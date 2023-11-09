Мишустин распорядился переименовать село в Дагестане в честь отца Хабиба
Село Кироваул в Дагестане переименуют в честь Абдулманапа Нурмагомедова.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Село Кироваул Кизилюртовского района Дагестана будет называться Манапкала в честь Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.
Абдулманап Нурмагомедов родился в 1962 году в селе Сильди, а затем переехал в Кироваул. Летом 2020 года он умер на 58-м году жизни из-за осложнений после коронавируса.
Хабиб участвует в благоустройстве села, переименованного в честь его отца: «Заасфальтировал дороги, расчистил канавы»
Хабиб – о совете отца перед боем с Макгрегором: «Он сказал, что это давление сломает меня или сделает алмазом»
Причем в то самое время, когда подопечный этого тренера защищает исламских фанатиков и террористов.
Теперь ждите, когда академик из соседнего региона начнет переименовывать все аулы в честь своих родственников.
А вскоре захотят и крупные города России переименовать. А почему бы и нет, если можно?