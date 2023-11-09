НБА. «Милуоки» сыграет в гостях с «Индианой», «Орландо» примет «Атланту»

Теги результаты Атланта Индиана Милуоки Орландо НБА Баскетбол

В четверг, 9 ноября, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся два матча.

«Милуоки» сыграет в гостях с «Индианой», «Орландо» примет «Атланту».

НБА

Регулярный чемпионат

Индиана – Милуоки
Дата проведения
10 ноября, 03.00, «Gainbridge Fieldhouse»
Онлайн матча

Орландо – Атланта
Дата проведения
10 ноября, 05.30, «Mexico City Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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1 комментарий

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vzi
Орландо—Атланта: игра в Мехико.

Пора уже НБА создать полноценную франшизу в Мехико. Есть в G-лиге Мехико Капитанес. Пора поднимать в основную Лигу.
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