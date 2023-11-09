Итоговый турнир ATP. Медведев, Рублев и Алькарас попали в одну группу, Джокович и Циципас – в другую

Теги Новак Джокович ATP ATP Finals Александр Зверев Андрей Рублев Даниил Медведев Стефанос Циципас Карлос Алькарас Янник Синнер Хольгер Руне Теннис

В Турине прошла жеребьевка итогового турнира ATP.

В зеленую группу попали Новак Джокович, Янник Синнер, Стефанос Циципас и Хольгер Руне.

В красной группе сыграют Карлос Алькарас, Даниил Медведев, Андрей Рублев и Александр Зверев.

Соревнования начнутся в воскресенье, 12 ноября.

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51 комментарий

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Nikolay Stavrogin
Один из самых конкурентных итоговых на моей памяти за последние лет 10.
Все хорошо играют в зале, никаких грунтовых пасажиров.
Одно удовольствие посмотреть
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N.S.A.8.5
Сравнительная статистика участников итогового турнира за 2023 сезон:
1) Джокович 2-1, 2-1, 1-0, 3-0, 1-0, 1-0, 1-1 (11-3)
2) Алькарас 1-2, 2-1, 1-2, 0-0, 2-0, 2-0, 1-0 (9-5)
3) Медведев 1-2, 1-2, 2-2, 2-0, 2-0, 4-1, 1-1 (13-8)
4) Синнер 0-1, 2-1, 2-2, 2-0, 1-1, 0-1, 0-1 (7-7)
5) Рублёв 0-3, 0-0, 0-2, 0-2, 0-0, 3-0, 2-0 (5-7)
6) Циципас 0-1, 0-2, 0-2, 1-1, 0-0, 1-0, 0-0 (2-6)
7) Зверев 0-1, 0-2, 1-4, 1-0, 0-3, 0-1, 0-0 (2-11)
8) Руне 1-1, 0-1, 1-1, 1-0, 0-2, 0-0, 0-0 (3-5)
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+19
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Istianoff
Ответ Вегетарианец_
Для Новака, получить Синнера и Руне в одной группе - так себе жребий, имхо. Да и Циципас способен попить кровушки. В общем, легко точно не будет.
А Медведев, Рублев, Зверев не способны попить кровушки?))
+17
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+17
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LeNok
Карлос наконец-то сыграет с Андреем.И мне кажется ох намучается с ним испанец,ох намучается
+14
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+13
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Istianoff
Нормальная, рабочая жеребьевка для всех. Явных аутсайдеров, как часто бывает, нет.
+8
-1
+7
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nicckk
Ответ S.Graf
Карась и Синнёр в разных группах - и ожидаемо, и предсказуемо Остальное бантики
Я думаю с Медведевым сейчас ему будет не легче
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Crestbook
Карасито в Париже был совсем плох + шансов на 1 место по итогам года у него 0,1%, нет смысла убиваться. Нашим дорога в полуфинал?
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Istianoff
Ответ Jefri AG
Ожидаемая халява у серба. Слабый и тряпичный Синнер, бездарный клиент Циципас и давно находящийся на спаде Руне - лучше для него и быть не могло.
Думаю при другой жеребьевке ты подставил бы вместо Синнера-Медведев, вместо Циципаса-Рублев, и вместо Руне-Зверева и ничего бы не поменялось)))
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N.S.A.8.5
4) четвёртым идёт Синнер, который имеет одинаковое число побед и поражений за сезон с участниками топ 8 (7:7). Удивительно что он выигрывает у Алькараса, в личном счёте (только Джокович имеет положительную статистику с Алькарасом за сезон). Но ещё удивительнее то что он уступает в счёте последним двум в рейтинге, а именно Звереву и Руне. Возможно он хорошо настраивается против топов, но также не может настроиться на тех кто позади него. И для него есть непреодолимое препятствия это Джокович, но кто знает, может как раз на Итоговом Синнеру наконец-то удатся переломить личный счёт с сербом, ведь не так давно Янник уступал разгромно Медведеву в личке, а теперь имеет равную личную встречу с ним за сезон.
3) открывает третью строчку Медведев, вот он то и является лидером по победам за сезон над топ 8 - аж 13 раз ему удавалось огорчать участников итогового, опередив в этом плане даже Джоковича и он единственный после Джоковича, кому удалось за сезон хотя бы раз обыграть всех участников итогового, в том числе и его самого. Но в тоже время Медведев проиграл аж 8 раз за сезон (второй показатель после Зверева), может и поэтому Медведев не стоит лидером, а находится на третьем месте. Чего ожидать от Медведева на итоговом никто не может сказать даже он сам, если пойдёт игра он способен обыграть всех как в 2020 году, не пойдёт игра, то может повторить прошлогодний и 2019-й результат на итоговом, где он проиграл все три матча.
2) вторым идёт Алькарас, он имеет положительную статистику с 4 участниками итогового и уступает всего двум с минимальной разницей. Как и Джокович с Медведевым, он способен победить всех. Он единственный кому удалось остановить Джоковича на Шлеме, всё же помня победу Алькараса на Уимблдоне. В отличие от Медведева, он не проигрывает много раз за сезон. Победить его удалось только 1, 3, 4 номеру, всём кто ниже он не проигрывал. Всë бы хорошо, но ему мешают травмы и усталость под конец сезона, а также у него недостаточно опыта на итоговом. Так что не известно, как Алькарас выступить на дебютном итоговом. Возможно это шанс для тех кто стоит ниже четвёртого место, отыграть отставание в личных встречах.
