«Авангард» победил ЦСКА (6:4), выиграв 5-й матч подряд. У команды Федорова 3 поражения кряду
«Авангард» выиграл пятый матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Михаила Кравеца обыграла ЦСКА (6:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
«Авангард» продлил победную серию до пяти матчей, обыграв ранее «Торпедо» (3:2), СКА (5:3), «Сочи» (3:2 ОТ) и минское «Динамо» (4:3 Б).
«Авангард» находится на четвертом месте в таблице Восточной конференции, набрав 37 очков в 28 матчах.
ЦСКА проиграл третий матч подряд. Прежде команда тренера Сергея Федорова уступила «Ладе» (3:4) и «Трактору» (0:4).
Московский клуб расположился на пятом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 30 баллов в 28 играх.
- Дата проведения
- 9 ноября, 19.30, «ЦСКА-Арена»
- 0:1 – 14 Шарипзянов (Спунер, Ткачев)
- 0:2 – 16 Буше (Холодилин)
- 1:2 – 16 Мамин (Соркин, Окулов)
- 1:3 – 23 Буше (Шарипзянов)
- 1:4 – 25 Ткачев (Спунер, Буше)
- 2:4 – 29 Мамин (Соркин)
- 2:5 – 32 Спунер (Ткачев, Шулак)
- 3:5 – 48 Карнаухов (Абрамов, Провольнев)
- 3:6 – 48 Буше (Спунер, Ткачев)
- 4:6 – 49 Дитц (Соркин)
Перво звено монстры, пора и остальным подключаться))
Теоретически, да, согласен, мог бы сухарь оформить. Но не сегодня. Будут ещё.
По матчу: ЦСКА хорошо отбегал первый период, но во втором традиционно провалился. Это уже далеко не первый раз. А дальние скамейки, способность выигрывать борьбу за шайбу, запирать противника в зоне и параллельно меняться по ходу и продолжать давить - то, что и отличало армейцев в прошлом. Сейчас этого нет, плюс - потеря Григоренко, которая серьёзнее влияет на игру, чем это могло казаться, плюс (ну, или, точнее сказать, минус) игра Федотова в воротах... И даже это было бы не так печально, если бы и не всё более устойчивое ощущение, что игроки ЦСКА просто поддавлены накопившейся за годы усталостью, эмоционально выхолощены. Там, где надо сыграть через "не могу", когда всё не идёт - у них не получается, просто нет на это сил. Вот и всё.
Авангард сыграл хорошо, использовал всё, что армейцы сами позволили. И наказал противника, и сам проявил характер. Ткачёв - прекрасен, как и всё их первое звено. Ну, и Шарипзянов, как обычно)
Ну и Мишуров, Ткачёв, Буше!