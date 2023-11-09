На фанатском секторе СКА вывесили баннер «Система не работает» в матче с «Трактором». Сотрудники арены убрали его через несколько минут
На фанатском секторе болельщиков СКА появился баннер «Система не работает».
СКА обыграл «Трактор» (4:3 ОТ) в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В первом периоде игры на несколько минут на фанатском секторе петербургского клуба был развернут баннер с надписью «Система не работает».
После этого к болельщикам подошли сотрудники безопасности арены вместе с сотрудниками полиции и свернули баннер.
СКА под руководством Романа Ротенберга находится на восьмом месте в таблице Западной конференции. В 27 матчах команда одержала 14 побед и 13 раз проиграла.
Фото: телеграм-канал Алексея Шевченко
Другое дело что лозунг "Система работает" легко бы прошел согласование, а этот нет )
Одумайтесь, заблудшие.