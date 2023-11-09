Буше сделал хет-трик в матче с ЦСКА. Форвард «Авангарда» до 2 голов сократил отрыв от Голдобина в гонке снайперов
Рид Буше забросил три шайбы в матче против ЦСКА.
Нападающий «Авангарда» сделал хет-трик в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Первые две шайбы американский форвард забросил при игре в меньшинстве. Третий гол нападающий забил в третьем периоде игры.
Это 17-я, 18-я и 19-я шайбы Рида Буше в этом сезоне. Он до двух голов сократил от Николая Голдобина из «Спартака», лидирующего в гонке снайперов лиги с 21 шайбой.
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