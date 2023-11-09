Все российские спортивные федерации отозвали из CAS иски на отстранение от международных стартов («Матч ТВ»)

Все российские спортивные федерации, подавшие в CAS иски на отстранение, отозвали их.

Об этом сообщает « » со ссылкой на источник.

«Все федерации, которые подавали иски, отозвали их. Было принято решение договариваться, нежели спорить», – сказал источник.

Ранее стало известно, что Федерация фигурного катания России (ФФКР) и Союз конькобежцев России (СКР) отозвали из Спортивного арбитражного суда ( ) иск, поданный на решение Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских спортсменов от международных стартов.