1) ну и наконец первую строчку занимает Джокович, который стоит там совершенно заслуженно это и доказывает его статистика с участниками итогового. Он единственный кто не уступает в этом плане никому. С шестью участниками итогового он имеет положительную статистику за сезон, единственный с кем он имеет равную статистику это Руне (1-1). На харде в этом году Джокович вообще имеет статистику 33:1, лишь раз он проиграл Медведеву. Если не произойдёт какого-то чуда, то Джокович должен закрывать сезон очередным победным титулом. И ничто не помешает ему это сделать, как было это в Париже.
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Дима Миронов
Ответ Dym86
Что здесь делает Руне? Уместнее было бы видеть Хуркача
кто виноват что хуркач отдыхал пока Руне феерил на грунте
+3
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Евгений Фабиянчук
Ответ Йенс Мустерманн
Интересная трансляция была, без людей, ведущих, комментариев, просто графика. Из почти 13 минут "жеребьёвке" было уделено 5 и это включая парный турнир. Могли бы просто скриншоты опубликовать в соцсетях.
Йенсыч, где пропадал?
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Мишка Синайский
когда уже игры.. жду с нетерпением кайфового тенниса
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LeNok
Ответ Dym86
У него плохая статистика с Медом и Зверем. С ними оч тяжело играет. С Алькарасом неизвестно, но это есть Алькарас. 0-5 с этими тремя у него в этом году. При том что в той группе всех обыгрывал кроме Джоковича.
Так он в этом году два или 3 раза побеждал Саню,Даня уставший и в том году он его на итоговом закрыл.Карлос есть Карлос,но в зале он пока себя хорошо не зарекомендовал и на мой взгляд игра Дрюни для него как раз оч неудобна
+3
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Вегетарианец_
Для Новака, получить Синнера и Руне в одной группе - так себе жребий, имхо. Да и Циципас способен попить кровушки. В общем, легко точно не будет.
+9
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LeNok
Ответ Dym86
Мда, ну у Рубля и группа.
Шикарнейшая и оч равная.Любой может выйти
+2
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JozY
Ответ Вегетарианец_
Для Новака, получить Синнера и Руне в одной группе - так себе жребий, имхо. Да и Циципас способен попить кровушки. В общем, легко точно не будет.
Очень смешно
+3
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Бен Ротенберг
Ответ Istianoff
Нормальная, рабочая жеребьевка для всех. Явных аутсайдеров, как часто бывает, нет.
Руне, Зверев и Циципас для вас не аутсайдеры? И Алькарас не в форме.
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S.Graf
Ответ nicckk
Я думаю с Медведевым сейчас ему будет не легче
Даню не взяли в "будущее тенниса"
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Dym86
Ответ LeNok
Шикарнейшая и оч равная.Любой может выйти
У него плохая статистика с Медом и Зверем. С ними оч тяжело играет. С Алькарасом неизвестно, но это есть Алькарас. 0-5 с этими тремя у него в этом году. При том что в той группе всех обыгрывал кроме Джоковича.
+1
0
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Buhmichael
Ответ N.S.A.8.5
Сравнительная статистика участников итогового турнира за 2023 сезон: 1) Джокович 2-1, 2-1, 1-0, 3-0, 1-0, 1-0, 1-1 (11-3) 2) Алькарас 1-2, 2-1, 1-2, 0-0, 2-0, 2-0, 1-0 (9-5) 3) Медведев 1-2, 1-2, 2-2, 2-0, 2-0, 4-1, 1-1 (13-8) 4) Синнер 0-1, 2-1, 2-2, 2-0, 1-1, 0-1, 0-1 (7-7) 5) Рублёв 0-3, 0-0, 0-2, 0-2, 0-0, 3-0, 2-0 (5-7) 6) Циципас 0-1, 0-2, 0-2, 1-1, 0-0, 1-0, 0-0 (2-6) 7) Зверев 0-1, 0-2, 1-4, 1-0, 0-3, 0-1, 0-0 (2-11) 8) Руне 1-1, 0-1, 1-1, 1-0, 0-2, 0-0, 0-0 (3-5)
Даже по этим цифрам видно, как же много в этом году играл Медведев))
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LeNok
Если назвать по одному человеку из группы чей проход я вижу самыми ясными-это Джокович и Андрей.Но всё может случиться и усталость накопиться может в любой момент.
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costa0545
Так и думал, что Даня попадёт к Алькарасу, в принципе группа не плохая для него, но посмотрим как он в этот раз с играет)))
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S.Graf
Красная группа - Карась и русские
пхх))))

P.S. ProLL, иии? Сегодня 11.11?
+2
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Евгений Фабиянчук
как обычно - у Новака ад, у РАФЫ полнейшая халява
+9
-8
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Dym86
Ответ LeNok
Так он в этом году два или 3 раза побеждал Саню,Даня уставший и в том году он его на итоговом закрыл.Карлос есть Карлос,но в зале он пока себя хорошо не зарекомендовал и на мой взгляд игра Дрюни для него как раз оч неудобна
А да, Зверя он в этом году бил неоднократно, хотя до травмы Зверева 0-5 было. С Медом тяжело, в прошлом году на максималке чудом выиграл. С Алькарасом неизвестно как будет. Есть шансы из группы выйти
+1
0
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