«Мбаппе – придурок, он должен держать язык за зубами. Аргентина выиграла ЧМ, а Месси был признан лучшим в мире». Мело о словах Килиана про южноамериканский футбол

Фелипе Мело прокомментировал слова Килиана Мбаппе о южноамериканском футболе.

Весной 2022 года нападающий « » заявил: «В Южной Америке футбол развит не так, как в Европе. Последние ЧМ выигрывали европейцы».

«Мбаппе – придурок. Для меня он придурок. Аргентина забила три гола и выиграла чемпионат мира, а был признан лучшим в мире. Ему [ ] есть чему поучиться.

Нельзя так говорить о южноамериканском футболе, у которого столько побед на чемпионате мира. Что хочет сказать Мбаппе? Для меня он отличный игрок, который выиграет три или четыре « », но он должен держать язык за зубами.

Я считаю, что южноамериканский футбол является эталоном. У нас есть игроки, которые умеют играть в футбол и забивать. К счастью, у меня не было возможности сыграть против него. Я не знаю, кому из нас повезло: мне или ему», – сказал полузащитник «Флуминенсе» и экс-игрок сборной Бразилии.

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