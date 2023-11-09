«Мбаппе – придурок, он должен держать язык за зубами. Аргентина выиграла ЧМ, а Месси был признан лучшим в мире». Мело о словах Килиана про южноамериканский футбол

Теги ПСЖ Лионель Месси Фелипе Мело лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Килиан Мбаппе Футбол

Фелипе Мело прокомментировал слова Килиана Мбаппе о южноамериканском футболе.

Весной 2022 года нападающий «ПСЖ» заявил: «В Южной Америке футбол развит не так, как в Европе. Последние ЧМ выигрывали европейцы».

«Мбаппе – придурок. Для меня он придурок. Аргентина забила три гола и выиграла чемпионат мира, а Месси был признан лучшим в мире. Ему [Мбаппе] есть чему поучиться.

Нельзя так говорить о южноамериканском футболе, у которого столько побед на чемпионате мира. Что хочет сказать Мбаппе? Для меня он отличный игрок, который выиграет три или четыре «Золотых мяча», но он должен держать язык за зубами.

Я считаю, что южноамериканский футбол является эталоном. У нас есть игроки, которые умеют играть в футбол и забивать. К счастью, у меня не было возможности сыграть против него. Я не знаю, кому из нас повезло: мне или ему», – сказал полузащитник «Флуминенсе» и экс-игрок сборной Бразилии. 

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113 комментариев

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Александр Жук
Ответ roni20
Только Киллиан выиграл ЧМ в 18-19 лет а Месси его подарили в 34. Кроме Аргентины и Бразилии больше никто не выигрывал ЧМ В южной Америке
Уругвай выигрывал учи историю
+110
-11
+99
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134572784@vkontakte.ru
Тогда почему 90% игроков в сборных из европейских чемпионатов ?
+70
-17
+53
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Men77
Ответ Александр Жук
Уругвай выигрывал учи историю
у них еще урок истории не начался, пока алфавит проходят
+50
-8
+42
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Arthur Jacob
Ответ roni20
Только Киллиан выиграл ЧМ в 18-19 лет а Месси его подарили в 34. Кроме Аргентины и Бразилии больше никто не выигрывал ЧМ В южной Америке
Европа - 12 ЧМ
Южная Америка - 10 ЧМ

