Мишустин распорядился переименовать село в Дагестане в честь отца Хабиба

Село Кироваул в Дагестане переименуют в честь Абдулманапа Нурмагомедова.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Село Кироваул Кизилюртовского района Дагестана будет называться Манапкала в честь , отца и тренера бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Абдулманап Нурмагомедов родился в 1962 году в селе Сильди, а затем переехал в Кироваул. Летом 2020 года он умер на 58-м году жизни из-за осложнений после коронавируса.

Хабиб участвует в благоустройстве села, переименованного в честь его отца: «Заасфальтировал дороги, расчистил канавы»

Хабиб – о совете отца перед боем с Макгрегором: «Он сказал, что это давление сломает меня или сделает алмазом»