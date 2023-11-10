Кучеров забросил 11-ю шайбу в сезоне НХЛ. Он делит 2-е место в гонке снайперов

Никита Кучеров забросил 11-ю шайбу в сезоне НХЛ.

Форвард « » отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата с « » (3:5).

В активе россиянина стало 23 (11+12) очка в 14 играх. Он идет 2-м в гонке бомбардиров (пропустил вперед Элиаса Петтерссона из «Ванкувера») и делит 2-е место в гонке снайперов с из «Ванкувера» (11 шайб в 13 играх).

Лидирует среди голеадоров из «Торонто» с 13 шайбами в 13 играх.

Сегодня Никита (25:02 – второе время в сезоне, 5:23 – в большинстве, «0») отметился 4 бросками в створ. Статистика потерь и перехватов – 1:1.

Кучеров идет на 60+ голов в сезоне НХЛ! Теперь он снайпер?