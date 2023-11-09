Лунев получил травму в матче «Карабаха» с «Байером». Голкипер вызван в сборную России на игру с Кубой

Теги Байер бундеслига Германия Лига Европы УЕФА Сборная России по футболу травмы высшая лига Азербайджан Карабах Андрей Лунев Здоровье Футбол

Андрей Лунев получил травму после вызова в сборную России.

У голкипера «Карабаха» возникли проблемы с правой ногой во втором тайме игры с «Байером» в Лиге Европы. На 85-й минуте он был заменен на Луку Гугешашвили.

Лунев – один из четырех вратарей, приглашенных в сборную России перед матчем с Кубой, назначенным на 20 ноября.

Со статистикой 31-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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5 комментариев

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sashka.loker
какая злая ирония, что это случилось именно в матче с Байером
+9
-1
+8
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Ночной кошмар Логинова
Ответ sashka.loker
какая злая ирония, что это случилось именно в матче с Байером
И случилось это вследствие того, что в него влетел игрок Байера
+2
0
+2
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igls54
Вызов на игру с Кубой явился причиной травмы
+3
-3
0
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Dastanation
повод позвать еще 5 киперов на один матч
0
0
0
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