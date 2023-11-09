Лунев получил травму в матче «Карабаха» с «Байером». Голкипер вызван в сборную России на игру с Кубой

Андрей Лунев получил травму после вызова в сборную России.

У голкипера « » возникли проблемы с правой ногой во втором тайме игры с « » в . На 85-й минуте он был заменен на Луку Гугешашвили.

– один из четырех вратарей, приглашенных в сборную России перед матчем с Кубой, назначенным на 20 ноября.

Со статистикой 31-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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