Итоговый турнир ATP. Медведев, Рублев и Алькарас попали в одну группу, Джокович и Циципас – в другую
В Турине прошла жеребьевка итогового турнира ATP.
В зеленую группу попали Новак Джокович, Янник Синнер, Стефанос Циципас и Хольгер Руне.
В красной группе сыграют Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Андрей Рублев и Александр Зверев.
Соревнования начнутся в воскресенье, 12 ноября.
Все хорошо играют в зале, никаких грунтовых пасажиров.
Одно удовольствие посмотреть
1) Джокович 2-1, 2-1, 1-0, 3-0, 1-0, 1-0, 1-1 (11-3)
2) Алькарас 1-2, 2-1, 1-2, 0-0, 2-0, 2-0, 1-0 (9-5)
3) Медведев 1-2, 1-2, 2-2, 2-0, 2-0, 4-1, 1-1 (13-8)
4) Синнер 0-1, 2-1, 2-2, 2-0, 1-1, 0-1, 0-1 (7-7)
5) Рублёв 0-3, 0-0, 0-2, 0-2, 0-0, 3-0, 2-0 (5-7)
6) Циципас 0-1, 0-2, 0-2, 1-1, 0-0, 1-0, 0-0 (2-6)
7) Зверев 0-1, 0-2, 1-4, 1-0, 0-3, 0-1, 0-0 (2-11)
8) Руне 1-1, 0-1, 1-1, 1-0, 0-2, 0-0, 0-0 (3-5)
3) открывает третью строчку Медведев, вот он то и является лидером по победам за сезон над топ 8 - аж 13 раз ему удавалось огорчать участников итогового, опередив в этом плане даже Джоковича и он единственный после Джоковича, кому удалось за сезон хотя бы раз обыграть всех участников итогового, в том числе и его самого. Но в тоже время Медведев проиграл аж 8 раз за сезон (второй показатель после Зверева), может и поэтому Медведев не стоит лидером, а находится на третьем месте. Чего ожидать от Медведева на итоговом никто не может сказать даже он сам, если пойдёт игра он способен обыграть всех как в 2020 году, не пойдёт игра, то может повторить прошлогодний и 2019-й результат на итоговом, где он проиграл все три матча.
2) вторым идёт Алькарас, он имеет положительную статистику с 4 участниками итогового и уступает всего двум с минимальной разницей. Как и Джокович с Медведевым, он способен победить всех. Он единственный кому удалось остановить Джоковича на Шлеме, всё же помня победу Алькараса на Уимблдоне. В отличие от Медведева, он не проигрывает много раз за сезон. Победить его удалось только 1, 3, 4 номеру, всём кто ниже он не проигрывал. Всë бы хорошо, но ему мешают травмы и усталость под конец сезона, а также у него недостаточно опыта на итоговом. Так что не известно, как Алькарас выступить на дебютном итоговом. Возможно это шанс для тех кто стоит ниже четвёртого место, отыграть отставание в личных встречах.
1) ну и наконец первую строчку занимает Джокович, который стоит там совершенно заслуженно это и доказывает его статистика с участниками итогового. Он единственный кто не уступает в этом плане никому. С шестью участниками итогового он имеет положительную статистику за сезон, единственный с кем он имеет равную статистику это Руне (1-1). На харде в этом году Джокович вообще имеет статистику 33:1, лишь раз он проиграл Медведеву. Если не произойдёт какого-то чуда, то Джокович должен закрывать сезон очередным победным титулом. И ничто не помешает ему это сделать, как было это в Париже.
пхх))))
P.S. ProLL, иии? Сегодня 11.11?