Буше сделал хет-трик в матче с ЦСКА. Форвард «Авангарда» до 2 голов сократил отрыв от Голдобина в гонке снайперов

Теги Авангард ЦСКА видео КХЛ Николай Голдобин Рид Буше Хоккей

Рид Буше забросил три шайбы в матче против ЦСКА.

Нападающий «Авангарда» сделал хет-трик в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Первые две шайбы американский форвард забросил при игре в меньшинстве. Третий гол нападающий забил в третьем периоде игры.

Это 17-я, 18-я и 19-я шайбы Рида Буше в этом сезоне. Он до двух голов сократил от Николая Голдобина из «Спартака», лидирующего в гонке снайперов лиги с 21 шайбой.

3 комментария

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Игорь Климов
Буше и Ткачёв настояшие тащеры команды, лучшая связка в КХЛ!
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Alter Ego
Ну все, теперь премию дадут, зубы сделает
+1
0
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Rio de Janeiro
Буше просто классный спайпер
Ткачёв–феномен
+1
0
+1
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