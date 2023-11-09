На фанатском секторе СКА вывесили баннер «Система не работает» в матче с «Трактором». Сотрудники арены убрали его через несколько минут

Теги СКА Трактор болельщики фото КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

На фанатском секторе болельщиков СКА появился баннер «Система не работает».

СКА обыграл «Трактор» (4:3 ОТ) в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В первом периоде игры на несколько минут на фанатском секторе петербургского клуба был развернут баннер с надписью «Система не работает».

После этого к болельщикам подошли сотрудники безопасности арены вместе с сотрудниками полиции и свернули баннер.

СКА под руководством Романа Ротенберга находится на восьмом месте в таблице Западной конференции. В 27 матчах команда одержала 14 побед и 13 раз проиграла.

Фото: телеграм-канал Алексея Шевченко

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63 комментария

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MikhaL
Бунт на корабле против лучшего тренера современности??
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Витольд Бубеный
Всем штраф за дискредетацию власти!
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Alter Ego
Прям как с властью…
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личные рекорды это не хоккей
скоро ответственного за табло штрафовать начнут, если он реальный счет зажгет, а не в пользу системы
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Персональные данные Номер 67327384
Народ все равно всё видиит
+20
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pizzatcarizza
Роман Борисович сказал,что это провокация)
+19
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xoms
Молодцы ребята, только так можно сломать систему
+17
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Machine Head
Бггг. Есть адекватные болельщики в Санкт-Петербурге, тонко разбирающиеся в хоккее . Но это явно не со Спортса персонажи . На самого гениального тренера посягнули.
+18
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+14
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Cherrylion
Как удобно он пошёл выкручиваться - "А про какую именно систему вы говорите?". Йозе обнулился, получается
+12
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Ярик01
Ответ Аль Шинник
Не очень хорошо знаю околохоккейные правила, это разве запрещено?
Несогласованные крупные баннеры запрещены в любом спортивном соревновании на территории России - правилами посещения стадионов.
Другое дело что лозунг "Система работает" легко бы прошел согласование, а этот нет )
+12
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Ыжык
Так, срочно обменять фанатов в Сочи, на правильных.
+12
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Антуан
Ответ Витольд Бубеный
Всем штраф за дискредетацию власти!
Все проще! Привет Фан Айди!
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Oleg Olegov
Завтра же обменяют весь фан-сектор в Сочи
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Oleg Olegov
Это старые привычки фанатов из других клубов- закрывают баннером обзор вратарю, ухудшают качество льда и увеличивают время перелетов.
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Двоечник
Позор сотрудникам клуба
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Аль Шинник
Не очень хорошо знаю околохоккейные правила, это разве запрещено?
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сервисник
Срочно FanID
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Tyt
браво 👏
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Аврал
Тут все глубже.Подумали что про общую систему речь...и это перед выборами!!!)
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Ветер
На святое покусились. Нет Романа - нет СКА.
Одумайтесь, заблудшие.
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Юрец55
Ответ Ветер
На святое покусились. Нет Романа - нет СКА. Одумайтесь, заблудшие.
Кто если не он?
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anshef
Эта система работала только в голове Роттенберга.
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HockeyMan
Уважение таким болельщикам
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mijgan87
да уж,на трибунах зреет не довольство
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Stan Giroux
Ну все, теперь фанайди вводить придется, как еще с таким экстремизмом бороться
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