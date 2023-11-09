На фанатском секторе СКА вывесили баннер «Система не работает» в матче с «Трактором». Сотрудники арены убрали его через несколько минут

На фанатском секторе болельщиков СКА появился баннер «Система не работает».

СКА обыграл « » (4:3 ОТ) в овертайме в матче Фонбет чемпионата .

В первом периоде игры на несколько минут на фанатском секторе петербургского клуба был развернут баннер с надписью «Система не работает».

После этого к болельщикам подошли сотрудники безопасности арены вместе с сотрудниками полиции и свернули баннер.

под руководством находится на восьмом месте в таблице Западной конференции. В 27 матчах команда одержала 14 побед и 13 раз проиграла.

Фото: телеграм-канал Алексея Шевченко