Европа - 55 стран
Южная Америка - 10 стран
+28
-5
+23
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Йохан Чпохан
Ответ 134572784@vkontakte.ru
Тогда почему 90% игроков в сборных из европейских чемпионатов ?
а в европейских чемпионатах 50-70% латиносов.
+33
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+22
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Men77
Ответ Виталий Ан
Только полный идиот не поймет что это правда( что Килиан сказал). Южно Американские футболисты техничней и может более одареннее, но все кто больше и лучше играют в Европе. Чемпионаты и кубки на несколько классов выше в Европе. Уровень, соревнования, класс, все чего не коснись лучше. На старость лет игроки переходят в те чемпионаты и имеют успех( сбитые летчики или завершающие карьеру). Это ведь о многом говорит. Техника зачастую была лучше у ЮА, но в совокупности на порядок хуже во всем другом. И только игроки которые приходят в Европу, учатся и становятся лучшими. Нет лучшего соревнования, чем ЛЧ, а потом АПЛ. Что бы кто не говорил. Именно эти соревнования с самым качественным футболом.
причем тут чемпионаты? Мбаппе говорил про сборные. Если следовать твоей логике, тогда Мбаппе тем более неправ, потому что почти все игроки аргентины и бразилии играют в Европе.
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Roman
Чего так порвался то, Мело?
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rwren23
Ответ 134572784@vkontakte.ru
Тогда почему 90% игроков в сборных из европейских чемпионатов ?
Бабки, в плане эмоций и страсти Южная Америка на другой планете.
+15
-4
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Виталий Ан
Только полный идиот не поймет что это правда( что Килиан сказал). Южно Американские футболисты техничней и может более одареннее, но все кто больше и лучше играют в Европе. Чемпионаты и кубки на несколько классов выше в Европе. Уровень, соревнования, класс, все чего не коснись лучше. На старость лет игроки переходят в те чемпионаты и имеют успех( сбитые летчики или завершающие карьеру). Это ведь о многом говорит. Техника зачастую была лучше у ЮА, но в совокупности на порядок хуже во всем другом. И только игроки которые приходят в Европу, учатся и становятся лучшими. Нет лучшего соревнования, чем ЛЧ, а потом АПЛ. Что бы кто не говорил. Именно эти соревнования с самым качественным футболом.
+29
-18
+11
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Caterina
Ответ 134572784@vkontakte.ru
Тогда почему 90% игроков в сборных из европейских чемпионатов ?
Понятно что европейские клубы богаче, и могут скупать лучших южноамериканских игроков. Но речь-то о сборных.
И эта чушь в топе комментов 🤦🏻‍♂️
+14
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+10
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Men77
Как по португальски " Bobo"? 😁
+11
-2
+9
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О Леон
Месси. Марадона. Пеле - лучшие в истории, латиносы, разве нет?
+14
-5
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Илья Мурашов
Ответ roni20
Только Киллиан выиграл ЧМ в 18-19 лет а Месси его подарили в 34. Кроме Аргентины и Бразилии больше никто не выигрывал ЧМ В южной Америке
Месси выиграл ЛЧ в 19, а Мбаппе в 25 сидит без ЛЧ. И что?
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Йохан Чпохан
всё так, южноамериканцы играют первые роли во многих топ-клубах ЕС.
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-3
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Мощные ягодицы Азара
Ответ roni20
Только Киллиан выиграл ЧМ в 18-19 лет а Месси его подарили в 34. Кроме Аргентины и Бразилии больше никто не выигрывал ЧМ В южной Америке
Жесть конечно. Я бы со стыда на твоем месте сгорел. С такой надменностью писать провоцирующую чушь и так обделаться в плане проверки фактов. Да уж, так опозориться надо уметь, не каждому дано, в этом плане респект конечно.
+8
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Кашшай Чакырович
Ответ 134572784@vkontakte.ru
Тогда почему 90% игроков в сборных из европейских чемпионатов ?
Потому что они лучшие , поэтому они в европейских клубах и на ведущих ролях ! В Европе элементарно даже больше платят ! Посмотреть даже , кто три лучших футболиста в истории футбола это Пеле , Марадона Месси , все южноамриканцы !
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Вальдано
Ответ Alex Rhea
ЧМ-2006 - все четыре полуфиналиста из Европы (весь пьедестал европейский) ЧМ-2010 - три из Европы (весь пьедестал европейский) домашний ЧМ-2014 - два из Европы и позор Бразилии (1 и 3 места пьедестала европейские) ЧМ-2018 - все из Европы (весь пьедестал европейский) ЧМ-2022 - два из Европы и спорной судейство Аргентины (2 и 3 места европейские) Последний раз Бразилия обыгрывала европейскую команду в плей-офф ЧМ в 2002 году в финале немцев. Отрыв Евроы не просто большой, он колоссальный.
А кто пентакампионы и последние чемпионы мира? А кто три самых Великих игрока за всю историю? Кто единственный выигрывал ЧМ 3 раза?. Кто лучший футболист 20-го века?. Кто выигрывал всё?. У кого больше всех ЗМ и ЗБ?. Кто забил 91 гол за год? Кто лучший в мире по г+п?.. Кто единственный бравший МВП ЧМ два раза?.. Сборные и фамилии назовешь сам.. 😄😂🤭
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Йохан Чпохан
Ответ Давай Так
Например.
ты серьёзно? чувак, да ты по ходу вообще ламо ))
вот несколько, с листа:
1) Лаутаро - Интер
2) Альварес - МС
3) Винисиус - Реал
4) Диас - Ливерпуль
5) Родриго - Реал
короче, смотри составы их сборных.
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Arthur Jacob
Ответ Caucentus
В современных южноамериканских футболистах южноамериканская только основа, всё что связано с детско-юношеским (характер, школа и тд.). Профессионально состоялись они уже в Европе.
Яркий пример Альварес из МС да? Или Маккалистер?)
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Dr. J 24
Ответ roni20
Только Киллиан выиграл ЧМ в 18-19 лет а Месси его подарили в 34. Кроме Аргентины и Бразилии больше никто не выигрывал ЧМ В южной Америке
Уругвай выигрывал столько же сколько и Франция и больше Англии.
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Marcus-light
Ответ Александр Жук
Бразилец защищает аргентинца, значит есть за что
Судя по подрыву и его игре за Юве, у Мело проблемы с головой просто.
+8
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Вальдано
Ответ roni20
Только Киллиан выиграл ЧМ в 18-19 лет а Месси его подарили в 34. Кроме Аргентины и Бразилии больше никто не выигрывал ЧМ В южной Америке
Спасибо, что ты напомнил всем о своём "европейском" образовании. Оно явно не выше, чем у камерунца Мбаппе. Сказал бы ты такое в Уругвае - тебя б тоже назвали bobo. Аж два раза. За каждый титул ЧМ.. 😂🤭
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zaebarca
Ответ 134572784@vkontakte.ru
Тогда почему 90% игроков в сборных из европейских чемпионатов ?
Потому что в Европе больше денег. Только поэтому.
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Mike 60
Ответ roni20
Только Киллиан выиграл ЧМ в 18-19 лет а Месси его подарили в 34. Кроме Аргентины и Бразилии больше никто не выигрывал ЧМ В южной Америке
Матчасть учи. Уругвай 2х кратный чемпион.
+3
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Артём Р .
Ответ roni20
Только Киллиан выиграл ЧМ в 18-19 лет а Месси его подарили в 34. Кроме Аргентины и Бразилии больше никто не выигрывал ЧМ В южной Америке
Уругвай
+2
0
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