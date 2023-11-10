Кучеров забросил 11-ю шайбу в сезоне НХЛ. Он делит 2-е место в гонке снайперов

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Никита Кучеров забросил 11-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Форвард «Тампы» отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:5). 

В активе россиянина стало 23 (11+12) очка в 14 играх. Он идет 2-м в гонке бомбардиров (пропустил вперед Элиаса Петтерссона из «Ванкувера») и делит 2-е место в гонке снайперов с Броком Босером из «Ванкувера» (11 шайб в 13 играх). 

Лидирует среди голеадоров Остон Мэттьюс из «Торонто» с 13 шайбами в 13 играх. 

Сегодня Никита (25:02 – второе время в сезоне, 5:23 – в большинстве, «0») отметился 4 бросками в створ. Статистика потерь и перехватов – 1:1. 

Кучеров идет на 60+ голов в сезоне НХЛ! Теперь он снайпер?

5 комментариев

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curdboy
Да, Куч, если хочешь в ПО, нужно больше забивать самому, пока партнёры смазывают твои пасы-конфетки)
Прямо сильно больше, я бы сказал...
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ovi1000
Кучу скучно быть просто самым крутым,решил еще стать лучшим снайпером.
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Кино Музыка
Партнеры ужасно подводили сегодня. Мог очков 5 набрать.
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severchanin
Ответ curdboy
Да, Куч, если хочешь в ПО, нужно больше забивать самому, пока партнёры смазывают твои пасы-конфетки) Прямо сильно больше, я бы сказал...
Вася вернется, дела у Тампы лучше пойдут.
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Кино Музыка
Ответ curdboy
Да, Куч, если хочешь в ПО, нужно больше забивать самому, пока партнёры смазывают твои пасы-конфетки) Прямо сильно больше, я бы сказал...
Он уже это понял, похоже.
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