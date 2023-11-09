Все российские спортивные федерации отозвали из CAS иски на отстранение от международных стартов («Матч ТВ»)
Все российские спортивные федерации, подавшие в CAS иски на отстранение, отозвали их.
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник.
«Все федерации, которые подавали иски, отозвали их. Было принято решение договариваться, нежели спорить», – сказал источник.
Ранее стало известно, что Федерация фигурного катания России (ФФКР) и Союз конькобежцев России (СКР) отозвали из Спортивного арбитражного суда (CAS) иск, поданный на решение Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских спортсменов от международных стартов.
По-моему, пару дней назад была новость, что ОКР подал иск в CAS на ту же тему. Очевидно, что просто объединили все иски в один, нет смысла распылять время и средства, если вердикт будет выносить по одному и тому же делу одна и та же инстанция.
-нет.
-а, ну лан
лучше потратить деньги на подкуп альтернативных структур, не находящихся под эгидиумом МОК, чтобы позволить россиянам вернуться,
или сразу создать свою альтернативную реальность с подчиненными, «дружественными» нациями и вассалами?
А если серьёзно, то совсем непонятно, что происходит. Надеюсь, что в ближайшее время ситуация хоть как-то прояснится, но будет ли она позитивной или наоборот...
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