Буше сделал хет-трик в матче с ЦСКА. Форвард «Авангарда» до 2 голов сократил отрыв от Голдобина в гонке снайперов

Рид Буше забросил три шайбы в матче против ЦСКА.

Нападающий « » сделал хет-трик в игре Фонбет чемпионата .

Первые две шайбы американский форвард забросил при игре в меньшинстве. Третий гол нападающий забил в третьем периоде игры.

Это 17-я, 18-я и 19-я шайбы в этом сезоне. Он до двух голов сократил от Николая Голдобина из «Спартака», лидирующего в гонке снайперов лиги с 21 шайбой.