?!
Прям рубрика «как стать миллионером»!