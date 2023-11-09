«Авангард» победил ЦСКА (6:4), выиграв 5-й матч подряд. У команды Федорова 3 поражения кряду

«Авангард» выиграл пятый матч подряд в КХЛ.

Команда тренера обыграла ЦСКА (6:4) в игре Фонбет чемпионата .

« » продлил победную серию до пяти матчей, обыграв ранее «Торпедо» (3:2), СКА (5:3), «Сочи» (3:2 ОТ) и минское «Динамо» (4:3 Б).

«Авангард» находится на четвертом месте в таблице Восточной конференции, набрав 37 очков в 28 матчах.

проиграл третий матч подряд. Прежде команда тренера уступила «Ладе» (3:4) и «Трактору» (0:4).

Московский клуб расположился на пятом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 30 баллов в 28 играх.