Мишустин распорядился переименовать село в Дагестане в честь отца Хабиба

Теги UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Абдулманап Нурмагомедов Михаил Мишустин Бокс/MMA/UFC

Село Кироваул в Дагестане переименуют в честь Абдулманапа Нурмагомедова.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Село Кироваул Кизилюртовского района Дагестана будет называться Манапкала в честь Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Абдулманап Нурмагомедов родился в 1962 году в селе Сильди, а затем переехал в Кироваул. Летом 2020 года он умер на 58-м году жизни из-за осложнений после коронавируса.

Хабиб участвует в благоустройстве села, переименованного в честь его отца: «Заасфальтировал дороги, расчистил канавы»

Хабиб – о совете отца перед боем с Макгрегором: «Он сказал, что это давление сломает меня или сделает алмазом»

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10 комментариев

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Arty Novikoff
Иррациональная и преступная исламизация России продолжается. Ведь это безумие - называть населенные пункты в честь тренеров ММА.
Причем в то самое время, когда подопечный этого тренера защищает исламских фанатиков и террористов.
Теперь ждите, когда академик из соседнего региона начнет переименовывать все аулы в честь своих родственников.

А вскоре захотят и крупные города России переименовать. А почему бы и нет, если можно?
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MikhaL
Осталось переименовать остальные аулы в честь других родственников, а в честь самого переименовать Махачкалу.
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Ярик01
Так нигде и не соблюдают 10летний срок с момента смерти для "увековечивания" памяти?
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Lanc
То есть, адрес места жительства сельчан станет недействительным, и им предстоит переделывать некоторые бумаги при обращении в ведомства.
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Хасан Акбаев
Да простит Всевышний его грехи.
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Гусеконь
надо было театр назвать. Они ж известные театральные критики
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Максим Прокофьев
Кстати, давно говорю, что привыкайте к Мишустину, этот дядька наш следующий президент. Вот и новости всякие положительные вешают на его фамилию (помните кто ранее всем "повышал зарплаты да открывал дороги и мосты"?) Он был главным в налоговой, провёл довольно много там реформ чем добился рекордных сборов налогов (ввёл самозанятость выведя армию нелегальных комерсов в белый рынок, при нём цифровизацию провели в системе, разработали приложение "мой налог" чтоб народ не уклонялся от уплаты налогов из-за лени а платил "в один клик") вот его и подняли до премьер министра, а ведь Путин максимум отсидит ещё срок (6 лет), ему ведь уже за 70 (хотя Байден показывает что модно президентствовать и в 80, но ведь явно есть необратимые причины этого не делать)
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Буратинка
Ответ Хасан Акбаев
Да простит Всевышний его грехи.
Не знал, что Михаил Владимирович грешен.
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