«Мбаппе – придурок, он должен держать язык за зубами. Аргентина выиграла ЧМ, а Месси был признан лучшим в мире». Мело о словах Килиана про южноамериканский футбол
Фелипе Мело прокомментировал слова Килиана Мбаппе о южноамериканском футболе.
Весной 2022 года нападающий «ПСЖ» заявил: «В Южной Америке футбол развит не так, как в Европе. Последние ЧМ выигрывали европейцы».
«Мбаппе – придурок. Для меня он придурок. Аргентина забила три гола и выиграла чемпионат мира, а Месси был признан лучшим в мире. Ему [Мбаппе] есть чему поучиться.
Нельзя так говорить о южноамериканском футболе, у которого столько побед на чемпионате мира. Что хочет сказать Мбаппе? Для меня он отличный игрок, который выиграет три или четыре «Золотых мяча», но он должен держать язык за зубами.
Я считаю, что южноамериканский футбол является эталоном. У нас есть игроки, которые умеют играть в футбол и забивать. К счастью, у меня не было возможности сыграть против него. Я не знаю, кому из нас повезло: мне или ему», – сказал полузащитник «Флуминенсе» и экс-игрок сборной Бразилии.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Южная Америка - 10 ЧМ
Европа - 55 стран
Южная Америка - 10 стран
И эта чушь в топе комментов 🤦🏻♂️
вот несколько, с листа:
1) Лаутаро - Интер
2) Альварес - МС
3) Винисиус - Реал
4) Диас - Ливерпуль
5) Родриго - Реал
короче, смотри составы их сборных.