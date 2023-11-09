НБА. «Милуоки» сыграет в гостях с «Индианой», «Орландо» примет «Атланту»
В четверг, 9 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся два матча.
«Милуоки» сыграет в гостях с «Индианой», «Орландо» примет «Атланту».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 ноября, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
- Дата проведения
- 10 ноября, 05.30, «Mexico City Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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