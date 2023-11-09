«Авангард» победил ЦСКА (6:4), выиграв 5-й матч подряд. У команды Федорова 3 поражения кряду

Теги Авангард ЦСКА Сергей Федоров КХЛ Михаил Кравец Хоккей

«Авангард» выиграл пятый матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Михаила Кравеца обыграла ЦСКА (6:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

«Авангард» продлил победную серию до пяти матчей, обыграв ранее «Торпедо» (3:2), СКА (5:3), «Сочи» (3:2 ОТ) и минское «Динамо» (4:3 Б).

«Авангард» находится на четвертом месте в таблице Восточной конференции, набрав 37 очков в 28 матчах.

ЦСКА проиграл третий матч подряд. Прежде команда тренера Сергея Федорова уступила «Ладе» (3:4) и «Трактору» (0:4).

Московский клуб расположился на пятом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 30 баллов в 28 играх.

ЦСКА – Авангард 4:6 (1:2, 1:3, 2:1)
Дата проведения
9 ноября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
Онлайн матча Видео
0:1 – 14 Шарипзянов (Спунер, Ткачев)
0:2 – 16 Буше (Холодилин)
1:2 – 16 Мамин (Соркин, Окулов)
1:3 – 23 Буше (Шарипзянов)
1:4 – 25 Ткачев (Спунер, Буше)
2:4 – 29 Мамин (Соркин)
2:5 – 32 Спунер (Ткачев, Шулак)
3:5 – 48 Карнаухов (Абрамов, Провольнев)
3:6 – 48 Буше (Спунер, Ткачев)
4:6 – 49 Дитц (Соркин)
Вратари: Федотов 17/23 – Мишуров 37/41.

21 комментарий

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vimir
Авангард и всех Болел с Победой и 100% выездом!
Перво звено монстры, пора и остальным подключаться))
+13
0
+13
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Евгений Чачило
Яркий матч получился, но очки набирает только первое звено, который матч к ряду. Если ничего не изменится, то ничего хорошего не будет. Всех болельщиков с победой.
+9
0
+9
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Krem236
Федоров и команда ещё в отпуске празднуют???? Пора что предпринимать Сергей, отмазки на несистемные ошибки спустя 30 игр, смотрятся смешно!!!! Федотов дно, зачем его ставят вообще??? Не хочет он играть, отпустите лучше!!!
+7
0
+7
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Рита Ктинидина
Не Авангард, а Ткачёв-Буше-Спунер...
+8
-3
+5
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Hola Hola
Не, когда в межсезонье мы отпустили вторую тройку и несколько "дуболомов", и набрали каких-никаких "игровичков", я был даже рад, что отошли от условной схемы 1-2-4-4, и перешли к 1-3-3-3 по звеньям. Но я никак не мог предположить, что в итоге получится 1-4-4-4. За кубком с одной играющей тройкой идти бесперспективно.
+4
0
+4
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Tolkov
Есть непонятки с главным тренером, почти отсутствуют вратари, проигрываем вбрасывания, не забивают три звена. Авангард выигрывает 5 игр подряд. Обыгрывает лидеров.
+4
0
+4
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Саша Константинов
Ответ Rodgeras
Это тренерская победа. Можно сказать Кравец переиграл Фёдорова. Ну и Мишуров, Ткачёв, Буше!
на мой взгляд Мишуров плохой матч провёл все 4 шайбы мог брать
+4
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Огюст
Забить шесть шайб в ворота Цска дорогого стоит и игроки Авангарда сделали это - молодцы !
+3
0
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Марат Адилов
первое звено огонь, второн звено в жестких минусах
+2
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Evgeny Trifonov
2 гола в меньшинстве забить, это сильно конечно. Авангард с победой
+2
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Rodgeras
Ответ Саша Константинов
на мой взгляд Мишуров плохой матч провёл все 4 шайбы мог брать
Пацан играет 4-й матч на выезде. Впервые в карьере. Не сыграл ещё даже 10 полных матчей. Он проседает пока по концентрации в каждом матче к концовке.
Теоретически, да, согласен, мог бы сухарь оформить. Но не сегодня. Будут ещё.
+2
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Евгений Недобитков
спасибо АВАНГАРД
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cry
8 из 8 очков с выезда - отличный подарок сделали на 60 - летие Кравца 12 ноября.
+2
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Геннадий Шлыков
Молодцы
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RANGER55
Ответ Рита Ктинидина
Не Авангард, а Ткачёв-Буше-Спунер...
А они за кого играют по твоему? Придержи свой выcep при себе
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Алексей Тарлыков
11 шайб на выезде армейским клубам отгрузили
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vital55rus
А Мамин в интервью после первого периода сказал без шансов для Авангарда, или это получается он ляпнул и сел в лужу?
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noff73
Немало доставило: стоит Авангарду обыграть ЦСКА - пять отдельных новостей на главной спортса)) не считая, собственно, "ветки" про игры дня КХЛ. У Надежина сегодня новостной флэш-рояль. Прошлая игра Авангарда, как и другие игры других команд внимания почти не удостаиваются. Ну, если это только не СКА)) Интересный хоккей, да.

По матчу: ЦСКА хорошо отбегал первый период, но во втором традиционно провалился. Это уже далеко не первый раз. А дальние скамейки, способность выигрывать борьбу за шайбу, запирать противника в зоне и параллельно меняться по ходу и продолжать давить - то, что и отличало армейцев в прошлом. Сейчас этого нет, плюс - потеря Григоренко, которая серьёзнее влияет на игру, чем это могло казаться, плюс (ну, или, точнее сказать, минус) игра Федотова в воротах... И даже это было бы не так печально, если бы и не всё более устойчивое ощущение, что игроки ЦСКА просто поддавлены накопившейся за годы усталостью, эмоционально выхолощены. Там, где надо сыграть через "не могу", когда всё не идёт - у них не получается, просто нет на это сил. Вот и всё.

Авангард сыграл хорошо, использовал всё, что армейцы сами позволили. И наказал противника, и сам проявил характер. Ткачёв - прекрасен, как и всё их первое звено. Ну, и Шарипзянов, как обычно)
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Василий
Это четвёртая подряд победа Авы в гостях? А как же самолетные ноги?
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Rodgeras
Это тренерская победа. Можно сказать Кравец переиграл Фёдорова.
Ну и Мишуров, Ткачёв, Буше!
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Аристарх Ливанов
Ответ Rodgeras
Пацан играет 4-й матч на выезде. Впервые в карьере. Не сыграл ещё даже 10 полных матчей. Он проседает пока по концентрации в каждом матче к концовке. Теоретически, да, согласен, мог бы сухарь оформить. Но не сегодня. Будут ещё.
Согласен. Не гоните на пацана, дайте опыту поднабраться. Понять и простить.
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