Лунев получил травму в матче «Карабаха» с «Байером». Голкипер вызван в сборную России на игру с Кубой
Андрей Лунев получил травму после вызова в сборную России.
У голкипера «Карабаха» возникли проблемы с правой ногой во втором тайме игры с «Байером» в Лиге Европы. На 85-й минуте он был заменен на Луку Гугешашвили.
Лунев – один из четырех вратарей, приглашенных в сборную России перед матчем с Кубой, назначенным на 20 ноября.
Со статистикой 31-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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