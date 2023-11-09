Все российские спортивные федерации отозвали из CAS иски на отстранение от международных стартов («Матч ТВ»)

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Все российские спортивные федерации, подавшие в CAS иски на отстранение, отозвали их.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.

«Все федерации, которые подавали иски, отозвали их. Было принято решение договариваться, нежели спорить», – сказал источник.

Ранее стало известно, что Федерация фигурного катания России (ФФКР) и Союз конькобежцев России (СКР) отозвали из Спортивного арбитражного суда (CAS) иск, поданный на решение Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских спортсменов от международных стартов.

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56 комментариев

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Алексей Токарев
Ждём пояснительную бригаду.
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vadned
Ответ MARG-la
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Каких, ёлки, "нехилых вливаний"? Учи матчасть, бро. Только американские телеканалы закупают телеправ у МОК на 3-4 миллиарда долларов за сезон, европейские обычно 1,5-2 миллиарда. Рекламодатели тоже почти все из США. Где ты вообще эти российские вливания видел?
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Demetrio-77
Ответ Алексей Токарев
Ждём пояснительную бригаду.
Новость понятная, а вывод в конце новости странный. Как это - договариваться?

По-моему, пару дней назад была новость, что ОКР подал иск в CAS на ту же тему. Очевидно, что просто объединили все иски в один, нет смысла распылять время и средства, если вердикт будет выносить по одному и тому же делу одна и та же инстанция.
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Ошпаренный
Сейчас депутаты, призывавшие всех слать лесом, начнут вещать о конструктивных диалогах
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Ярик01
Ответ Demetrio-77
Новость понятная, а вывод в конце новости странный. Как это - договариваться? По-моему, пару дней назад была новость, что ОКР подал иск в CAS на ту же тему. Очевидно, что просто объединили все иски в один, нет смысла распылять время и средства, если вердикт будет выносить по одному и тому же делу одна и та же инстанция.
В какой еще один иск, ОКР отдельное и своё правонарушение сделал с включением "новых регионов", к которому федерации совсем никаким боком не относятся
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Самая цитируемая и вообще недура
-пустите нас?
-нет.
-а, ну лан
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fewral
Дан приказ?
+9
-1
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Adeen
Ответ Геннадий Туник
Ну да,одно из косвенных подтверждений версии Соловья.
А что он там говорит? Прости, но обычные, нормальные люди его не смотрят. Я вынужден спрашивать у людей, кто в курсе:(
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Александр Скворцов
Правильно сделали! Что зря время и деньги терять на дорогущих зарубежных адвокатов. Надо сохранять спокойствие, гордость и не суетиться. Надо в ближайшее время начинать тратить время и деньги на внутренние соревнования и ЗОЖ. Причём в первую очередь на ЗОЖ и прочие социальные нужды. Профессиональный спорт имеет больше отношение к политике и политическим понтам. Широким народным массам это в основном до фени. Профессионалы, там где это возможно, пусть сами себе зарабатывают на спорт жизнь.
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Lol Ko
Ответ Паскаль Шимбонда
Тебя, видимо, спросить забыли)
Так и тебя ни о чём спрашивали, но ты влез.
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Хрустальный Гусенок
пока OKП и РусАДА приостановлены, бороться в суде бесполезно
лучше потратить деньги на подкуп альтернативных структур, не находящихся под эгидиумом МОК, чтобы позволить россиянам вернуться,
или сразу создать свою альтернативную реальность с подчиненными, «дружественными» нациями и вассалами?
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Геннадий Туник
Ответ Caerly
Очень интересно такое единодушие. Неужели появился шанс до чего-то договориться?
Ну да,одно из косвенных подтверждений версии Соловья.
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Olga.t
Чем дальше в лес, тем злее партизаны))
А если серьёзно, то совсем непонятно, что происходит. Надеюсь, что в ближайшее время ситуация хоть как-то прояснится, но будет ли она позитивной или наоборот...
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Клирик
А через суд договариваться нельзя? Вобщем ничего не ясно...
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ksn 1979
Ответ Олег Григорьев
Без смерти Запада не договориться, да и судиться бесполезно. Надо побеждать, потом договариваться.
Кого побеждать то?
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Alexander Poljakov
а договариваться будут после слов о смерти запада, или до?
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Sobachkin
Сверху приказали?
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Caerly
Очень интересно такое единодушие. Неужели появился шанс до чего-то договориться?
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Фан Рубина
Ответ Паскаль Шимбонда
Тебя, видимо, спросить забыли)
А зря. Но тут не надо даже меня спрашивать, чтобы понять - попытка достигнуть договорённостей - поощрение таких беспричинных отстранений в будущем.
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Konstantin_ZV
Ответ Заборостроитель
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пока не увижу фотку с Бабаевым - не поверю
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eple
Ответ ksn 1979
Кого побеждать то?
Рептилоидов
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Совковая Лопата
В Басманский суд надо подавать. И сразу срок всем давать и полнейший запрет на владение недвижимостью в россии.
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GibsonFlyingV
Ответ Olga.t
Чем дальше в лес, тем злее партизаны)) А если серьёзно, то совсем непонятно, что происходит. Надеюсь, что в ближайшее время ситуация хоть как-то прояснится, но будет ли она позитивной или наоборот...
А представляете,завтра утром новость - Россия и Украина подписали мирное соглашение,войска отведены, все спортивные федерации допущены к соревнованиям,доллар снова по 60 и по настоянию украинской стороны зенит отправлен в пердив...
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Alexander Poljakov
Ответ Заборостроитель
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хорооош.. конспирологию а студию!))
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